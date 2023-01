Microsoft 365 est un écosystème complet dont les composants fonctionnent ensemble. En le choisissant, vous obtenez un ensemble unique d’applications de bureautique et de productivité. Lorsque vous entrez dans l’écosystème Microsoft, vous n’avez pas le choix, car de nombreuses applications s’intègrent mal avec d’autres applications de productivité.

En outre, Microsoft 365 propose un modèle de tarification par abonnement, de sorte que vous payez au fur et à mesure de votre utilisation. Dans cette optique, certaines personnes commencent à chercher une alternative plus abordable et open source pour garantir un traitement des données transparent. Si c’est votre cas, voici notre revue de ONLYOFFICE Docs.

À propos d’ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs est une suite bureautique multiplateforme qui combine les avantages de la collaboration documentaire en ligne avec des fonctions de sécurité avancées pour garder vos données sous contrôle. ONLYOFFICE Docs offre un modèle de déploiement auto-hébergé qui vous permet de créer un environnement de collaboration isolé sur votre réseau local. Autrement, la suite bureautique peut également être déployée dans le cloud sur les serveurs dédiés sécurisés pour les intégrer dans votre solution de productivité en cloud.

Les applications de bureau pour Windows, Linux et macOS et des applications mobiles pour Android et iOS sont fournis gratuitement.

Composants d’ONLYOFFICE

L’éditeur de texte ONLYOFFICE sert d’alternative à Microsoft Word. Vous pouvez créer et modifier des fichiers DOCX, DOC, ODT, TXT et HTML. Vous pouvez également formater le texte comme vous le souhaitez, ajuster l’espacement des paragraphes, ajouter des en-têtes et des pieds de page, ajuster la mise en page, insérer des liens, etc.

L’éditeur de texte permet d’ajouter des images, des formes, des tableaux, des diagrammes et des feuilles de calcul comme objet OLE.

Les fonctionnalités s’ajoutent via des plugins tiers. Grâce à eux, les utilisateurs ont accès aux services comme LanguageTool, Google traducteur, DeepL, Grammalecte, Jitsi, Photo Editors, Draw.io, Mendeley, Zotero.

Éditeur de feuilles de calcul vient avec les mêmes fonctionnalités que Microsoft Excel. Vous pouvez ouvrir des feuilles de calcul et travailler avec d’autres formats populaires tels que XLS, ODS et CSV. Pour votre commodité, il fournit plus de 400 formules et fonctions pour faciliter le traitement des données en ligne.

L’éditeur prend également en charge la mise en forme conditionnelle et les tableaux croisés dynamiques, ainsi que les macros JavaScript pour automatiser les tâches de routine. À des fins d’illustration, vous pouvez ajouter des graphiques et des graphiques sparkline.

En ce qui concerne la protection, l’éditeur vous permet de protéger la feuille de calcul ou des classeurs/feuilles séparés avec un mot de passe. Vous pouvez également masquer des formules et verrouiller certains éléments comme une plage de cellules.

Éditeur de diapositives est un remplacement de Microsoft PowerPoint. En plus de sa plus grande compatibilité avec les fichiers PPTX, l’éditeur prend en charge les formats PPT, ODP et PPSX.

L’éditeur possède toutes les fonctionnalités standard pour créer des présentations captivantes : transitions, animations, formes, graphiques, feuilles OLE et autres objets complexes. Le mode présentateur intégré vous permet d’ajouter des notes et de parcourir les diapositives de votre présentation en passant à n’importe quelle diapositive en un seul clic.

Les diapositives sont disponibles pour téléchargement aux formats PDF, PNG, JPEG et autres.

Éditeur de formulaires permet d’ajouter des champs à remplir dans votre document Word, ou créer un modèle de document à partir de zéro. Vous avez de nombreuses options à utiliser – champs de texte, images, champs déroulants, champs composés, listes déroulantes, cases à cocher, boutons radio, adresses électroniques et numéros de téléphone. Chaque champ a ses propres paramètres.

Lorsque votre formulaire est prêt, vous pouvez le partager avec d’autres personnes afin qu’elles puissent saisir les informations requises. Vous pouvez également enregistrer le modèle de formulaire sous forme de fichier PDF, que vous pouvez ouvrir dans n’importe quel éditeur de PDF.

Lecteur et convertisseur de PDFs. Pour afficher des fichiers PDF, XPS et DjVu, ONLYOFFICE Docs propose une visionneuse permettant l’ouverture du côté client. Une nouvelle interface conviviale contient un panneau des miniatures de la page et barre de navigation sur le gauche. De même, si le fichier contient des liens vers des sites Web ou des liens internes, il peut facilement les ouvrir.

Il est aussi disponible de choisir DOCX afin de le convertir pour une édition ultérieure. Tous les formats disponibles sont actuellement pris en charge, à l’exception du PDF/A. En outre, le convertisseur est disponible sur le site web officiel.

ONLYOFFICE Docs est ouvert à être utilisé dans toute plateforme de productivité ou de synchronisation et de partage.

Tout d’abord, vous pouvez intégrer ONLYOFFICE Docs à la plateforme de productivité native ONLYOFFICE Workspace et obtenir un espace de travail numérique complet avec gestion de projet, calendrier, CRM, gestion des utilisateurs et communication en ligne.

De plus, ONLYOFFICE Docs peut être intégré à une autre application Web. Il existe plus de 30 applications d’intégration officielles qui vous permettent d’utiliser les éditeurs en ligne ONLYOFFICE dans les systèmes DMS, les solutions d’apprentissage en ligne, les plateformes de stockage en nuage et les environnements CMS comme Moodle, Chamilo, WordPress, Jalios, Pydio, Talkspirit, SharePoint, Nextcloud, ownCloud, Strapi, Plone, Alfresco, Redmine, Jira, Confluence, Nuxeo, etc.

Il est possible de créer votre propre application d’intégration et intégrer ONLYOFFICE Docs avec votre solution via API ou WOPI.

Éditions pour les équipes de différentes tailles

ONLYOFFICE Docs propose de nombreuses options abordables pour les entreprises de toutes tailles et les utilisateurs réguliers. Il existe différentes éditions pour les utilisateurs individuels, les entreprises et les développeurs de logiciels qui sont accompagnées d’une période d’essai gratuite.

Les entreprises optent pour ONLYOFFICE Docs Enterprise Edition avec le choix de nombre de connexions simultanées, mises à jour régulières et assistance technique. La solution est complètement gratuite pour les équipes de 5 membres maximum.

La version communautaire d’ONLYOFFICE Docs est version gratuite qui offre les mêmes fonctionnalités d’édition. Pourtant, le nombre de connexions simultanées est limité à 20.

Pour un usage domestique, il existe un plan tarifaire spécial Home Server. Avec cette licence à vie, vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités de ONLYOFFICE Docs pour un maximum d’utilisateurs 10 sans le droit d’utilisation à des fins commerciales.