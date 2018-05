Un « Nu couché », peint en 1917 par l’Italien Amedeo Modigliani, la plus grande toile jamais réalisée par l’artiste (1,46 m sur 89 cm), a été adjugé à 157,2 millions de dollars, lors de la vente organisée lundi par Sotheby’s à New York. La maison d’enchères s’est refusée à tout commentaire sur l’identité de l’acquéreur. La toile devient ainsi le quatrième tableau le plus cher de l’histoire pour des enchères.

Le tableau n’a pas battu le record pour une œuvre du plus parisien des peintres italiens, établi en novembre 2015 par un autre Nu couché, vendu chez Christie’s pour 170,4 millions de dollars. Le coresponsable de l’impressionnisme et de l’art moderne au sein de Sotheby’s, Simon Shaw, a précisé que cette vente « reflète la réévaluation critique et commerciale de l’œuvre de Modigliani »(1884-1920), mort à 35 ans des suites d’une méningite. Il a rappelé qu’il y a cinq ans seulement, le record pour une œuvre de l’artiste italien était de 42 millions de dollars.

Cette toile fait partie d’une série de 22 nus, dont elle est le seul exemplaire à comprendre la totalité du modèle, de la tête aux pieds. Neuf d’entre eux se trouvent encore chez des collectionneurs privés. Lors de la présentation de l’œuvre, Simon Shaw avait décrit cette série comme ayant révolutionné l’art du nu en peinture, et l’œuvre vendue lundi comme étant « discrètement radicale ».

