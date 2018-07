Nouvelle cellule pro-Daech démantelée à Marrakech et près d’Agadir

Près de sept extrémistes supposés partisans de Daech ont été arrêtés, ce jeudi 12 juillet, par le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), selon un communiqué du ministère de l’Intérieur.

La cellule démantelée opérait entre Zaouiat Cheikh, Oulad Teïma et Marrakech, selon la même source, qui précise « que les suspects s’activaient dans la propagande au profit de Daech à travers des campagnes faisant l’apologie des actes barbares de ce groupe terroriste, en parallèle à leur adhésion au recrutement et à l’embrigadement de jeunes dans le but de planifier des attaques terroristes », peut-on notamment lire dans le communiqué du département de Abdelaoufi Laftit. Les membres de ladite cellule sont âgés entre 22 et 32 ans.

Par ailleurs, toujours d’après la même source, les personnes arrêtées ce 12 juillet étaient en relation avec des éléments de la cellule terroriste partisane de Daech démantelée le 14 octobre 2017 à Fès. Les nouveaux mis en cause « seront déférés devant la justice dès la fin de l’enquête menée sous la supervision du parquet », apprend-on également.