Trouver un emploi est aujourd’hui devenu une chose extrêmement difficile. Les postes à pourvoir manquent cruellement et cela se fait ressentir chaque année avec une forte hausse du chômage en France.

De ce fait, lorsque nous postulons, nous sommes souvent confrontés à une rude concurrence. Parfois, une centaine d’autres personnes ont déposé leur candidature sous la même annonce que nous.

Il est donc plus que jamais nécessaire de se démarquer si nous voulons atteindre notre objectif. Pour cela, fini les Curriculum vitae et les lettres de motivation trop basiques que l’ont peut faire en un tour de bras sur Word ou Open office. Il nous faut quelque chose de plus design et personnalisé. De nombreux sites proposent des outils de fabrication de CV faciles. Parmi eux, il y a Genius CV dont la popularité est grandissante. Nous avons donc choisi de le tester et de vous dire ce que nous en avons pensé. C’est parti !

Qu’est-ce que Genius CV ?

Si vous ne connaissez pas encore Genius CV, sachez que c’est un site permettant de créer des CV, des lettres de motivation et des portfolios personnalisés. Ils a à sa disposition des milliers de modèles design et il y en a pour tous les goûts. Mais ce n’est pas tout ! Ils ont aussi une rubrique dédiée aux offres d’emploi. Ainsi, vous pourrez, sur la même plateforme, fabriquer votre CV et candidater auprès de recruteurs.

C’est très simple, il suffit de vous connecter à leur site internet et vous pourrez créer votre CV en quelques clics. Pour pouvoir jouir pleinement de toutes les fonctionnalités, il vous faudra vous enregistrer et vous aurez accès à votre tableau de bord pour vous faciliter dans toutes vos démarches de recherche d’emploi.

Création de CV sur Genius CV : ce que nous avons apprécié

De ce que nous avons vu, Genius CV dispose de plusieurs points forts. Parmi eux, nous avons noté :

La simplicité et l’ergonomie de l’interface : La première chose que vous devrez faire, c’est choisir un modèle parmi un large panel proposé. Après cela, vous aurez une page sur la droite avec un aperçu en direct de votre CV. Vous pourrez modifier les textes et les graphiques ou en rajouter si besoin.

La pertinence des catégories pré-établies : Vous n’aurez pas à réfléchir pendant une demi-journée ou à faire des recherches sur internet pour trouver quoi mettre dans votre CV. Toutes les catégories sont déjà là, classées dans un ordre précis. Il ne vous restera donc qu’à en écrire le contenu. Pour vous donner un exemple, vous avez la catégorie « coordonnées » puis « expérience », « formation », « compétences », « langues » et enfin « loisirs ». Impossible pour nous de faire l’erreur fatale qui consiste à insérer les défauts professionnels directement dans notre CV.

La possibilité de créer plusieurs documents et de les enregistrer : Pour éviter de déposer le même CV pour chaque emploi, nous pouvons enregistrer facilement l’intégralité de nos créations et sélectionner le nom de celle dont nous avons besoin en fonction des offres auxquelles nous répondons.

La possibilité de télécharger les CV sur notre PC : Si nous ne voulons pas toujours passer par Genius pour répondre aux offres d’emploi, nous pouvons télécharger les documents sur notre machine au format PDF pour pouvoir s’en servir sur n’importe quel autre site.

Ce que nous avons le moins aimé

En revanche, il y a des choses qui nous ont moins plu lorsque nous avons voulu créer notre CV sur ce site. Notamment la trop grande quantité de choix. Cela peut paraître paradoxal car en général cela passe plutôt pour un atout… Mais le fait est que lorsqu’il y a trop de choix (de qualité qui plus est!), nous sommes vite dépassés et on ne sait plus lequel choisir ! Du coup, on met plus de temps à sélectionner « le design parfait » et on se concentre moins lors du remplissage de celui-ci. Aussi, on aurait aimé que les modèles soient classés par métiers. Par exemple, les métiers de l’art ou du web n’auront pas les mêmes exigences graphiques que des métiers exigent plus de formalités comme l’administration, la santé, la médecine, la comptabilité…

Pour conclure sur notre expérience…

Genius CV est une plateforme intéressante pour la création de CV en ligne. Malgré le fait qu’elle soit payante, les tarifs restent assez raisonnables par rapport au bénéfice que l’on peut en tirer, d’autant qu’il y a une offre d’un mois à moins d’un euro. Il se peut que ces fonctionnalités soient une cause pour décrocher un emploi rapidement et cela n’a pas de prix!

En outre, le site est encore à ce jour en maintenance et nous regrettons de ne pas avoir pu tester l’option « lettre de motivation ». Nous espérons aussi qu’il y aura davantage de conseils pour réussir son CV à travers des articles de blog dédiés.

Enfin, nous pensons que la possibilité d’annexer un portfolio à son CV est une excellente idée et peut vraiment changer la donne. Là dessus, Genius CV a fait fort !