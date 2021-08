Si vous êtes de ceux qui ont une facilité à égarer de petits objets, vous avez certainement besoin d’un porte-clés connecté. C’est un accessoire électronique qui au-delà de sa fonction traditionnelle, permet de retrouver des objets perdus. Grâce au système de géolocalisation, à la connectivité par Bluetooth ou par radiofréquence, il vous permettra de retrouver plus vite votre montre, portefeuille et autres petits objets.

Vous aimeriez acheter un porte-clés connecté, voici notre sélection des meilleurs qu’on trouve sur le marché actuellement.

Qu’est-ce qu’un porte-clés connecté ?

Accessoire moderne et sophistiqué, le porte-clés connecté appelés aussi le traqueur de clé ou balise tracker fonctionne grâce à une connectivité Bluetooth couplé à une application mobile. En plus de sa fonction traditionnelle, il permet de repérer plus vite votre véhicule, et en cas de perte de votre trousseau, vous pouvez le faire sonner.

Objet de petite taille, il est suffisamment léger pour se fondre dans votre trousseau de clés.

Il existe deux types de porte-clés connectés, commercialisés par de nombreuses marques :

Les porte-clés avec connectivité Bluetooth

Ces accessoires se connectent aux smartphones et permettent de retrouver les objets perdus. À travers leur application mobile, vous pouvez retrouver votre porte-clés lorsque vous l’avez égaré et tracer sa dernière connexion. Une fois que le signal entre le smartphone et l’accessoire est rétabli, il suffira de le faire sonner.

Avec les porte-clés de ce type, il est possible d’effectuer une recherche inverse par géolocalisation pour retrouver votre smartphone.

Les porte-clés localiseurs d’objets

Ils fonctionnent avec un système de radiofréquence, notamment via une télécommande qui émet et reçoit des signaux via des émetteurs et des récepteurs. Pour retrouver les objets appairés à ces balises, il suffit de les faire sonner à partir de la télécommande.

Les critères de choix d’un porte-clés connecté

Le choix de votre accessoire reposera naturellement sur vos besoins et sur votre budget. Mais nous vous présentons ici des caractéristiques sur lesquelles il importe de mettre un accent pointu.

La puissance de la sonnerie : lorsque la sonnerie est forte, elle vous permet de repérer facilement l’objet que vous recherchez.

lorsque la sonnerie est forte, elle vous permet de repérer facilement l’objet que vous recherchez. La portée de la détection : elle est de 100 mètres en moyenne, mais certains porte-clés détectent les objets à une distance de 120 mètres tandis que d’autres se limitent à 50 mètres. Il faudra opter pour un accessoire qui a une portée d’au moins 60 mètres.

elle est de 100 mètres en moyenne, mais certains porte-clés détectent les objets à une distance de 120 mètres tandis que d’autres se limitent à 50 mètres. Il faudra opter pour un accessoire qui a une portée d’au moins 60 mètres. Les fonctionnalités et l’application dédiée : pour les porte-clés qui fonctionnent grâce à une application, il faudra vous étendre sur les fonctionnalités disponibles. Certaines applications vous signalent lorsque vous êtes trop loin de votre porte-clés, tandis que d’autres permettent de retrouver le smartphone à partir du porte-clés, etc.

pour les porte-clés qui fonctionnent grâce à une application, il faudra vous étendre sur les fonctionnalités disponibles. Certaines applications vous signalent lorsque vous êtes trop loin de votre porte-clés, tandis que d’autres permettent de retrouver le smartphone à partir du porte-clés, etc. L’autonomie de la batterie : c’est un élément à ne pas négliger, car il faudra que vous puissiez utiliser votre porte-clés à longueur de journée.

Top 3 des porte-clés connectés du moment

Découvrez notre sélection de porte-clés pratiques et performants.

Tile Pro : un porte-clés connecté ultra efficace

Tile Pro embarque une technologie de pointe et regroupe des fonctionnalités impressionnantes. Ce porte-clés connecté est doté d’une connectivité Bluetooth très puissante qui détecte les objets jusqu’à 122 mètres de distance. Il fonctionne grâce à une application mobile complète, qui inclut de multiples fonctionnalités.

Tile Pro est également intéressant par son design moderne et sa forme ergonomique n’alourdit pas votre trousseau. Il est très léger et n’encombre pas. Cet objet saura se fondre discrètement dans vos affaires. Une autre fonctionnalité qui rend porte-clés aussi intéressant c’est sa sonnerie. Elle assez puissante pour faciliter le repérage à distance de vos objets perdus.

Wistiki Voilà! : une excellente connectivité Bluetooth

Wistiki Voilà! est un porte-clés connecté qui se démarque par la performance de sa connectivité Bluetooth. Il se connecte au smartphone à partir d’une application mobile. À travers l’application et le GPS de votre smartphone, vous pouvez suivre votre balise.

En cas d’oubli de vos clés, cette interface vous permet de les repérer. Avec son signal s’étend jusqu’à 100 mètres, ce qui vous permet de retrouver facilement votre voiture si elle est garée sur un parking bondé.

Wistiki Voilà! est doté d’un bouton rouge qui permet à l’utilisateur de retrouver son smartphone en cas de perte. Il suffit d’appuyer sur ce bouton pour faire sonner l’appareil. La sonnerie est suffisamment puissante pour vous permettre de retrouver des objets dans un coin isolé de la pièce.

Localisateur d’objets Magicfly pour garder un œil sur vos objets

Fonctionnant avec un système de radiofréquence, Magicfly est très pratique pour les maisons connectées. C’est un porte-clés connecté qui permet de contrôler plusieurs objets grâce à sa télécommande et ses récepteurs. Il suffira de poser un récepteur sur chaque objet que vous souhaitez répertorier.

Chacun des récepteurs a une couleur distincte qu’on retrouve sur la télécommande.

Pour retrouver un objet, il faut appuyer sur la couleur correspondante pour le faire sonner. Pendant qu’il sonne, l’objet émettra une lumière grâce à laquelle vous pourrez le repérer facilement. Magicfly est un objet pratique, adapté pour les maisons à plusieurs habitants.