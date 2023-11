Net O’Centre est un bureau virtuel qui a été créé en 2012 par la région Centre-Val de Loire en collaboration avec le rectorat d’Orléans-Tours, le GIP RECIA ainsi que la DRAAD. Ce système virtuel a été mis en place afin de faciliter les échanges entre les différents intervenants des établissements scolaires : que ce soit pour le corps enseignant, les parents ou tout simplement les élèves, au sein des collèges, des lycées et des CFA.

Qu’est-ce que NetOCentre :

NetOCentre est une plateforme numérique qui a pour but de faciliter les échanges et la communication au sein du système éducatif entre les enseignants et les familles. Grâce à ses multiples fonctionnalités, cet outil a pour but de relayer les informations essentielles et importantes de l’élève. Que ce soit sur la communication entre un parent et un enseignant, ou sur les résultats scolaires de l’élève ou tout simplement pour pouvoir accéder à des données à distance, NetOCentre propose un large choix d’utilisation. Il est important de souligner que cet outil a révolutionné le mode de communication. Désormais, il est très facile de connaître l’essentiel de la scolarité de son enfant en quelques clics seulement !

Comment fonctionne le bureau virtuel NetOCentre :

Cette plateforme s’adresse à tous, sa prise en main est donc accessible et pratique afin de faciliter son utilisation pour tout un chacun.

Sa fonction se divise en 3 axes principaux, à savoir :

le suivi de l’étudiant : toutes les informations concernant l’emploi du temps de l’élève, les rendez-vous entre parents et professeurs ou encore les retards et les absences.

les différentes actualités sur l’établissement : à cet endroit-ci, il y aura un grand nombre de renseignements sur l’établissement comme les menus de la cantine, les différentes sorties et voyages scolaires organisés…

les publications numériques : ici, seront répertoriés toutes les photos, les revues et les magazines de l’établissement.

Grâce à ce système, il n’est plus nécessaire d’envoyer des courriers manuscrits ou de prendre des rendez-vous téléphoniques. Désormais, tout se fait en quelques minutes sur cet outil. Les échanges se font en temps réel et instantanément, ce qui apporte une communication concrète et bénéfique tant pour les enseignants que pour l’élève et sa famille.

Comment accéder à NetOCentre :

L’accès à Net O’Centre est d’une réelle facilité, afin de pouvoir permettre à tous la possibilité de s’y connecter. Il n’y a aucunement besoin d’avoir des connaissances spécifiques. Pour y accéder, il suffira de fournir l’identifiant de l’élève et le mot de passe correspondant. D’ailleurs, afin de dynamiser l’outil, il est possible d’y ajouter une photo de profil et différents favoris.

Par ailleurs, il faut savoir que pour favoriser son utilisation, la connexion à Net O’Centre peut se faire depuis un smartphone, un ordinateur ou encore une tablette. Cela est un réel avantage sachant que tout est pensé de manière pratique pour une connexion facile et rapide. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de se connecter à la page d’accueil E.N.T.

Une fois à cet endroit, il faudra ajouter les identifiants de l’élève ainsi que le mot de passe et automatiquement, vous serez connecté à la page principale de l’accueil. Selon votre besoin, il suffira de cliquer sur le menu pour pouvoir accéder aux différents services en ligne.

Il est important de souligner que des tutoriels explicatifs sont également disponibles sur le site afin d’aider toute personne qui rencontrerait une quelconque difficulté, que ce soit pour la connexion, l’affichage des différents menus de la plateforme ou pour tout autre demande…

Grâce à ses nombreuses fonctionnalités NetOCentre a su prouver son efficacité au quotidien et sa réussite au sein du système éducatif!