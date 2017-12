Du Mouvement du 20 février à Daesh, le grand écart mortel de Achraf Jouid

Militant du 20 février de la première heure, Achraf Jouid a radicalement viré de bord: peu après 2011, il s'envole pour la Syrie où il rejoint les rangs de Daesh. Un voyage qui le mènera à la mort.

"Il était venu me consulter sur son intention de partir en Syrie [mais] je m'y étais fermement opposé". C'est avec ces mots qu'a décrit l'ex-salafiste Abouhafs, sur sa page Facebook, sa dernière rencontre avec Achraf Jouid, le jeune Marocain tué en Syrie cette semaine. Une personne "cultivée et intelligente" qui, pour reprendre les mots d'Abouhafs, " est mort à cause des complots et appels au combat du front Al-Nosra (groupe de combat d'Al Qaida en Syrie, ndlr) qui s'immisce dans nos vies et se nourrit de nos malheurs".

Un enfant "pas comme les autres"

Achraf est né au milieu des années 1990 à M'diq, à 75 km de Tanger, dans un quartier populaire où il vit jusqu'à l'âge de 18 ans, avant de partir pour Martyl, où il poursuit ses étude. Hassan, un de ses voisins, l'a fréquenté durant son enfance et son adolescence :"Je l'ai connu tout petit. Il avait l'habitude de traîner avec des gens plus âgés que lui, mais son intelligence cachait son jeune âge.

A cette époque déjà, je savais qu'il n'était pas comme les autres enfants, il avait quelque chose de spécial.

Il était parmi les premiers de sa classe, puisqu'on était inscrits dans la même école. Et avait un intérêt particulier pour les questions en rapport avec l'islam: "Alors qu'il avait à peine 12 ou 13 ans, il posait sans cesse des questions sur la religion, comme par exemple, quand on voyait les gens sortir de la mosquée du quartier, il demandait s'il fallait prier comme eux pour au paradis.

Autre sujet de prédilection du jeune Hassan, les villes espagnoles enclavées dans le nord du royaume : "La politique l'intéressait beaucoup aussi. Il estimait que la présence de l'Espagne à Sebta était injuste. Pour nous, adolescents, il s'agissait de sujets réservés aux adultes".

Salafiste et bon élève

À l'école, Achraf est un élève sans problème. Après avoir obtenu son bac à M'diq, il s'inscrit à la Faculté des lettres de Martyl, dans la branche Histoire : "C'était un étudiant qui se démarquait par ses interventions et ses débats avec les professeurs, malgré le grand nombre d'étudiants à l'amphi", raconte Nada, une ancienne camarade de classe à la fac. Selon la jeune femme, Achraf n'avait aucune gêne à parler aux filles, "même celle qui étaient maquillées ou qui ne portaient pas le voile.

Un étudiant qualifié de brillant, ouvert, mais très vite, captivé pas les groupements d'étudiants salafistes, connus pour être actifs dans les facultés des lettres. C'est tout naturellement qu'il intègre les rangs du mouvement salafiste étudiant. "Je le croisais souvent en ville, puisque j'avais déménagé aussi à Martyl pour y travailler. Achraf avait changé. Dans les rares discussions que j'ai pu avoir avec lui quand il était étudiant, il était devenu plus radical en parlant de politique, mais à aucun moment il ne laissait croire qu'il prendrai le chemin du djihadisme", assure Hassan.

Activiste au Mouvement 20 février

En plus de son militantisme au sein des mouvements religieux étudiants, Achraf Jouid figure parmi les "membres actifs du Mouvement du 20 février", rapporte Abouhafs, poursuivant qu'il "était impliqué dans plusieurs mouvements associatifs et politiques".

L'activisme du futur djihadiste ne s'est pas arrêté là, puisque, selon Abouhafs, Achraf a commencé à participer aux manifestations de soutien à la révolution syrienne, ce qui a "nourri sa volonté de rejoindre le 'mouvement des Syriens libres'''.

Peu après 2011, celui qui militait pour la démocratie au Maroc, a "rejoint les rangs de Daesh, se vantant ensuite sur son compte Facebook, en montrant des photos le lui avec des armes", se désole l'ancien salafiste.

Six ans plus tard, il meurt, tué par un tir de missile alors qu'il combattait dans les rangs de Daesh en Syrie.

