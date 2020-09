Notez cet Article

Motorola lance le Moto G9 Plus au Brésil

Équipé d’un Snapdragon 730G et d’une caméra quadruple de 64MP

Motorola a discrètement lancé son nouveau téléphone économique, le Moto G9 Plus, au Brésil. Comme les fuites le mentionnaient précédemment, le nouveau smartphone comprend un écran de 6,81 pouces, une configuration à quatre caméras à l’arrière du téléphone, ainsi qu’une batterie de 5 000 mAh.

Le Moto G9 Plus est alimenté par un Qualcomm Snapdragon 730G – la même puce utilisée par le récent Google Pixel 4A de Google – plus 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. L’écran de 6,81 pouces du Moto G9 comprend un affichage 1080p avec une caméra de 16 mégapixels à trou frontal située dans le coin supérieur gauche de l’écran. L’installation quadruple à l’arrière comprend un capteur principal de 64 mégapixels, un appareil photo grand angle de 8 mégapixels, un macro-capteur de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

On ne sait pas quand Motorola lancera le G9 Plus sur d’autres marchés ni si l’entreprise fera un autre lancement aussi discret. Les variantes de couleur du Moto G9 Plus comprennent l’or rose et le bleu indigo, au prix de 2 500 real brésiliens (environ 400 Euros). Les prix peuvent toutefois varier d’un pays à l’autre, comme l’a montré une récente fuite sur le site web d’Orange Slovakia, qui indiquait que le prix du téléphone en Europe était de 255 euros.

Source : The Verge