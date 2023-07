A l’image d’un grand nombre d’établissements en France, les collèges et lycées de la région Grand Est utilisent eux aussi un espace numérique de travail. Mon Bureau Numérique : c’est le nom de leur plateforme. C’est un espace numérique destiné aux élèves, aux parents et aux enseignants. Pour mieux comprendre de quoi il s’agit, son utilité ainsi que son fonctionnement, continuez à lire l’article.

Qu’est-ce qu’un espace numérique de travail ?

Un espace numérique de travail (ENT) est une plateforme en ligne qui rassemble plusieurs outils et services numériques dédiés à la communication et la collaboration entre les différents acteurs de l’enseignement. Un ENT intègre diverses fonctionnalités ayant pour but de faciliter les échanges entre l’établissement et les parents, d’assurer un suivi efficace des élèves et de les accompagner au mieux vers la réussite.

Mon Bureau Numérique (MBN) fait partie des nombreux ENT mis en place un peu partout en France au cours de ces dernières années.

A qui est destiné Mon Bureau Numérique ?

Mon Bureau Numérique est une plateforme pédagogique à destination des collégiens, lycéens, leurs parents et les enseignants de la région Grand-Est. Sont concernées les académies de Strasbourg, de Reims et de Nancy-Metz.

Les directeurs des établissements ont aussi accès à la plateforme.

L’utilité de Mon Bureau Numérique

L’objectif principal de cet espace collaboratif en ligne est la réussite scolaire des apprenants des établissements concernés. Pour atteindre cet objectif, de multiples fonctionnalités ont été mises à disposition des utilisateurs de l’espace de travail MBN. Que ce soit les élèves, leurs parents ou leurs enseignants, chacun y trouve un intérêt et des avantages.

L’utilité de MBN pour les élèves

Les élèves des collèges et lycées utilisant la plateforme Mon Bureau Numérique peuvent jouir de ses nombreux avantages. MBN intègre des outils qui sont pour les utilisateurs un moyen efficace d’étudier en dehors des cours.

MBN intègre par exemple un cahier de textes, des manuels scolaires, des espaces de travail collaboratifs, un agenda, un planning… Tant de fonctionnalités à la disposition des étudiants qui peuvent continuer et perfectionner leur apprentissage à la maison. C’est en effet un très bon moyen d’inculquer aux apprenants l’autonomie et comment préparer et réviser ses cours efficacement, sans assistance.

Par ailleurs, les élèves peuvent assister à des cours en ligne en visioconférence, tout comme ils peuvent contacter leur professeur par messagerie afin d’obtenir de l’aide ou des explications. L’entraide entre élèves est également possible, de même que la possibilité de participer à des formations en ligne.

Enfin, les apprenants ont un accès direct à leurs notes et leurs bulletins. Ils peuvent consulter leur planning pour vérifier les dates des événements scolaires (sorties, etc.), recevoir des exercices ou des évaluations directement de la part du professeur et lui rendre aussi en ligne.

L’utilité de MBN pour les parents

Les espaces numériques de travail sont une avancée majeure pour les parents d’élèves soucieux de suivre la scolarité de leurs enfants et de les accompagner dans leur parcours scolaire. En se connectant sur leur espace, dédié aux parents d’élèves, ils ont la possibilité de consulter le cahier de textes de leur enfant, ses notes, ses devoirs, les dates d’évaluation. Tout est mis en place pour que les parents puissent avoir constamment un œil sur la scolarité de leur enfant et être en mesure de l’aider si nécessaire.

Les parents d’élèves ont également accès aux relevés de retards et d’absences. Ils ont plus que jamais l’occasion de s’impliquer dans les études de leur enfant, de surveiller sa progression et de se montrer utile et à l’écoute quand il le faut.

En outre, MBN est aussi un moyen pour les parents d’entrer en contact avec les enseignants ou la direction de l’établissement.

L’utilité de MBN pour les enseignants

Les enseignants profitent aussi de cette plateforme à multiples niveaux. C’est un outil de communication très efficace qu’ils ont à leur disposition. Ils peuvent en effet joindre les parents en cas de besoin, tout comme il peut contacter d’autres enseignants et échanger avec eux.

MBN permet également aux enseignants de contacter leurs élèves afin de leur envoyer des exercices ou des évaluations, ou encore une leçon non terminée en classe. La messagerie personnalisée lui permet en outre de répondre aux questions des apprenants.

L’enseignant utilisant Mon Bureau Numérique a accès à des ressources pédagogiques variées, lui permettant de diversifier et d’enrichir ses séances de cours. Il peut aussi échanger avec d’autres enseignants avec qui partager des méthodes ou des ressources pédagogiques.

Comment se connecter à Mon Bureau Numérique ?

Vous pouvez vous connecter à MBN via votre navigateur web ou directement sur l’application mobile.

Se connecter à MBN via votre navigateur web

Pour profiter de votre espace de travail MBN, commencez par vous rendre sur la page d’authentification du site monbureaunumerique et cliquez sur Se connecter. Chaque profil se connecte en fonction de sa situation (parent, élève, enseignant…). Renseignez vos identifiants de connexion et validez.

NB : les identifiants de connexion, nom de connexion et mot de passe, sont fournis par l’établissement en début d’année ou lors de l’arrivée dans l’établissement pour les nouveaux élèves. Ces informations doivent être soigneusement conservées.

Se connecter à MBN via l’application mobile

Vous pouvez également accéder à votre espace en utilisant l’application mobile de MBN. Elle est disponible en téléchargement gratuit sur Play Store et App Store. L’activation de l’appli s’effectue en entrant un identifiant mobile et un mot de passe à usage unique. Pour récupérer ces identifiants, rendez-vous sur le portail MBN de l’établissement depuis votre ordinateur.

Une fois sur l’interface de la plateforme, rendez-vous dans Préférences > Mon accès mobile > Activer. Vous obtiendrez l’identifiant et le mot de passe vous permettant d’effectuer l’activation mobile.

Comment envoyer un message à un enseignant ?

Sur Mon Bureau Numérique, il est possible aux parents et aux élèves de contacter les enseignants de leur établissement via messagerie privée. Inversement, les enseignants peuvent aussi entrer en contact avec les parents et les élèves par voie de messagerie privée.

Pour ce faire, il suffit de se rendre dans la rubrique messagerie de votre espace. Cliquez sur Rédiger un message et une fois le texte écrit, cliquez sur Assistant-destinataire pour vous aider à trouver le nom du professeur que vous cherchez. Validez et envoyez. Votre courriel est parti.