Pour un chef d’entreprise comme pour un particulier, il peut arriver d’avoir besoin d’accéder en urgence à un document, un fichier ou un logiciel présent sur un ordinateur situé en un autre lieu.

Les cas peuvent être nombreux dans lesquels un accès à un appareil distant est nécessaire, particulièrement dans un cadre professionnel. C’est pour cela que de nombreuses solutions ont été mises au point par différentes sociétés. L’objectif principal demeurant le même : pouvoir accéder et contrôler un appareil sans être devant.

Cette solution ouvre bien entendu de nombreuses portes comme la possibilité d’administrer à distance, d’accompagner un nouvel employé, d’intervenir pour des réparations sans besoin d’être physiquement présent sur le site etc.

Dans cet article, nous aborderons le fonctionnement des solutions d’accès à distance et leurs avantages.

L’accès à distance : c’est quoi ?

L’accès à distance est une solution permettant d’accéder à un appareil depuis un autre appareil, théoriquement sans limite de distance et à n’importe quel moment. Également appelé contrôle à distance ou commande à distance, cette méthode permet de prendre le contrôle d’un ordinateur en affichant son écran et en le manipulant même en étant situé dans un autre pays.

En fonction du logiciel utilisé, l’accès à distance peut s’effectuer pour des postes de travail ou des serveurs.

Concrètement, vous pouvez utiliser (le bureau de) votre ordinateur laissé chez vous à Paris en étant à une réunion à Berlin.

Les avantages de l’accès à distance

Pour illustrer les nombreux avantages qu’offre le contrôle à distance, nous allons prendre l’exemple d’IT remote. C’est une solution d’accès à distance qui permet d’accéder aux postes informatiques et serveurs en toute sécurité. Grâce à une console web, le client peut gérer les droits d’accès aux différents postes et serveurs informatiques. Voici les avantages de cette solution

La console web

On commence par la console web car elle-même renferme nombre d’avantages pour les clients de cette solution. Elle constitue en effet le centre de contrôle de cette solution et permet aux utilisateurs de piloter, gérer et accéder facilement aux postes et serveurs distants. Cet accès peut s’effectuer tout simplement à partir d’un navigateur web.

Cette console peut lancer un ou plusieurs accès simultanément, accéder au journal des sessions, gérer les paramètres d’accès, etc.

Partage de fichiers sécurisé

Une solution d’accès à distance ne permet pas seulement d’accéder à un poste ou un serveur informatique et d’en prendre le contrôle, elle permet également de procéder à un partage sécurisé de fichiers. L’utilisateur peut en effet partager, transférer des fichiers en toute sécurité, d’un poste à l’autre, sous son entier contrôle, et de manière très simple.

Multi sessions

Il est possible, à travers une solution d’accès à distance, d’accéder à plusieurs postes et serveurs simultanément. A travers un simple clic, l’utilisateur peut directement avoir accès à plusieurs postes et plusieurs serveurs. L’utilité est qu’il peut, en tant que chef de projet ou d’entreprise par exemple, surveiller l’avancée des tâches sur un projet, comparer les diverses données, partager instantanément des fichiers ou des informations à tous les concernés, etc.

Gestion des accès

Dans le cas d’une entreprise qui confie une mission à des prestataires externes, la solution d’accès à distance est très importante. Elle permet à l’utilisateur d’avoir accès à n’importe quel moment aux postes utilisés par les prestataires (et ainsi garder un œil sur leur travail). Elle permet également à ce même utilisateur de garder un contrôle permanent sur les accès distants. Ainsi, en cas de souci, l’entreprise peut immédiatement couper l’accès aux prestataires externes, sans autre formalité nécessaire.

Autres avantages

Parmi les autres avantages de cette solution, on peut citer le fait que les utilisateurs bénéficient de connexions sécurisées avec un chiffrement SSL, une double authentification 2FA, etc.

L’enseignement et le support académique à distance s’en voient grandement facilités. Le télétravail est également plus simple étant donné que les équipes peuvent accéder à leurs postes depuis chez elles.

Le support informatique peut s’effectuer de manière beaucoup plus rapide en donnant accès aux techniciens en cas de problème urgent, sans besoin d’attendre une intervention sur site.

En bref

L’accès à distance est une solution qui permet d’entrevoir de nombreuses possibilités pour les utilisateurs. Du simple accès à titre personnel aux accès multiples pour du support ou du travail à distance, les possibilités sont nombreuses, de même que les avantages.