Connaissez-vous la messagerie de Google ? Avec elle, vos messages sont chiffrés et hautement sécurisés. De plus, vous pouvez bénéficier d’un contrôle total sur vos e-mails et gagner en efficacité. Car l’outil Gmail met à votre disposition des fonctionnalités intelligentes permettant d’optimiser la productivité de ses utilisateurs (rédaction intelligente, chat de discussion, appel vidéo…). Afin que toute personne puisse correctement utiliser ce service Google, nous allons vous montrer comment il fonctionne, quelles sont ses différentes options et répondre à de nombreuses interrogations.

Dans cet article, vous allez découvrir des conseils qui vous permettront de bien comprendre cette messagerie. Ainsi, vous découvrirez comment accéder à votre boîte Gmail via vos différents appareils. Comment accéder à votre messagerie sans forcément passer par Google ? Comment installer l’application Gmail ? Et si vous rencontrez certains problèmes, comme le fait de ne pas parvenir à vous connecter à votre boîte Gmail ou encore la perte de vos identifiants, cet article est là pour vous aider !

Le service de messagerie Gmail, c’est quoi exactement ?

Tout comme GG Trad, Gmail est un service de messagerie gratuit mis en place par Google. Développée en 2004, la messagerie permet d’envoyer et de réceptionner des e-mails. Et ce n’est pas tout. En effet, au fur et à mesure des années, le service s’est enrichi afin de proposer aux utilisateurs plus de fonctionnalités et de commandes intelligentes :

Le contrôle des e-mails, des messages, des données associées…

Le filtrage des e-mails.

La rédaction intelligente.

Les notifications.

La gestion de voyages.

La création d’événements d’agenda.

La recherche intelligente.

De plus, la messagerie Gmail permet de stocker les e-mails dans le cloud en toute sécurité et de pouvoir les consulter à tout moment sur un appareil (ordinateur, smartphone…).

1- Via un ordinateur

Si vous disposez d’un compte Google, il est possible d’ouvrir le service de messagerie électronique sur un ordinateur ou sur un smartphone et une tablette (avec l’application). Avec un PC, voilà comment vous devez procéder :

Ouvrez le service Gmail, Rentrez l’adresse e-mail de votre compte Google ou votre numéro de téléphone mobile accompagné de votre mot de passe personnel.

À noter que si vous vous connectez sur un appareil qui ne vous appartient pas, il est conseillé d’ouvrir une fenêtre de navigation privée.

2- Via un smartphone

Si vous n’avez pas encore installé l’application Gmail sur votre téléphone, nous vous proposons de le faire sans plus tarder. Pour cela, il suffit de se rendre sur l’App store ou sur le Play store. À présent, nous allons vous montrer comment configurer une boîte mail sur Android :

Rendez-vous sur l’application Gmail, Une fois dedans, cliquez sur le menu qui se trouve en haut à gauche de votre écran. Puis, appuyez sur la flèche qui se trouve à droite de votre nom d’utilisateur. Sélectionnez « Ajouter un compte » Continuez de suivre les instructions afin de terminer l’ajout du compte.

Sur iPhone, vous procéderez de la même manière. À noter que si vous utilisez des comptes icloud, il est possible que vous ayez à saisir des paramètres spécifiques.

Accéder à sa messagerie gmail sans passer par Google, est-ce possible ?

1- Gmail dans les favoris de votre navigateur

Si vous avez envie d’utiliser le service Gmail hors connexion internet, sachez que c’est possible ! En effet, il existe différentes astuces, la plus populaire est d’ajouter gmail dans vos favoris. Vous pourrez ainsi y accéder en un clic.

De plus, les signets qui se trouvent sur votre navigateur peuvent être synchronisés sur vos différents appareils, à condition d’utiliser le même navigateur/compte navigateur. Ainsi, nous vous suggérons de vous connecter sur gmail et de créer un favori pour votre boîte de réception. Par ailleurs, les messages peuvent aussi être mis favoris.

Pour utiliser le service de messagerie en mode hors connexion, vous devez télécharger Chrome. Ce navigateur est le seul que nous pouvons employer pour ouvrir gmail hors connexion. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans la section « Hors connexion » qui se trouve dans les paramètres de gmail. Puis, vous sélectionnez « Activer la messagerie hors connexion » ainsi que les options que vous désirez. Pour finir, il faudra enregistrer les modifications.

Quelles sont les étapes pour exporter ses mails ?

Si vous avez envie de garder une copie de sauvegarde de votre boîte mail, vous avez la possibilité d’exporter son contenu en format Mbox. Les fichiers pourront ensuite être enregistrés sur un disque dur externe. Voici les étapes à suivre :

Sur votre compte Google, rendez-vous dans « Confidentialité et personnalisation » puis dans « Gérer vos données et la personnalisation ». Allez dans la section « Télécharger ou supprimer vos données », appuyez sur télécharger vos données. Cliquez sur « Tout déselectionner » afin de choisir les données que vous souhaitez exporter. Saisissez votre boîte mail Gmail sur la ligne messagerie, puis passez à l’étape suivante. Optez pour le format de l’archive qui vous convient puis créez une exportation. Une fois la sauvegarde finie, vous serez averti via un e-mail sur votre boîte mail Gmail.

Où sont les messages archivés dans gmail ?

Il arrive parfois de ne pas retrouver les messages archivés dans la boite de réception gmail. Car lorsque vous sélectionnez le bouton Archiver, le mail devient masqué (il n’est pas supprimé) et peut être de nouveau visible en affichant tous les messages. Vous pouvez aussi faire une recherche dans gmail en tapant des mots clés. Pour récupérer vos messages archivés, il vous suffira de cliquer sur l’icône « Placer dans la boite de réception ».

Pourquoi je ne parviens pas à accéder à mon Gmail ?

Plusieurs raisons peuvent vous empêcher d’accéder à votre boîte mail, parmi elles :

Avoir son compte désactivé

Perdre ses identifiants

S’être fait pirater

Avoir supprimé son compte.

Heureusement pour vous, il existe des solutions à ces problèmes que nous allons découvrir sans plus tarder.

1- Compte Gmail désactivé

Si votre compte Gmail a été désactivé par Google, cela signifie peut-être que vous avez transgressé leurs règles. Pour éviter cette situation, il est essentiel de prendre connaissance des conditions d’utilisation de Google. Néanmoins, en cas de désactivation de votre compte, il est possible pour vous de demander à ce qu’il soit restauré afin de pouvoir y accéder de nouveau.

Pour ce faire, vous devrez vous connecter à votre compte Google dans un navigateur, puis allez dans le champ « Commencer l’appel ». À noter que parfois, il est aussi possible de télécharger et d’enregistrer les données du compte via des services Google sans pour autant y accéder.

2- Perdre ses identifiants

Récupérer son mot de passe

Si vous avez oublié votre mot de passe, rien ne sert de paniquer. Car voud pouvez le réinitialiser. Il suffit tout simplement de se rendre sur la page Google dédiée à la récupération du mot de passe, et de taper l’adresse mail ou le numéro de téléphone de votre compte. Par la suite, vous devrez saisir l’un de vos mots de passe passés et continuer les démarches.

Si l’appareil que vous utilisez est un appareil avec lequel vous vous êtes déjà connecté récemment, vous pourrez réinitialiser le mot de passe. Si vous vous êtes connecté via votre smartphone, une notification sera envoyée à votre téléphone pour vous identifier. Dans le cas où vous auriez donné un numéro de téléphone ou une adresse mail, un code de validation vous sera transmis.

Adresse mail oubliée

Vous pouvez aussi récupérer votre compte Gmail si vous avez oublié l’adresse mail qui y est associée. Pour cela, allez dans votre compte Google puis sur « Adresse mail oubliée ». Vous serez ensuite en mesure de saisir un numéro de téléphone ou l’adresse mail de récupération pour obtenir un code de validation qui vous permettra de récupérer votre compte.

3- Récupérer un compte supprimé

Vous avez supprimé votre compte Gmail et vous le regrettez ? Pas de panique ! Vous disposez d’un délai de 20 jours pour le restaurer avant que les données ne soient supprimées. Avant de commencer, connectez-vous en super-administrateur, puis connectez-vous à votre console d’administration. Ensuite, connectez-vous avec un compte différent de votre compte actuel :

Allez dans menu, cliquez sur « Annuaire » puis « Utilisateur ». Choisir « Plus d’options » et « Dernier compte utilisateur supprimé ». Cliquez sur « Récupérer »en pointant sur l’utilisateur. Voir l’avis de confirmation puis continuer afin de récupérer le compte.

4- Le compte piraté

Si par malheur vous avez été piraté, vous devrez vous rendre dans l’aide compte Google. Une fois sur l’écran de connexion au service de messagerie gmail, cliquez sur l’icône « Aide » puis sur « récupération de compte ». Par la suite, vous pourrez choisir l’option « Récupérer un compte Google piraté » et suivre les étapes qui correspondent à votre situation jusqu’à pouvoir réinitialiser votre mot de passe et récupérer le compte.

En conclusion, vous savez à présent tout ce qu’il faut savoir sur le service de messagerie électronique de Google. Nous avons répondu aux principales questions qu’il est possible de se poser concernant gmail. Désormais, vous pouvez accéder à votre boîte mail sans encombre et profiter de toutes les fonctionnalités qui sont à votre disposition. Et si jamais vous rencontrez certains problèmes, ne paniquez pas. Car vous pourrez trouver une solution (réinitialisation de mot de passe ou de l’adresse mail…). À vous de jouer !