Le mentor des terroristes de Janvier 2015 à Paris expulsé vers l’Algérie

L’un des mentors de deux auteurs des attentats de Janvier 2015 à Paris, Chérif Kouachi et Amédy Coulibaly, vient d’être expulsé vers son pays natal après sa sortie d’une prison française, ce lundi 16 juillet, a appris l’AFP de sources concordantes. Djamel Beghal, franco-algérien ayant été déchu de sa nationalité française, a été reconduit à l’aube vers l’aéroport de Paris-Roissy en direction d’Alger.

Dans la prison de Vezin-le-Coquet en Bretagne, à proximité de Rennes, il terminait de purger sa seconde peine de 10 ans de prison pour un projet d’évasion. Djamel Beghal, 52 ans, arrivé en France à l’âge de 21 ans, a été renvoyé en Algérie sur demande des autorités françaises après plusieurs discussions avec Alger autour des conditions de son retour : « Il y a 10 ans, nous avions bloqué son expulsion vers l’Algérie en raison du risque de torture encouru. Le climat lui apparaît désormais plus apaisé », a expliqué à l’AFP son avocat Bérenger Tourné.

Le mentor de Kouachi et Coulibaly avait été condamné une première fois en 2005 pour association de malfaiteurs terroriste. C’est à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (banlieue parisienne) où il est incarcéré qu’il se rapproche des futurs auteurs des tueries de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher. Libéré en 2009 et assigné à résidence dans le centre de l’Hexagone, il est de nouveau arrêté en 2010 pour sa participation au projet d’évasion de Smaïn Aït Ali Belkacem, membre du GIA (Groupe Islamique Armé algérien) condamné en 2002 à la prison à vie pour l’attentat contre la station RER Musée d’Orsay le 25 juillet 1995 à Paris (8 morts et 117 blessés). En tout, Djamel Beghal aura passé près de 13 ans dans les geôles françaises.

Avec AFP