Pour favoriser l’interaction entre leurs agents, certains ministères ont mis en place une plateforme de messagerie commune. Celle-ci n’est autre que Melanie2web. Grâce à cet outil, les employés des ministères concernés peuvent désormais échanger, sauvegarder et lire leurs courriers électroniques.

Pour en savoir un peu plus, découvrez ce zoom sur Melanie2web.

Melanie2web : qu’est-ce que c’est ?

Melanie2web est une plateforme de messagerie qui, à ce jour, regroupe cinq ministères. Ce sont notamment :

le Ministère de l’Écologie ;

le Ministère du Développement Durable ;

le Ministère des Transports ;

le Ministère du Logement et

le Ministère de l’Agriculture.

Grâce à cet outil mis en place par l’administration (à l’image du service IntraParis dédié à la recherche de logements sociaux), les fonctionnaires de ces différents ministères ont désormais la possibilité de communiquer beaucoup plus facilement. Il s’agit d’un service proche de UrbanWeb qui est lui dédié au personnel de la RATP. Ils peuvent consulter et envoyer des mails plus rapidement. Aussi, la plateforme favorise la numérisation des communications interpersonnelles, la réduction des déplacements et la facilitation des tâches fonctionnelles.

Melanie2web constitue ainsi un portail d’authentification qui donne l’accès à l’interface de communication dédiée aux agents des ministères concernés. Cet outil est ainsi réservé à certaines personnes. Il reste désormais à savoir comment l’utiliser.

Comment se connecter à la plateforme Melanie2web ?

Pour se connecter à la plateforme de messagerie Melanie2web, les agents des ministères précédemment cités disposent de deux principaux moyens. D’une part, il y a la connexion directe et d’autre part, la connexion dite indirecte.

Pour la connexion directe, les fonctionnaires de ces différents ministères devront dans un premier temps faire usage de leur smartphone, tablette ou ordinateur pour entrer l’adresse officielle du site. Celle-ci n’est autre que mel.din.developpement-durable.gouv.fr. Après avoir lancé la recherche, ils vont se retrouver sur le portail d’accès de la plateforme. Dès lors, il leur suffira d’entrer leur identifiant et mot de passe pour avoir accès aux différentes fonctionnalités de la plateforme.

La connexion indirecte à Melanie2web quant à elle se fait via un compte Cerbère. C’est à travers ce dernier que l’utilisateur devra s’identifier et se connecter à la plateforme de messagerie. Pour ce faire, il utilisera l’adresse authentification.din.developpement-durable.gouv.fr/login.

Cependant, il faut savoir que seuls certains agents privilégiés peuvent se connecter à Melanie2web en utilisant un compte Cerbère.

Il s’agit des agents du Ministère du Développement Durable, de la Direction Départemental du territoire (DDT) et ceux de la Direction Départementale Interministérielle (DDI). Il en est de même pour les agents du Service Déconcentré du Ministère de l’Agriculture et pour les personnes figurant dans l’annuaire Amande ou Cerbère.

Pourquoi utiliser l’outil Melanie2web ?

Melanie2web est un outil fiable et ergonomique. Il est d’ailleurs considéré comme l’un des meilleurs outils de travail dans le secteur public et organisationnel. Ainsi, recourir à cette plateforme de messagerie, c’est profiter de plusieurs avantages.

La fluidité des échanges

Parmi les avantages qu’il y a à utiliser la plateforme Melanie2web, il y a d’abord la fluidité des échanges entre les agents des ministères concernés. Cette fluidité est remarquée aussi bien au sein d’un ministère qu’entre différents ministères. En ayant la possibilité d’échanger sur la même interface, les employés de ces ministères vont voir leurs tâches facilitées.

Grâce à cet accès à la même plateforme qu’est Melanie2web, les fonctionnaires des différents ministères vont également avoir le même niveau d’information. Dès lors, ils vont pouvoir exécuter leurs tâches rapidement et surtout efficacement.

L’accessibilité des données

Outre la fluidité des échanges entre les différents agents, la plateforme collaborative Melanie2web améliore également l’accessibilité des données. Grâce à cet outil en effet, les agents ministériels vont pouvoir consulter leurs différents dossiers à distance. Ainsi, nul besoin d’être au ministère pour traiter un dossier. Le partage et le traitement des données pourront désormais se faire à domicile ou depuis un café.

En offrant aux agents, la possibilité de travailler depuis n’importe quel point, la plateforme Melanie2web va leur favoriser l’accès aux données en temps réel. Cela constitue donc un véritable gain de temps pour les employés des ministères.

Le regroupement et la sauvegarde des données

L’autre avantage qu’il y a à utilisation la plateforme de messagerie Melanie2web est la centralisation et la sauvegarde des données. Pour ce qui est de la centralisation, il faut rappeler que Melanie2web regroupe les agents de 5 ministères, dont le Ministère de la transition écologique. En échangeant des courriers et autres documents sur Melanie2web, les données vont être regroupées et centralisées sur cette plateforme. Cela va garantir aux employés, un accès permanent à ces données.

Grâce à cette sauvegarde virtuelle des données, les agents des ministères concernés vont éviter de s’encombrer avec les documents papiers. Ils pourront bénéficier des avantages d’une sauvegarde en ligne que permet Melanie2web.

Il convient aussi de souligner que la plateforme Melanie2web est totalement sécurisée. Elle reste de ce fait inaccessible aux hackeurs. Les agents pourront donc être rassurés quant à la sécurité et à la confidentialité de leurs données.

La traçabilité des données

Le dernier avantage que présente l’utilisation de l’interface Melanie2web est la traçabilité. En se servant de cet outil les agents vont, d’une part, pouvoir identifier l’origine des données. D’autre part, ils auront la possibilité de reconstituer le parcours desdites données.

Pour profiter de ces différents avantages qu’offre la plateforme Melanie2web, il faut que le fonctionnement de celle-ci soit optimal. Cependant, il n’est pas exclu que l’interface connaisse des dysfonctionnements. Heureusement, il existe des solutions permettant d’y faire face.

Exasperated and tired telemarketing consultant with painful headache thinking about client problem solutions. Stressed and fatigued call center representative while helping client to solve issue.

Que faire en cas de problème sur Melanie2web ?

Les problèmes les plus rencontrés sur la plateforme de messagerie Melanie2web sont la perte des identifiants, le blocage et le piratage. Lorsque vous vous retrouvez dans l’une ou l’autre de ces situations, plusieurs alternatives s’offrent à vous. Dans un premier temps, vous pouvez contacter le Ministère de la transition écologique qui trouvera une solution à votre problème.

Autrement, vous pourrez joindre l’organe responsable de la plateforme au +33 1 40 81 21 22. Dès lors, un spécialiste sera mis à votre disposition et s’occupera de votre cas.

Dans un dernier cas, vous pourrez faire une requête par correspondance et adresser votre courrier aux cabinets ministériels ou à l’administration centrale. Si vous optez pour un courrier électronique, il vous suffira de visiter la page ecologie.gouv.fr pour contacter la structure.

En somme, il faut retenir que l’outil Melanie2web est avantageux à bien des égards. Il permet essentiellement de simplifier la tâche aux agents des ministères concernés. De plus, il s’avère pratique et simple d’utilisation.

Comment Paramétrer la messagerie Melanie2web ?