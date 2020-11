Notez cet Article

Le Cloud et l’avènement des smartphones dotés d’une superbe connectivité et d’appareils photo compacts ont fait de nous des apprentis photographes heureux et des téléchargeurs d’images impatients.

Cependant, le marché des services d’hébergement d’images s’adresse également aux professionnels – allant des photographes aux artistes et créateurs de médias – dont les moyens de subsistance dépendent de la qualité des fournisseurs d’hébergement d’images et des fonctionnalités qu’ils apportent.

Dans cet article, nous identifierons en quoi ces services sont différents de l’hébergement Web traditionnel et nous vous montrerons les meilleurs site d’hébergement d’images, afin que vous trouviez quelque chose qui vous convient, que vous soyez un amateur en herbe à la recherche d’un havre de paix pour vos clichés d’été, ou un professionnel chevronné souhaitant présenter un portefolio en pleine croissance.

1. Le meilleur hébergeur d’image pour ceux qui veulent avoir leur propre site : InMotion + Piwigo

La plupart des sociétés d’hébergement Web proposent une boutique d’applications astucieuse avec leurs packages d’hébergement. Appelé Softaculous, il est livré avec un certain nombre d’applications gratuites, dont Piwigo, une solution populaire de galerie de photos auto-hébergée qui vous permet de mettre en œuvre votre propre site Web d’hébergement d’images. Il offre un ensemble complet de fonctionnalités: albums, tags, confidentialité, thèmes et plugins, statistiques et outils de gestion, et bien plus encore.

Cela correspond très bien au package Power d’InMotion Hosting qui vous permet de créer jusqu’à six sites Web, avec un espace disque et une bande passante illimités pour répondre à la croissance future. InMotion propose également un package unique “QuickStarter” qui vous permet de mettre en place un site Web basé sur WordPress en moins de 48 heures, l’entreprise conçoit le site pour vous en fonction de vos réponses à un questionnaire.

Si vous êtes techniquement compétent, vous pouvez également consulter d’autres options de galerie de photos auto-hébergées telles que Chevereto (tel qu’utilisé par ImgBB), Koken, Lychee ou Media Goblin.

2. Le meilleur hébergeur d’image pour les photographes professionnels : SmugMug

Si vous prenez la photographie (et les images) au sérieux et que vous souhaitez en vivre, SmugMug – qui a récemment acquis Flickr – est l’une des meilleures options.

Les téléchargements illimités de photos sont fournis en standard avec chaque plan SmugMug – qui commence à 55 $ par an lorsqu’il est facturé annuellement ou 7 $ par mois lorsqu’il est facturé mensuellement – ainsi que les outils nécessaires pour créer un beau site photo. SmugMug facilite également le partage de photos et la vente d’impressions et de cadeaux personnalisés.

Vous bénéficiez d’un stockage gratuit, d’une bande passante gratuite, mais les options de commerce électronique ne sont disponibles que sur les packages Portfolio / Pro plus chers, ces derniers offrant plusieurs fonctionnalités clés en termes de commerce électronique, de marketing et de marque. De plus, tous les plans ont des fonctionnalités intéressantes telles que des peintures personnalisées, qui, comme son nom l’indique, transforme vos photos en peintures.

Le service, qui compte une communauté de plus de 75 millions d’utilisateurs, se targue d’offrir une assistance «héroïque» 24h / 24 et 7j / 7, avec un seul jour de congé par an.

3. Le meilleur hébergeur d’image pour les partageurs de photos occasionnels : Google Photos

Google a transformé Picasa Albums Web en Photos, en faisant ainsi la solution d’hébergement d’images la plus populaire au monde, car elle est fournie avec plus d’un milliard d’appareils Android.

Contrairement aux autres solutions proposées ici, Google Photos est un service d’hébergement d’images privé (par opposition à un service public), bien que le partage avec d’autres (mais pas ouvertement) soit d’une simplicité trompeuse. Gardez simplement à l’esprit que vos images seront stockées sur les serveurs de Google et seront utilisées pour améliorer ses capacités d’apprentissage automatique.

Google Photos est suffisamment intelligent pour réaliser toutes sortes d’astuces intelligentes telles que la reconnaissance de visages ou la recherche de texte dans une image, et ses capacités de recherche s’étendent même à des emplacements. Il y a quelques fonctionnalités supplémentaires disponibles, comme Memories par exemple, qui montre des photos et des vidéos des années précédentes en haut de votre galerie. De plus, les utilisateurs Canon peuvent sauvegarder des photos de leur appareil sur Google Photos en utilisant simplement le Wi-Fi.

Vous pouvez également sauvegarder et synchroniser les photos de votre Mac ou PC ainsi que des appareils mobiles. En outre, vous pouvez utiliser la galerie Go de Google, une galerie de photos conçue pour fonctionner hors connexion, qui utilise l’apprentissage automatique pour organiser automatiquement et donner à vos photos leur meilleur aspect.

Google permet un stockage illimité si vous téléchargez des images en mode haute qualité, qui peut atteindre 16 mégapixels. Les professionnels préféreront probablement payer un supplément pour stocker les photos dans leur résolution d’origine.

4. Le meilleur hébergeur d’image pour ceux qui veulent faire partie d’une grande communauté : Flickr Pro

Il est difficile de mentionner l’hébergement gratuit d’images et de ne pas intégrer Flickr dans la conversation.

Flickr a connu une ascension fulgurante sous la propriété de Yahoo et Oath / Verizon depuis 2017, et fait partie de SmugMug depuis 2018, même si ces derniers temps, il a eu des difficultés sur le front de la monétisation.

Malgré cela, l’offre de base de Flickr reste gratuite, et bien qu’elle ait une limite de 1000 photos / vidéos, elle offre toujours de puissants outils de retouche photo et des fonctionnalités intelligentes de gestion de photos. Le plan Pro payant offre des statistiques avancées, une navigation sans publicité et un téléchargement automatique de bureau. De plus, vous pouvez imprimer vos photos préférées directement depuis votre compte Flickr.

Flickr a réussi à créer l’une des plus grandes communautés photo du Web et c’est son argument de vente unique. Sachez également que si vous êtes à la recherche d’un abonnement Adobe Creative Cloud (ou Blurb, SmugMug ou Priime), vous pouvez obtenir une réduction sur un compte Flickr Pro, ce qui rendra sans doute le service plus tentant.

5. Le meilleur hébergeur d’image pour un téléchargement rapide et pratique : Imgur

Imgur est de loin le plus grand site Web d’hébergement d’images indépendant au monde (et l’une des 50 meilleures propriétés en ligne au monde). Vous n’avez pas besoin de vous inscrire pour l’utiliser et tout est quasiment illimité à trois exceptions près: vous ne pouvez télécharger que jusqu’à 50 images par adresse IP et par heure, la taille de fichier maximale pour les images non animées est de 20 Mo et elle est de 200 Mo pour les GIF. Vous pouvez également télécharger des vidéos d’une minute.

Les fichiers sont conservés en ligne pour toujours, mais sachez simplement que le service applique une compression avec perte aux images non animées de plus de 1 Mo (pour les téléchargements anonymes) et de 5 Mo (pour les titulaires de compte). Ne l’utilisez donc pas comme service de sauvegarde en ligne pour vos photos.

Il existe également une pléthore d’outils disponibles, soit produits par Imgur lui-même, soit membres de la communauté d’utilisateurs très active.

Voici d’autres hébergeurs d’images gratuits :

Ce site Web d’hébergement d’images peu connu possède une fonctionnalité unique qui le rend extrêmement utile pour ceux qui cherchent à créer très rapidement des galeries de vignettes. Vous pouvez télécharger des fichiers ZIP compressés (jusqu’à 250 Mo), idéal pour les archives sans index.

Il y a une limite de téléchargement de 10 Mo pour les images sans aucune restriction sur le nombre de téléchargements / téléchargements ou la durée d’héberge- ment d’un fichier; seuls les formats JPG, GIF et PNG sont pris en charge.

Contrairement à d’autres, Imagebam se concentre entièrement sur l’hébergement d’images plutôt que de favoriser une communauté et d’encourager la découvrabilité. Bien que l’enregistrement soit facultatif, cela vous fournit des outils de gestion de photos et la possibilité d’organiser vos images et vos galeries.

Il est presque impossible d’être plus minimaliste qu’Imgbb et c’est probablement pourquoi c’est l’un des sites d’hébergement d’images les plus populaires. Faites simplement glisser et déposez vos fichiers sur la page d’accueil et vous êtes prêt à partir.

Il y a une limite de taille de 32 Mo (tous les principaux formats de fichiers image sont pris en charge), mais aucune restriction sur le nombre de fichiers que vous pouvez télécharger ou combien de temps ils peuvent rester en ligne. Imgbb n’exige pas que l’utilisateur s’inscrive – sachez simplement que toutes les images que vous téléchargez seront examinées par des éditeurs humains.

Comme Imagebam, Imagetitan n’a pas de communauté et fournit à la place une interface simple basée sur un navigateur. Il n’y a pas d’applications mobiles ici – vous ne pouvez télécharger que des fichiers de moins de 1,5 Mo et seuls les trois principaux types de fichiers image sont acceptés (JPG, PNG et GIF).

Il n’y a pas de limite au nombre de fichiers que vous pouvez télécharger, aucune restriction de bande passante et les images peuvent rester en ligne aussi longtemps que vous le souhaitez. Un code de suppression vous est fourni pour supprimer des images à une date ultérieure. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire et bien que le hotlinking ne soit pas interdit, Imagetitan ne fournit pas de liens directs.

À l’autre extrémité du spectre se trouve Pixabay, un service d’hébergement d’images haut de gamme populaire qui se définit comme une communauté en ligne de personnes qui publient des images et des vidéos de haute qualité sans droits d’auteur.

Cependant, pour faire partie de ce club très exclusif, vous devez vous en tenir aux directives strictes de qualité d’image du site, ce qui signifie que toutes les photos sont contrôlées par des humains. La connexion est obligatoire et les applications mobiles ne prennent actuellement pas en charge les téléchargements d’images directs.

Les images doivent avoir au moins 3000 pixels sur leur côté le plus long, jusqu’à 40 Mo de taille, et vous pouvez télécharger jusqu’à 100 images par jour. Plus vous soumettez d’images de haute qualité, plus le nombre quotidien de téléchargements est élevé.

Source : TechRadar