Les 3 meilleurs revendeurs informatiques professionnels 

Une entreprise ne peut se passer de solutions informatiques pour un fonctionnement correct. Mais lorsque vous êtes une petite entreprise, au budget limité, il peut être difficile d’investir dans l’achat et la maintenance de ces produits.

Les revendeurs informatiques professionnels proposent une large gamme de produits et services informatiques à un tarif plus abordable. Mais pour cela, encore faut-il choisir le bon revendeur informatique professionnel. En effet, si vous souhaitez investir dans du matériel de qualité et effectuer des économies, il vous faudra un professionnel fiable.

Dans cet article, nous vous expliquons brièvement ce qu’est un revendeur informatique professionnel avant de discuter des critères de choix d’un prestataire de qualité. Nous vous présenterons ainsi trois entreprises que nous estimons être parmi les meilleures du marché. Nous en profiterons également pour vous donner quelques conseils sur le choix du revendeur qui peut vous convenir le mieux.

Qu’est-ce qu’un revendeur informatique professionnel ?

Un revendeur informatique professionnel est spécialisé dans la vente et la distribution de produits informatiques aux entreprises (parfois aux particuliers également). Ils peuvent proposer du matériel très varié comme des ordinateurs, des logiciels, des périphériques, des consommables informatiques, etc. Certains revendeurs proposent également des services de maintenance, d’information et de support technique.

En général, il s’agit de matériel d’occasion ou reconditionné qu’ils proposent aux entreprises qui ne souhaitent pas dépenser un trop gros budget en achetant neuf. Souvent, les particuliers peuvent aussi profiter de leurs offres. Les revendeurs professionnels ne travaillent pas toujours exclusivement avec des entreprises. Par exemple, un des professionnels que nous verrons plus bas, le revendeur de matériel informatique professionnel OrdiDreams propose des produits aux entreprises comme aux particuliers.

Les 3 meilleurs revendeurs informatiques professionnels

Les revendeurs de matériel informatique ne manquent pas. Ils sont nombreux et leurs offres sont variées. Nous vous proposons ici de découvrir les 3 meilleurs dans l’ordre, selon nous.

OrdiDreams

OrdiDreams est la société que nous vous conseillons. Elle propose du matériel informatique d’occasion ou reconditionné pour professionnels (et éventuellement particuliers). Le client peut composer son propre ordinateur sur mesure, en choisissant lui-même le nombre de batteries, la capacité de stockage, etc. Vous trouverez sur leur site tout un catalogue d’ordinateurs portables, d’ordinateurs de bureau et d’écrans d’ordinateur de gamme professionnelle, ainsi que des imprimantes d’entreprise et des smartphones.

OrdiDreams met en vente des ordinateurs de gamme professionnelle, robustes, conçus pour une utilisation soutenue et un usage de longue durée. En plus d’être personnalisables en profondeur, les produits d’OrdiDreams sont d’occasion, reconditionnés, livrés dans un emballage écologique et contribuent donc de manière positive à la préservation de l’environnement.

L’un des autres points forts de ce revendeur de matériel informatique, c’est son efficacité et sa rapidité dans la livraison. Étant plus spécialisé que les 2 autres dans la vente d’ordinateur pour les professionnels, ils vous fourniront de précieux conseils avant de faire votre choix.

Vous pouvez accéder à leur catalogue en cliquant ici.

Inmac wstore

C’est un revendeur informatique professionnel qui propose des services et solutions informatiques pour les professionnels. En plus de proposer du matériel informatique pour les professionnels, cette société a également développé une offre de services et d’expertise liée aux nouvelles technologies afin d’accompagner les entreprises dans leur transformation numérique.

LDLC Pro

LDLC Pro est une société spécialisée dans la vente en ligne de produits informatiques pour les professionnels. Ordinateurs, périphériques, réseaux, consommables, le site propose une large variété de produits.

Le site entend proposer des solutions adaptées à tous les projets avec plus de 44 000 références et 1 700 marques.

Le point fort de cette société est son équipe d’experts à l’écoute des clients, disponible pour les conseiller et les accompagner dans leurs choix.

Quels critères pour choisir un revendeur informatique professionnel ?

Les revendeurs informatiques professionnels sont nombreux et il n’est pas forcément aisé de choisir celui qui vous conviendra le mieux. Voici quelques critères à prendre en compte pour faire le bon choix.

Définir vos besoins

Avant de choisir un revendeur de matériel informatique, vous devez définir les besoins de votre entreprise en matière de produits informatiques. Faites un état des lieux, notez le matériel manquant, le matériel défectueux à remplacer, les réelles nécessités en termes d’ordinateurs, périphériques, etc. Une fois que vous connaîtrez en détail les besoins de votre entreprise, il sera plus facile de savoir où regarder pour vos achats.

Gamme de produits du revendeur

Vos besoins sont définis en amont, il sera maintenant plus facile pour vous de comparer les différents revendeurs professionnels. S’ils ne proposent pas le matériel dont vous avez besoin, vous pouvez mettre une croix dessus. Par élimination, il ne restera que ceux qui disposent des produits dont votre entreprise manque. Parmi eux, il faudra aussi éliminer ceux qui proposent des produits de basse qualité, sans garantie, etc.

Vidéo conseil pour choisir la marque de vos PC professionnels :

Coûts

N’hésitez pas à comparer les prix des différents revendeurs afin de profiter du meilleur tarif possible. Comparez également les garanties, les services de livraison, etc.

Service après-vente

Dans le secteur du matériel informatique, le service après-vente est particulièrement important. Vérifiez que le revendeur professionnel propose un SAV à la hauteur avec par exemple la possibilité de réparer ou remplacer un produit défectueux, ou de la maintenance, du support technique, etc.

En bref

Des revendeurs informatiques professionnels sont disponibles sur le marché et proposent des produits et services de qualité. Nous vous avons proposé trois entreprises différentes dans cet article afin de vous orienter dans votre choix et mettre en avant des revendeurs qui ont fait leurs preuves.