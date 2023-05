Il n’est quasiment plus un seul domaine où les nouvelles technologies n’aient fait leur entrée. L’éducation ne fait pas exception à ce constat. Un grand nombre d’établissements ont en effet intégré les tableaux blancs interactifs au sein de leurs classes, parfois couplés avec l’utilisation de tablettes par les élèves.

Mais ce n’est pas tout. Les innovations technologiques apparaissent sous une autre forme dans le domaine de l’éducation : les logiciels éducatifs. Souvent utilisés pour compléter l’enseignement traditionnel ou aider les élèves en difficulté, les logiciels éducatifs se présentent sous des formes très variées, abordant toutes sortes de matières, ciblant des plus petits aux plus grands.

Dans cet article, nous vous faisons découvrir 5 logiciels éducatifs que nous considérons comme faisant partie des meilleurs disponibles actuellement, après avoir vu les avantages qu’offre l’utilisation de ces outils pour l’apprentissage et la progression de l’apprenant.

Qu’est-ce qu’un logiciel éducatif ?

Un logiciel éducatif est un programme informatique conçu pour accompagner lors de l’apprentissage d’une compétence ou d’une matière. S’ils visent particulièrement les enfants, les logiciels éducatifs s’adressent néanmoins à un public bien plus large, sans limite d’âge.

Ils peuvent être utilisés dans un cadre scolaire, dans un centre de formation professionnel, en entreprise ou à titre individuel à domicile.

Un logiciel éducatif inclut en général des exercices pratiques, des simulations, des jeux, des animations et d’autres fonctionnalités interactives pour conserver l’attention de l’utilisateur, sa compréhension et son engagement.

Un logiciel éducatif peut être axé sur l’apprentissage d’une matière en particulier comme les mathématiques, la géographie ou une langue étrangère ou à développer des compétences générales comme la résolution de problèmes, la collaboration, etc.

Les avantages des logiciels éducatifs

Tout d’abord, il convient de préciser que les logiciels ne sont à envisager que dans le cadre d’une aide, d’un complément à l’enseignement traditionnel et non d’une solution pour remplacer ce dernier. L’objectif est de pallier certaines lacunes, consolider certains acquis, non pas se substituer à un apprentissage dispensé par un enseignant ou un formateur.

Si le recours à un logiciel éducatif est apprécié c’est à cause des avantages qu’il offre :

la motivation : un logiciel éducatif, via ses jeux, son aspect ludique, a cette propension à motiver les apprenants, là où leur professeur ou leurs parents n’arrivaient pas à retenir leur attention ;

: un logiciel éducatif, via ses jeux, son aspect ludique, a cette propension à motiver les apprenants, là où leur professeur ou leurs parents n’arrivaient pas à retenir leur attention ; l’autonomie : les apprenants peuvent s’exercer et avancer à leur rythme sans besoin d’être assisté par un enseignant ;

: les apprenants peuvent s’exercer et avancer à leur rythme sans besoin d’être assisté par un enseignant ; l’adaptation : l’un des points forts des logiciels éducatifs est la personnalisation des parcours d’apprentissage afin qu’ils s’adaptent aux divers profils d’apprenants et leurs difficultés.

Pour les enseignants et les formateurs, les logiciels éducatifs présentent également un certain nombre d’avantages : ils leur permettent de gagner du temps avec la possibilité de confier des exercices adaptés à chaque profil d’apprenant avec correction intégrée. Ils facilitent également l’évaluation des élèves et le suivi de leurs progrès en temps réel. Enfin, les logiciels éducatifs offrent un choix large et varié de ressources et matériels pédagogiques permettant d’enrichir les cours et varier les approches.

Voici donc, sans plus attendre, une présentation de 5 logiciels éducatifs faisant partie des meilleurs logiciels actuels.

1- Imagemo : logiciel éducatif de lecture pour les petits

Imagemo est un logiciel éducatif destiné aux petits élèves de maternelle. C’est un logiciel d’apprentissage de lecture qui entraîne par la manipulation des lettres et des mots. L’objectif étant de les mettre en relation avec les sons produits.

Ce logiciel contient 170 mots à reconnaître et 4 jeux à explorer. Il se divise en 3 niveaux de difficulté afin de s’adapter aux divers profils. Les exercices sont répartis en 6 thématiques : à la plage, chiffres, premiers mots, formes et couleurs, etc.

Il est disponible sur mobile et Windows, en 3 langues différentes : français, anglais, allemand.

2- OOo4kids : une suite bureautique pour les enfants

OOo4kids, ou Open Office for kids, est une suite bureautique adaptée aux plus jeunes. Open Office ou Microsoft Word étant trop complexes et trop professionnels pour des enfants, Open Office for kids présente l’avantage d’une interface moins chargée, d’icônes redessinées et de fonctions plus adaptées. Il est même possible de faire évoluer l’interface au fur et à mesure que l’enfant grandit en vue de l’emmener vers un logiciel plus complexe.

OOo4kids dispose de plusieurs outils intégrés :

Writer : pour le traitement de texte

Draw : pour dessiner

Impress : pour créer une présentation style PowerPoint

Calc. : pour créer un tableur, style Excel

3- Omnitux : un logiciel international

Omnitux est un logiciel éducatif pour enfants d’envergure internationale, il est en effet disponible en 7 langues.

A l’instar du logiciel Imagemo, Omnitux insiste également sur la correspondance entre un énoncé et une proposition. L’objectif est néanmoins plus large. Il ne se contente pas de l’apprentissage de lettres et de mots mais ambitionne aussi d’entraîner l’utilisateur à l’observation (jeu des 7 différences…), la manipulation (puzzles…), etc. Le logiciel traite plus de domaines comme la géographie ou les mathématiques. Au fur et à mesure des exercices traités, le niveau de difficulté augmente.

L’inconvénient est que ce logiciel ne propose ni compte ni statistiques.

4- Mathador : progresser en maths de manière ludique

Mathador est un logiciel éducatif axé sur les mathématiques. La dimension ludique est très présente dans ce logiciel qui cherche à valoriser et motiver les élèves en difficulté à travers le jeu.

Plutôt que d’insister sur le calcul mental classique, Mathador préfère essayer de faire comprendre à l’utilisateur pourquoi on obtient tel ou tel résultat à travers du calcul mental à l’envers. En déconstruisant les méthodes de calcul via des jeux et des défis, le logiciel ambitionne de faciliter la compréhension de l’élève et le réconcilier avec les maths.

5- Mathgraph32 : pour les plus grands

Nous avons voulu terminer notre liste par un logiciel éducatif destiné aux plus grands. Mathgraph32 ne cible pas les enfants, c’est un logiciel pour les adultes qui désirent améliorer leur niveau en mathématiques.

Développé par un professeur de mathématiques, ce logiciel propose des exercices en géométrie classique, géométrie euclidienne, trigonométrie, algèbre, etc.

Il peut être très utile pour les élèves de lycée qui préparent leurs examens ou les étudiants qui ont besoin de revoir certaines notions.