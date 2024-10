Quelles sont les meilleures pratiques des agences de communication pour booster la visibilité des entreprises ?

L’amélioration de la visibilité d’un produit ou d’une entreprise nécessite de comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche et de cerner les besoins des prospects. Autant de compétences qui permettent aux agences de communication de concevoir de pratiques marketings efficientes pour aider les entreprises clientes à obtenir des résultats satisfaisants. Justement, quelles sont les meilleures pratiques utilisées par les agences de communication ? On vous dit tout.

Le référencement naturel SEO

Améliorer la visibilité d’un produit ou d’une entreprise sur internet est un exercice difficile. Il nécessite l’application de nombreuses pratiques complexes. L’une des plus populaires et des plus efficaces est le référencement naturel dit SEO.

Cette pratique repose donc sur le principe du positionnement. Plus une page figure haut parmi les résultats de recherche, plus il a de chances d’être consulté. Le SEO est doncun ensemble de techniques et de procédés qui permettent d’améliorer le positionnement d’une page ou d’un site web parmi les résultats de recherche fournis par un moteur adapté(type Google, Yahoo ou Bing).

Le principal objectif du SEO est d’influencer le trafic organique d’un site web afin d’accroître considérablement le nombre de visiteurs. Cela passe par des actions concrètes telles que :

la mise en place d’une stratégie de contenu ;

l’utilisation de balises (Meta, Title, sémantique) ;

et le maillage interne.

Certains spécialistes comme l’Agence de communication Clermont-Ferrandexécutent aussi des manœuvres d’optimisation technique des sites web. Il s’agit notamment de l’amélioration de l’ergonomie du siteainsi que du poids et de la vitesse de chargement des pages.

Cela dit, notez que les premiers signes des résultats d’une campagne SEO ne sont observables qu’après plusieurs mois. C’est d’ailleurs pour cette raison que les agences de communication disposent de nombreux indicateurs pour évaluer en temps réel l’efficacité des actions menées.

Le référencement payant SEA

Comme le SEO, le référencement payant repose également sur le principe du positionnement. Toutefois, comme son nom l’indique, cette pratique consiste àpayer des emplacements publicitairesafin d’y placer des liens sponsorisés qui orientent vers un site web.

Ces emplacements garantissent donc une excellente visibilité pour le site web et accroissent considérablement le nombre de visiteurs. Concrètement, les entreprises (à travers les agences de communication) doivent choisir des mots-clés sur lesquels acheter des espaces publicitaires. Elles bénéficient alors d’une bonne exposition de leurs produits ou de leurs sites web.

Par ailleurs, le SEA propose des résultats rapides et de meilleures options de ciblage que le SEO. Par exemple, il est possible d’identifier une cible en fonction de sa localisation, de son âge, de ses habitudes ou de sa langue.



L’inbound marketing : une pratique tout-en-un

Le SEO et le SEA sont des techniques qui, prises individuellement, peuvent être intégrées dans une autre pratique à savoir l’inbound marketing.

La satisfaction client au cœur du processus

Cette pratique consiste à accroître la visibilité d’un site web grâce à une relation personnelle et spécifique avec la cible. Cela passe par la mise en place de contenus pertinents et la création d’une interaction.

Contrairement aux pratiques précédentes, l’inbound marketing ne vise pas seulement l’amélioration de la visibilité du site web des entreprises. Cette technique cherche également àoptimiser l’expérience de l’internaute. Elle repose donc sur le principe de la satisfaction : un internaute satisfait est un internaute acquis et un potentiel vecteur de communication.

La mise en place de l’inbound marketing

De façon factuelle, la mise en place de l’inbound marketing débute parla création d’un site web et l’exécution d’une campagne SEO réussie. Les campagnes d’affiliation, le choix rigoureux de mots-clés et la création de contenus à la fois pertinents et utiles pour les internautes permettent d’accroître le nombre de visiteurs sur le site de l’entreprise.

La deuxième étape de l’exécution de l’inbound marketing estla mise en place d’une interaction. En plus de l’identification précise du profil de l’internaute, cette étape nécessite la création de Call to Action dédiée, l’envoi de mails personnalisés et la proposition de contenus spécifiques. Enfin, l’inbound marketing s’achève parla fidélisation de l’internaute.

Bon à savoir : l’inbound marketing est une pratique extrêmement efficace. Cependant, en raison de ses différents composants (étapes), elle n’est pas proposée par toutes les agences de communication.

La redéfinition de la cible

Dans l’absolu, l’amélioration de la visibilité d’un site web passe par un meilleur positionnement sur les moteurs de recherche. C’est d’autant plus le cas quand on sait que la majorité des internautes font des recherches internet afin de solliciter les services d’une entreprise.

Pour autant, l’optimisation de la visibilité implique aussi une présence discrète et effective sur d’autres pages web. C’est ce que proposele retargeting. Ce terme anglais désigne une pratique marketing qui consiste à cibler les visiteurs d’un site web avec une campagne display.

Dans les faits, la redéfinition de cible fonctionne de la façon suivante : un internaute visite le site web d’une entreprise (sans effectuer un achat ou découvrir des produits et services), embarque des cookies puis se rend sur un autre site web. Ce dernier analyse les cookies précédemment évoqués et affiche des publicités sur sa page.

Le retargeting permet donc aux entreprisesd’afficher leurs publicités sur d’autres pages webaugmentant ainsi le nombre de visiteurs potentiels.