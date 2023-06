Vous rêvez de devenir aromathérapeute afin que les huiles essentielles n’aient plus aucun secret pour vous ? Mais votre budget est limité ? Ne paniquez pas ! Car il existe des formations en ligne sur L’aromathérapie à moins de 100 €. Bénéficiez de promotions afin de suivre vos cours sans vous ruiner. Les formations que nous allons vous conseiller dans cet article sont parfaites pour débuter dans le domaine de L’aromathérapie. Selon nous, elles figurent parmi les meilleures formations du marché. Cependant, il est essentiel de garder en tête qu’à ce prix-là, elles servent principalement de première approche. Découvrons ensemble ce que représente l’utilisation des huiles essentielles en médecine et comment commencer à se former.

L’aromathérapie, c’est quoi exactement ?

L’aromathérapie en médecine, c’est le fait de savoir soigner naturellement certaines pathologies à l’aide des huiles essentielles. Ces huiles aromatiques aux multiples vertus médicinales sont extraites de plantes. L’aromathérapie fait partie des branches de la physiothérapie. Les huiles obtenues par distillation permettent de soulager certains troubles et contribuent au bien-être. Elles sont employées de différentes manières, telles que par voie orale ou cutanée et par la vaporisation. À noter que les huiles essentielles peuvent être nocives pour la santé, c’est pourquoi il faut les utiliser en faisant preuve de précautions.

Comment devenir praticien/praticienne en aromathérapie ?

Pour devenir aromathérapeute, c’est très simple. Il suffit de prendre des cours afin de se former. Il existe de nombreuses formations en présentiel ou en ligne. Bien qu’il n’y ait pas de diplôme spécifique pour exercer cette profession, il est conseillé de se former et d’avoir certaines connaissances en médecine. Le prix des formations en aromathérapie peut être onéreux et atteindre les 2000 €. Ainsi, nous avons décidé de vous présenter les 3 meilleures formations à petit prix du marché, afin que vous puissiez débuter dans ce domaine même avec un budget restreint.

Des formations à moindre coût pour se spécialiser dans les huiles essentielles est-ce vraiment possible ?

La fourchette de prix d’une formation sur les huiles essentielles se situe entre 400 et 2 000 € en fonction des organismes et de la durée du programme. Cependant, nous avons trouvé 2 formations à moins de 100 €. La première formation, celle Monde de Jean vous propose une première approche sur L’aromathérapie familiale. C’est-à-dire que toute la famille pourra mettre en pratique les cours étudiés afin de pouvoir se soigner de manière naturelle au quotidien.

La formation aromathérapie familiale, c’est quoi exactement ?

Cette formation proposée par Jean Ruhlmann, coach en bien-être, est très complète tout en allant à l’essentiel. Si vous désirez utiliser les bienfaits des huiles aromatiques uniquement pour votre usage personnel tout en prenant connaissance des contre-indications, cette formation à seulement 39 € est faite pour vous. Surtout si vous débutez !

Cette formation de courte durée met l’accent sur le théorique et le pratique. Les explications sont simples à comprendre et vous pourrez acquérir certaines bases sur l’aromathérapie, notamment sur 12 huiles essentielles très utilisées. Grâce à cette formation qui vous fera faire des économies de temps et d’argent, vous serez capable d’intégrer L’aromathérapie dans votre quotidien et de vous soigner naturellement en toute sécurité.

La formation pour devenir thérapeute à l’international

Une formation pour toute la famille, c’est bien. Mais si vous désirez exercer en tant que conseillé en aromathérapie, nous vous proposons de vous tourner vers cette formation à 87 € qui vous permettra de lancer votre propre activité ou d’acquérir de nouvelles compétences en médecine naturelle.

Avec cette formation très complète composée de 10 modules (les précautions, l’histoire de la botanique, la distillation, la pratique…) vous aurez la possibilité d’exercer à l’international. Car vous obtiendrez une certification reconnue dans le monde entier. Pour la formation, vous aurez droit à des supports audio et PDF. Afin de vous évaluer à la fin de chaque module, vous aurez accès à un quiz. Ces derniers servent à préparer l’examen final.

Zoom sur la formation à 250 € et ce qu’elle propose

Nous souhaitons vous parler d’une dernière formation e-learning de qualité pour devenir aromatologue adaptée aux budgets limités. Celle de VertuMondiale est à 250 € et dispose de 10 modules tous très complets. Et pour cause ! La formation est réalisée par un professionnel pédagogique et conçue par une experte en aromathérapie.

Ces cours vous permettront d’approfondir vos acquis ou de découvrir les secrets des huiles essentielles. Vous aurez accès à des leçons vidéo et des documents PDF. Grâce à ce programme, vous pourrez savoir comment utiliser les huiles avec précautions et pour quel trouble les employer. De plus, la formation est certifiante.

En résumé, L’aromathérapie est un domaine vaste et très intéressant à étudier. Si vous voulez apprendre à vous soigner naturellement à l’aide d’huiles essentielles ou devenir aromathérapeute, nous vous conseillons de commencer par vous former avec une des formations à moins de 100 €. Cela vous permettra de découvrir L’univers de l’aromathérapie en économisant de l’argent.