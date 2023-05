Faire connaître son entreprise, ses produits, ses services, c’est à portée de main aujourd’hui. Il suffit d’acquérir de la visibilité sur internet. Et gagner en visibilité sur internet peut se faire à travers divers moyens. L’un des plus efficaces à long terme est le référencement naturel.

Le référencement naturel, ou SEO, permet de s’inscrire dans la durée, en apparaissant dans les premiers résultats des moteurs de recherche. Atteindre ces résultats demande une expertise, une connaissance des outils et du fonctionnement des moteurs de recherche tels que Google ou Bing.

C’est pour cela que de nombreuses agences SEO apparaissent un peu partout. Il y a une réelle efficacité dans les campagnes de référencement naturel et la demande grandit, donc l’offre aussi.

Comment choisir parmi toutes ces agences ? Si vous habitez à Paris, cet article peut vous aider à faire un choix puisqu’il s’intéresse à 3 agences SEO qui comptent parmi les meilleures de Paris.

Les meilleures agences SEO à Paris

De nombreuses agences SEO proposent leurs prestations à Paris. Cependant, il faut faire la différence entre les agences effectivement situées à Paris et celles qui sont en réalité implantées ailleurs mais qui apparaissent comme étant à Paris.

Nous verrons ci-dessous 3 agences SEO parmi les meilleures de Paris, 3 agences étant réellement implantées dans la capitale.

Parmi nos critères de sélection :

le fait qu’elles soient réellement des agences parisiennes, avec des locaux situées dans la capitale.

le positionnement de l’agence sur les moteurs de recherche. Les 3 agences ci-dessous sont bien positionnées sur les résultats de recherche Google pour la requête “agence seo paris”.

Agence SEO.fr

L’agence SEO.fr, située à Paris, accompagne les entreprises depuis 1998. De très grosses sociétés ont fait appel à ses services à l’instar de Huawei, Hermès ou Renault. Autant dire que c’est une agence qui a su se faire un nom dans le domaine.

Ses chiffres parlent pour elle puisqu’elle affiche pas moins de 3500 clients depuis sa création, 78% de hausse moyenne de trafic et 92% de retours positifs.

Agence 1ère Position

L’agence SEO 1ère Position, implantée à Paris, mais également en Province, depuis 1999, s’engage à améliorer la visibilité locale de ses clients. Spécialisée dans le référencement naturel, c’est une agence qui travaille aussi bien à l’internationale que localement, en aidant notamment les entreprises à attirer des visiteurs dans les points de vente.

Agence expérimentée, avec une équipe d’experts, elle propose un pré-audit SEO gratuit pour les nouveaux clients.

Eskimoz

L’agence Eskimoz fait également partie des meilleures agences SEO de Paris. Elle conçoit, pour ses clients, des stratégies sur mesure pour générer du trafic organique. Son équipe composée de consultants experts en SEO (mais également SEA, Content Marketing, etc.) utilise la data afin d’optimiser les performances et harmoniser les différentes actions.

C’est une agence qui sait adapter ses stratégies en fonction du secteur, du positionnement et des objectifs du client.

L’importance d’une agence située à Paris

Lorsque vous recherchez une agence spécialisée dans le SEO, l’un des critères à prendre en compte est sa proximité. Une agence proche de chez vous comporte de nombreux avantages que vous ne retrouverez pas chez une agence située dans une autre ville.

Une agence SEO à proximité favorise une communication plus fluide entre vous. Avoir l’occasion de rencontrer physiquement votre prestataire de service contribue à établir une relation de confiance et facilite un suivi régulier. Ce qui est plus difficilement le cas à travers des réunions virtuelles en visioconférence.

Une agence proche dispose en outre d’une meilleure connaissance du marché local. En effet, une agence parisienne sera plus à même de vous renseigner sur le marché local, ses tendances et ses particularités. Elle sera donc plus qualifiée pour la mise en place d’une stratégie de référencement adaptée à votre marché.

Enfin, une agence de Paris peut déployer son réseau professionnel local pour renforcer votre visibilité en ligne. Disposant de contacts locaux, elle pourra travailler en partenariat avec les blogueurs, les journalistes ou encore les influenceurs de la ville.

