Les 3 meilleures agences SEO à Marseille

Quel est aujourd’hui le meilleur moyen de promouvoir son entreprise, ses produits, ses services ? Difficile de donner une réponse définitive à cette question. Cependant, l’on peut assurer, sans trop de crainte, que le référencement naturel est l’un des meilleurs moyens de mettre en avant son entreprise et son activité sur internet.

D’ailleurs, les entrepreneurs en ont bien pris conscience et on voit se multiplier les agences SEO. Ces agences, spécialisées dans le référencement naturel, sont certes d’une grande aide pour les entreprises qui souhaitent augmenter leur visibilité sur le web, mais comment choisir la bonne ?

Si vous vivez dans la région marseillaise, cet article peut vous intéresser : nous y présentons en effet trois parmi les meilleures agences SEO à Marseille. Cela pourra vous aider à prendre une décision éclairée sur le choix de votre prestataire.

Quels critères pour évaluer la qualité des agences SEO ?

Les 3 agences que nous vous présentons dans cet article font partie de celles que nous considérons comme les meilleures à Marseille. Comment avons-nous choisi ces trois en particulier, sur quels critères ?

Tout d’abord, nous avons privilégié les agences qui se trouvent réellement à Marseille. Cette précision est importante car certaines agences se présentent sur Google comme “agence à Marseille” alors qu’elles sont en réalité implantées ailleurs, le plus souvent à Paris. Or, une agence de référencement implantée localement à toute son importance comme nous le verrons plus bas. Le premier critère était donc la présence effective de locaux dans la ville phocéenne.

Ensuite, nous avons favorisé les agences qui sont dédiées au SEO. Beaucoup de prestataires proposent des services de SEO mais n’en sont pas experts, ce sont plutôt des généralistes du marketing. Ici, nous avons préféré mettre en avant les agences spécialisées dans le SEO.

Enfin, nous avons également donné de l’importance à la capacité de l’agence à se positionner sur le mot clé “agence seo marseille”. C’est un indicateur assez parlant sur les compétences de l’entreprise et sa maîtrise du référencement sur les moteurs de recherche.

Les meilleures agences SEO à Marseille

L’agence Digimood

Digimood est une agence SEO située à Marseille. Elle jouit d’une longue expérience de 12 ans dans le référencement naturel et a collaboré avec de grandes marques comme Ollygan, Jules ou Kaporal.

Elle propose des prestations diverses via ses consultants SEO : audit et stratégie, netlinking, optimisations techniques, contenus SEO-friendly, etc.

En dehors du référencement naturel, Digimood fournit également des services de SEA pour ceux qui souhaitent mettre en place des stratégies publicitaires payantes.

L’agence 1ère position

1ère position est une agence SEO présente dans le paysage du référencement depuis 1999. Autant dire qu’elle fait partie des avant-gardistes du SEO.

Disposant de bureaux à Marseille, elle donne une importance particulière au référencement local. Elle s’évertue à aider ses clients à améliorer leur visibilité locale afin d’attirer plus de visiteurs dans leurs points de vente.

Parallèlement, 1ère position collabore avec le réseau Ranking Road, spécialisé en SEO international, et accompagne les entreprises françaises souhaitant s’ouvrir aux marchés extérieurs.

Darwin Agency

Darwin Agency est située à Marseille mais dispose également de locaux à Aix-en-Provence. C’est une agence de référencement qui opère depuis 2003 et accompagne ses clients à travers des stratégies digitales sur-mesure.

Soucieuse de fournir des prestations de qualité, ses pôles d’acquisition sont confiés à des experts justifiant de plus de 15 ans d’expérience dans le domaine. Darwin Agency propose également des services de SEA et Social Ads.

L’importance d’une agence SEO locale

Se référer à une agence SEO de proximité comprend de nombreux avantages :

connaissance du marché locale

réactivité

communication plus fluide

connaissance des acteurs locaux

adaptation aux spécificités régionales

