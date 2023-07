Lorsque nous entendons des jeux haut de gamme, certains d’entre nous pourraient croire que les téléphones phares ou premium sont les seuls capables de les exécuter. Cependant, ce n’est pas exactement le cas car il existe aujourd’hui un certain nombre de smartphones de milieu de gamme qui sont plus que capables d’exécuter des jeux haut de gamme. Dans cet article, je partagerai avec vous quatre des meilleurs téléphones de milieu de gamme qui satisferont probablement vos besoins de jeu.

Honor 90

Honor a reçu des commentaires extrêmement positifs de la part des utilisateurs en raison de sa marque de téléphones qui offre une qualité et des fonctionnalités élevées sans avoir à casser le budget de quiconque. Mais surtout, la marque est connue pour ses téléphones de jeu abordables tels que le HONOR 90 smartphone. Il est équipé de l’édition accélérée Snapdragon 7 Gen 1 qui est complétée par le GPU Adreno 644 et 8 Go de RAM extensible à 12 Go de RAM pour garantir le bon fonctionnement des jeux. Comme vous le voyez, Honor 90 est un puissant smartphone de milieu de gamme, mais les fonctionnalités de l’appareil ne font que s’améliorer car elles sont également parfaites pour prendre des photos. Parmi les autres gammes de téléphones de milieu de gamme, ils sont l’un des rares à disposer d’un appareil photo principal de 200 MP avec un ultra large de 12 MP et une profondeur de 2 MP. Il dispose également d’une impressionnante caméra frontale de 50 MP.

/

Xiaomi Redmi Note 12

La gamme de téléphones Redmi de Xiaomi est l’incarnation de la durabilité et du style. En particulier, le Xiaomi Redmi Note 12 est étanche et possède une longévité et une résistance aux chocs exceptionnelles. La conception du téléphone a la conception typique que nous voyons en 2020 d’une triple caméra encadrée sur le côté gauche de la partie arrière du téléphone. Cependant, ce qui rend le Xiaomi Redmi Note 12 excellent pour les jeux, c’est son chipset Qualcomm Snapdragon 4 de première génération et son GPU Andreno 619. Aussi performant que soit le chipset du téléphone, il ne dispose que de 4 Go à 8 Go de RAM. Cela signifie que vous pouvez toujours vous attendre à des décalages mineurs lorsque vous jouez à des jeux haut de gamme. Vous obtenez également une qualité d’image décente avec son appareil photo principal de 48 MP et 8 MP ultra grand angle et des prises de vue macro de 2 MP. La caméra frontale de 13 MP HDR est également raisonnable pour le prix.

Motorola Moto G3

Motorola est sans aucun doute le pionnier des téléphones portables. Cependant, ils ont lentement disparu de l’industrie du téléphone grand public et ont été largement dépassés par les grandes marques de smartphones. Maintenant, ils font progressivement leur retour, et l’une des meilleures unités que vous pouvez essayer est le Motorola Moto G3. Il est équipé de Qualcomm Snapdragon 410 et Adreno 306. Bien que le chipset et le GPU soient capables de charger des jeux haut de gamme, les 1 à 2 Go de RAM peuvent ne pas vous offrir une expérience de jeu fluide et sans décalage.

Le design est également un peu dépassé en 2023 car il a toujours les plates-formes de couverture qui limitent la taille du corps du téléphone de 5 pouces à une taille d’écran de 729 x 1280. Considérant qu’ils font un retour, ce n’est certainement pas avec un bang car le la résolution de la caméra n’est pas aussi impressionnante car elle n’a qu’un seul objectif de 13 MP et une caméra selfie de 5 MP.

Dernières pensées

La liste des smartphones du blog d’aujourd’hui fait partie des meilleures unités de la catégorie milieu de gamme. Ils arrivent en tête en ce qui concerne le matériel interne, la conception, la durabilité et surtout le rapport qualité-prix. Cela étant dit, la question de savoir quel smartphone acheter dépend entièrement de vos préférences souhaitées qui correspondent à votre budget disponible pour le moment.