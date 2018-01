Mariage Gay: Quand Ramid fait dans la fake news

"Salam Alaikoum, le 9 juin 2016, la Cour européenne des Droits de l'homme a rendu un arrêt à l'unanimité de ses 47 membres, rejetant le droit au mariage homosexuel. Et vu le mutisme médiatique envers cet arrêt, je le mets à votre disposition, à toutes fins utiles." Voici le dernier post du ministre des libertés et des droits de l'Homme marocain sur sa page Facebook, qui se lance donc dans la fake news.

On rembobine: en 2004, un couple gay français se marie en France, alors que le mariage pour tous n'est pas encore autorisé. Saisie par le procureur, la Justice française annule le mariage. Dans la foulée, le couple décide de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'Homme.

Ses arguments? Des violations des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme: discrimination entre les sexes, respect de la vie privée et familiale, et surtout, le droit au mariage qui ne précise pas de quel sexe doivent être les mariés (article 8, 12 et 14 de la convention).

Dans son jugement, la Cour a finalement estimé qu'à la date où le recours a été déposé (2004), le mariage gay n'était pas encore autorisé en France, qui demeure un "Etat libre" d'autoriser ou pas ce genre de mariages.

Sauf que, contrairement à ce que dit Ramid, à aucun moment, la Cour européenne ne dit que le mariage gay n'est pas autorisé en France.

