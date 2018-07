Marée humaine à Rabat en soutien aux détenus du Hirak

Selon les estimations des organisateurs, près de 8000 personnes étaient au rendez-vous, ce dimanche à Rabat, à la marche de soutien pour les détenus du Hirak.

Initiée par plusieurs organisations de gauche et donnant suite à celle tenue le dimanche 8 juillet à Casablanca, la marche, démarrée place Bab El Had, a également vu la participation de l’organisation islamiste non reconnue mais tolérée, Al Adl Wal Ihssane.

Parmi les autres groupes présents, plusieurs membres du mouvement amazigh mais aussi des proches des prisonniers rifains, condamnés à des peines de 2 jusqu’à 20 ans de prison ferme. Arrêtés dans le cadre du Hirak du Rif, ces derniers ont été condamnés pour divers chefs d’accusation, dont notamment l’atteinte à la sûreté de l’Etat.

Omar Iherchane, membre du cercle politique de la Jamâa, affirme que « plusieurs personnes se trouvant hors Rabat ont été empêchées de prendre les moyens de transport pour se rendre à la marche de ce dimanche. Ce qui n’est rien d’autre qu’une atteinte à leur liberté de circulation », nous indique-t-il. Une allégation à laquelle n’ont pas répondu les autorités.

Pour l’heure, aucune autre manifestation n’est prévue, cela n’empêchant pas les initiateurs des marches d’appeler à l’union pour constituer un front démocratique réclamant la libération immédiate des détenus.