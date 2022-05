Le développement technologique a profondément transformé la société moderne, et aucun secteur n’est épargné. Nous vivons dans une société ultra connectée et le numérique s’invite désormais dans tous les secteurs de l’économie, et notamment dans le secteur industriel. On entend donc de plus en plus les expressions telles que : usine du futur, usine intelligente, usine connectée ou encore usine 4.0, des expressions qui expriment toutes la même réalité de la technologie au cœur de la production industrielle. Nous vous en parlons plus en détail dans cet article.

Comprendre le concept d’usine du futur

L’usine du futur est une unité de production où la technologie permettra d’accroître de façon substantielle la productivité. Elle permettra de répondre aux besoins divers et variés des consommateurs, avec des délais de production très courts. L’usine numérique fera appel à des technologies telles que la robotique, l’intelligence artificielle et l’internet des objets, d’après le concept développé par le cabinet-conseil Boston Consulting Group.

Le terme usine ou industrie 4.0 évoque clairement la 4ème révolution industrielle, et a été mentionné pour la première fois en 2011 au Forum mondial de l’Industrie de Hanovre. L’usine 4.0 interconnectée sera donc le lieu du déploiement des meilleures technologies pour une meilleure gestion des ressources de production, et une productivité des industries nettement plus accrue.

Par ailleurs la réalité augmentée, la fabrication additive, le big data, le cloud computing, la simulation, l’internet des objets et la cybersécurité sont annoncés pour être des technologies clés de l’usine du futur. Ces filières sont d’ores et déjà en plein développement, avec un fort potentiel pour l’avenir. C’est clairement la fin d’une ère et le début d’une nouvelle, où internet et la technologie permettront de faire des miracles dans le domaine de la production industrielle. Alors que la quatrième révolution industrielle se met en place peu à peu, les entreprises avant-gardistes prennent déjà leurs marques sur un futur marché dont les chiffres défieront tout ce que l’économie a connu jusqu’à ce jour.

L’importance du MES dans l’usine du futur

Le terme désigne en français un système de pilotable de la production industrielle et se trouve être une problématique au cœur de l’usine 4.0. En effet, les logiciels MES (Manufacturing Execution System) qui ont notamment fait leur apparition dans les années 90, sont nés de la nécessité pour les usines et industries de s’adapter à un marché de plus en plus exigeant. Il s’agit d’un système informatique réputé pour connecter, surveiller et contrôler les systèmes de fabrication et flux de données complexes, aussi bien au niveau des ateliers, des usines que des industries. Il permet notamment une meilleure maîtrise du cycle de vie des produits et des divers facteurs de production, et permet aussi d’améliorer le rendement de la production.

Les logiciels MES ont d'énormes avantages, parmi lesquels on peut citer : une amélioration de la qualité des produits, une amélioration de la conformité réglementaire des produits, une amélioration de la satisfaction client, une réduction de la durée du cycle de fabrication et du délai de mise sur le marché des nouveaux produits, une réduction des coûts de production et une meilleure rentabilisation des machines.

En somme, le MES vous permet d’optimiser la production au niveau de votre usine, sur la base des données collectées sur tout le cycle de vie du produit. Il s’inscrit ainsi parfaitement dans l’idée d’une usine connectée et intelligente, où les ressources de production seront nettement mieux gérées, avec à la clé une meilleure productivité grâce à la technologie.