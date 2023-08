Personne n’est à l’abri d’une perte de données sur son disque dur ou sa clé USB. Vous avez beau faire attention et vous montrer vigilant, une défaillance informatique, une faille de sécurité ou une mauvaise manipulation peuvent rapidement avoir raison de toutes vos précautions. Heureusement, il est possible d’y remédier. Il existe en effet des solutions pour récupérer vos précieuses données et les restaurer sur votre support.

Nous allons vous présenter dans cet article un logiciel de récupération de données facile à utiliser qui vous permettra de remettre la main sur vos documents, photos, vidéos ou autres fichiers malencontreusement perdus. WorkinTool est un outil de récupération disponible sur Windows 11 / 10 / 8 et 7.

Comment fonctionne un logiciel de récupération ?

Que vous ayez perdu toutes vos données, ou une partie d’entre elles, suite à une mauvaise manipulation, un virus ou toute autre raison, il reste possible de les restaurer sur votre disque dur grâce au logiciel de récupération de données WorkinTool. Les logiciels de récupération de données ont été mis au point afin de remédier à ce souci.

En général, la récupération s’effectue en trois étapes.

Le logiciel commence tout d’abord par réparer le support des données, disque dur ou clé USB, en corrigeant les erreurs qu’il présente. A moins qu’il ne s’agisse d’erreur matérielle, dans ce cas il faudra probablement contacter un réparateur professionnel.

Ensuite, le logiciel copie le contenu du support. Cette étape sert à pouvoir travailler en sécurité sur une copie et non sur la source originelle afin d’éviter une destruction définitive.

Pour finir, le logiciel procède à la récupération des données et à leur restauration sur l’ordinateur. A ce moment, vous avez de nouveau accès aux fichiers que vous aviez et pouvez de nouveau les utiliser.

Vos fichiers sont récupérables avec la version gratuite de WorkinTool. La version payante compte de nombreuses fonctionnalités en plus comme un aperçu complet de l’image, une récupération en profondeur sur un emplacement personnalisé, un aperçu complet de la vidéo, etc. Vous pouvez profiter d’un lien de réduction à 50% pour toutes les versions du logiciel avec le code promo “recover-ladepeche”.

Les fonctionnalités du logiciel de récupération de données WorkinTool

Le logiciel de récupération de données WorkinTool est un outil spécialement conçu pour les problèmes de perte de données. Il permet de récupérer vos fichiers à partir du disque dur de votre ordinateur ou d’un périphérique externe.

Ses fonctionnalités sont variées, comme nous allons le voir ci-après.

Récupération des suppressions

Si vous avez supprimé un fichier par erreur, le logiciel de récupération de fichiers WorkinTool vous permet de les récupérer très facilement. Vous avez effacé une image en cliquant sur Supprimer ? Vous avez perdu un document en utilisant les touches Shift + Supp ? Pas de panique, en utilisant WorkinTool, vous pourrez les restaurer sur votre ordinateur

Récupération du formatage

Le logiciel de récupération de données WorkinTool est également efficace pour restaurer les fichiers de vos périphériques de stockage ou disques durs formatés. Cela est particulièrement utile si vous avez perdu des fichiers suite à une opération de formatage. Il est en outre possible de récupérer vos données sur une carte SD formatée.

Récupération de carte mémoire / USB

En quelques clics, le logiciel peut aussi vous servir à récupérer des données sur une clé USB ou carte mémoire. Utilisable pour les modèles Lexar, SanDisk ou Tanscend, l’outil WorkinTool est polyvalent et efficace pour avoir de nouveau accès à vos fichiers perdus.

Récupération de la corbeille

Si vous avez vidé votre corbeille et que vous vous rendez compte qu’elle contenait des fichiers importants, WorkinTool est également votre allié pour remettre la main dessus. Localisez vos données perdues et restaurez-les rapidement et facilement.

Récupération de disques et de partitions

Le logiciel de récupération de données WorkinTool peut vous aider à restaurer vos fichiers perdus suite à une partition formatée, de manière très rapide. Il permet également de récupérer les données à partir de partitions brutes.

Récupération en profondeur

Si le mode d’analyse rapide ne vous suffit pas pour localiser le fichier que vous recherchez, vous pouvez essayer la récupération par analyse approfondie. Cette méthode effectue une recherche en profondeur dans votre ordinateur et sera donc plus longue qu’une analyse classique.

Quels types de fichiers sont récupérables ?

WorkinTool permet de récupérer un très grand nombre de fichiers dont :

Les photos : JPG/JPEG, PNG, GIF, ICO, CR2, EPS, DXF, etc.

: JPG/JPEG, PNG, GIF, ICO, CR2, EPS, DXF, etc. Les documents : Word, Excel, PowerPoint, PDF, HTML, etc.

: Word, Excel, PowerPoint, PDF, HTML, etc. Les vidéos : MP4, M4A, WMV, MOV, AVI, etc.

: MP4, M4A, WMV, MOV, AVI, etc. Les audios : WAV, OGG, MP3, AIF, ACM, WMA, etc.

: WAV, OGG, MP3, AIF, ACM, WMA, etc. Les fichiers compressés : RAR, ZIP, JAR, ACE, TAR, etc.

: RAR, ZIP, JAR, ACE, TAR, etc. Autres : Outlook, signets de Chrome, HTTP, XSL, ELM, etc.

Quelques conseils pour éviter les pertes de données

Perdre ses données peut s’avérer très embêtant, et peut même engendrer des situations assez graves dans le cas d’une entreprise. Il est donc important de prendre des précautions afin d’éviter au maximum de se retrouver dans cette situation.

C’est pourquoi il est fortement recommandé de sauvegarder tous vos fichiers, notamment les plus importants, sur des supports variés et de ne pas se contenter de les laisser sur votre ordinateur seulement. Ceci afin que s’il se produisait un incident sur des supports, les fichiers resteraient tout de même accessibles via d’autres médias.

Vous pouvez donc effectuer des copies manuelles ou automatiques sur disque dur et disque dur externe. Vous pouvez également effectuer des copies sur des DVD qui sont considérés comme l’un des supports les plus fiables pour la conservation de données. Vous pouvez enfin stocker vos fichiers dans le cloud.

Veillez également à avoir un antivirus efficace et à jour afin de vous protéger contre les malwares et autres virus pouvant nuire à vos données, les abîmer ou les supprimer.