Pour finaliser leurs différents projets et améliorer leur résultat, de nombreux professionnels spécialisés dans la construction se tournent aujourd’hui vers un logiciel, le BIM. Qu’est-ce que le BIM ? À quoi sert-il et qui peut l’utiliser ? Éléments de réponse ici.

Le logiciel BIM : qu’est-ce que c’est ?

Le BIM, Building Information Modelling, est une suite de processus ou méthode de travail utilisée tout au long de la conception d’un bâtiment. Ce logiciel assimilé à une maquette numérique 3D est principalement utilisé en phase de conception à des fins de coordination spatiale. La maquette est constituée de plusieurs « objets ».

Chaque objet est lui-même défini par une multitude de caractéristiques, qu’elles soient techniques, financières, sémantiques ou comportementales vis-à-vis d’autres objets. Cela signifie que chaque objet de la maquette est porteur de nombreuses données qui le caractérisent.

La maquette constitue en quelque sorte le « dossier médical personnel » d’un bâtiment très utile. En tant que processus, le logiciel BIM associe plusieurs intervenants autour d’un projet commun, en définissant les responsabilités, les périodes et les limites d’intervention de chacun.

À quoi sert le logiciel BIM et qui peut l’utiliser ?

Le logiciel BIM est utilisé pour diverses missions. Il sert à gérer de manière optimale la conception, la maintenance et le démantèlement d’un ouvrage. Par ce fait, il favorise la collaboration et la coordination de toutes les figures et tous les métiers impliqués dans la construction d’un bâtiment.

Contrairement à ce que pensent de nombreuses personnes, les avantages du BIM ne sont pas seulement liés à la phase de conception. Le logiciel représente la pièce maîtresse dans la gestion d’un produit. La maquette numérique BIM améliore le travail des professionnels et la qualité des projets délivrés. Elle optimise également la collaboration entre les intervenants et l’utilisation des ressources (temps, coût, etc.).

Pour synthétiser les nombreux avantages du BIM, il faut dire que ce logiciel sert à :

améliorer le contrôle des interférences et la réduction des erreurs ;

améliorer la gestion des coûts, des délais, etc. ;

optimiser l’affichage du résultat ;

optimiser la compétitivité et la qualité du projet ;

et la qualité du projet ; mieux gérer la maintenance ;

mieux gérer les actifs immobiliers ;

mettre à jour dynamiquement les dessins de conception, les graphiques et les modèles, etc.

Les grandes entreprises (bureaux d’études, les bureaux d’architectures…) ont été les premiers à adopter le logiciel BIM. Cela ne signifie pas que le logiciel reste leur apanage. Il peut être aussi utilisé par tous les professionnels des corps de métiers impliqués dans la construction ou dans le BTP. Il s’agit des ingénieurs, des géomètres, des géologues, des entrepreneurs et même des clients.

Au total, il faut retenir que le BIM est un logiciel utilisé dans le monde de la construction. En raison de ses nombreux avantages, il est devenu un maillon essentiel du bâtiment.