Depuis quelques années, le marché du vélo connait de grandes mutations. L’une des plus importantes est la location longue durée qui fait de plus en plus d’adeptes. Il s’agit d’un mode de consommation avantageux qui vous permet d’avoir un vélo à disposition sans l’acheter définitivement. Avec un petit budget, vous pouvez par conséquent tester une variété de modèles de vélo sur une longue période. Serait-ce là le mode de déplacement du futur pour les entreprises ?

Pourquoi choisir la location de vélo longue durée ?



La location de vélo longue durée comme le propose Azfalte comporte de nombreux avantages. En plus d’être accessible pour l’utilisateur, ce dernier ne court aucun risque. Vous n’êtes donc pas dans l’obligation de procéder à l’entretien du vélo. Ce point peut paraitre anodin, mais constitue un véritable soulagement pour de nombreuses personnes. La location vélo entreprise séduit ainsi avec les avantages suivants :

Un faible investissement pour moins de risques

Le leasing vélo entreprise vous permet d’avoir un vélo de qualité à disposition, et en bon état. Mieux, vous ne débourserez pas de l’argent à hauteur de sa valeur réelle. De nombreuses personnes sont par exemple intéressées par le vélo à assistance électrique. Il ne demande pas de gros efforts pour être conduit, et est en plus très rapide. Seulement, son coût est un gros obstacle à son acquisition. Avec une LDD vélo électrique, vous pouvez essayer cet engin à peu de frais.

Que se passe-t-il quand le vélo ne vous séduit pas ? L’abonnement prend simplement fin une fois que le contrat de location arrive à son terme. Vous ne perdez aucune somme d’argent dans ce cas. De plus, il n’est pas nécessaire de connaitre le prix auquel revendre le vélo en occasion puisqu’il s’agit d’une location. Même en cas de vol, vous êtes couvert par la souscription de l’assurance qui prend effet dès l’abonnement.

C’est un point très avantageux pour les personnes qui habitent en ville.

Assistance fréquente pour entretenir le vélo

Avec une location vélo longue durée, vous n’êtes pas concerné par l’entretien de l’engin. La maintenance est gérée par un service dédié à cette tâche et de façon fréquente. L’équipe est composée de professionnels de la mécanique pour vérifier :

La visserie ;

L’état des pneus ;

Le bon fonctionnement des divers accessoires.

En somme, tout est mis en œuvre pour que le fonctionnement de ce leasing vélo électrique soit optimal. La sécurité est également passée en revue pour que vous puissiez rouler en toute tranquillité. Quel que soit le problème rencontré, vous n’avez qu’à contacter le service de réparation pour qu’il soit pris en charge.

La diminution de la congestion des routes et des transports en commun

La location du vélo en entreprise permet surtout de réduire la congestion qui s’observe sur les routes. Les trajets motorisés diminuent drastiquement grâce à cette formule. Cela se répercute aussi sur l’affluence dans les transports en commun. En somme, la location longue durée constitue une alternative saine et peu chère dont bénéficient les administrés. C’est aussi une solution de qualité qui ne cause pas un encombrement de l’espace public.

Plus loin, le vélotaf électrique s’intègre bien dans le réseau de transport. Il est un allègement dont peuvent profiter de nombreuses personnes qui veulent éviter les pertes de temps pour aller au travail. Les axes routiers sont ainsi moins saturés, ce qui est un avantage qui profite à tous.

La réduction de l’utilisation de la voiture

En dehors des transports en commun, l’usage de la voiture diminue aussi grâce à la location de vélo électrique entreprise. Cela s’observe surtout chez les personnes utilisant ce type de service LDD vélo. Certaines vont plus loin et abandonnent carrément l’usage de leur véhicule. Ceux qui envisageaient l’achat d’une voiture y renoncent simplement. Avec les vélos de fonctions, les personnes pour qui ce service était hors de portée peuvent maintenant y souscrire.

Le rôle des entreprises dans la location de vélo longue durée



Le secteur de la location de vélo longue durée est très rentable, ce qui explique l’arrivée de nombreux acteurs sur le marché. Auprès de certaines entreprises, vous pouvez même signer des contrats qui peuvent être reconduits sans limites. Avec plusieurs contrats successifs de 24 mois, vous avez la possibilité d’obtenir un nouveau vélo tous les deux ans. D’autres services annexes entourent la location, ce qui ne manque pas de séduire la clientèle.

Ce sont entre autres :

L’assistance téléphonique 24h/24 en cas de problème ;

L’intervention à domicile en moins de 24 heures pour des réparations ;

Les astuces complètes contre le vol ;

Pour les entreprises, il est possible de choisir parmi une longue liste de propositions de leasing vélo entreprise. Ce sont notamment :

Les vélos vintages ;

Le VTTAE ;

Les vélos de course ;

Certaines enseignes vous proposent même la location de modèles de vélos haut de gamme pour la route dans l’ordre de 4.000 euros. Vous n’aurez qu’à payer 110 euros mensuels pour en bénéficier. Par ailleurs, tous les vélos disponibles dans les catalogues sont neufs. Le choix peut donc se faire parmi les modèles les plus récents et populaires du marché. Il s’agit assurément d’un mode de déplacement qui se généralisera dans les années à venir pour les entreprises.