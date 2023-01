Savez-vous qu’il est possible de gagner des avantages en rédigeant des avis sur internet pour Google ? Pour cela, il suffit de devenir Local Guide ! Lors d’une mise à jour de Google Maps, le moteur de recherche a intégré une nouvelle fonctionnalité « le local guide program ». Grâce à elle, les internautes bénéficient d’un service de recommandations fiables.

De plus, les utilisateurs adhérents au programme Local guide de Google, peuvent obtenir une rémunération en fonction de la qualité et du nombre d’avis rédigés sur les endroits qu’ils ont visité. Dans cet article, je vous propose de découvrir en détail comment gagner des récompenses avec Local Guide. Quels sont les avantages de devenir local guide ? Et surtout, comment et pourquoi devenir local guide sur Google ?

Le programme local guide par Google, c’est quoi exactement ?

Avec sa communauté composée d’utilisateurs du monde entier, le Google local guide permet le partage d’expériences vérifiées. Les guides locaux écrivent des avis, partagent des images, répondent aux questions, peuvent modifier ou ajouter des lieux et vérifier certaines informations sur Google Maps. Pour devenir un guide local c’est très simple. Il suffit d’avoir un compte Google, puis de s’inscrire via le lien suivant en sélectionnant une zone géographique.

À travers les fiches My Business, les internautes évaluent les enseignes qu’ils ont visitées (restaurant, boutique…). De plus, le programme permet de lutter contre les faux commentaires. Car aujourd’hui, plus de 120 millions de local guides sont actifs sur la plateforme, rédigeant chaque jour des avis à la fois constructifs et authentiques avec des preuves à l’appui.

1- Qui peut devenir un local guide ?

Pour être rémunéré par Google, il faut être âgé de plus de 18 ans et respecter certaines conditions. Par exemple, il est essentiel de poster uniquement des commentaires pertinents et des photos représentatives de l’enseigne visitée, afin de ne pas tromper les internautes. Il y a aussi des comportements à proscrire (les fausses modifications, les photos volées, les hors sujets, l’utilisation d’un langage diffamatoire…).

Par ailleurs, pour obtenir une récompense et gagner des points, les utilisateurs peuvent photographier les endroits qu’ils visitent, fournir des renseignements supplémentaires, ajouter ou modifier des informations ou encore, rédiger des commentaires.

2- Plusieurs niveaux de rémunération

Il existe 10 niveaux de rémunération. Afin de monter les échelons, il est primordial de gagner des points. Chacun de ces niveaux comporte des avantages. Mais ce n’est qu’au niveau 4 qu’il est possible d’obtenir un badge Local Guide sous forme d’étoile. Les badges s’obtiennent à partir du niveau 4 jusqu’au 10 et permettent de révéler le niveau du guide.

Par ailleurs, ils aident à rassurer les consommateurs, car les badges apparaissent à côté des avis laissés par les guides locaux. Ainsi, ils témoignent de la fiabilité des membres du programme de Google. De plus, ils offrent l’opportunité aux utilisateurs d’être plus lus.

3- Quelles types de récompenses peut-on obtenir ?

Les récompenses gagnées en fonction des points sont diverses et variées. Ces avantages peuvent aussi bien être des invitations à des meetups ou l’opportunité de tester de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités Google en avant-première.

Les guides sont aussi en mesure d’organiser des rencontres dans leur secteur géographique et de faire de nouvelles connaissances via le forum en ligne Local Guides connect. Par ailleurs, il est aussi possible de gagner du stockage Google Drive. À noter, qu’il n’est pas possible de bénéficier de code promo ni de gagner de l’argent via ce programme.

4- Gagner de l’argent avec Google Maps, est-ce possible ?

Vous l’aurez compris, rejoindre la communauté des local guide ne permet pas de gagner de l’argent. Cependant, il est possible de travailler avec Google Maps. En effet, deux professions secondaires utilisent la plateforme :

L’analyste de carte : son rôle est d’analyser la pertinence des informations d’une carte en réalisant des recherches en ligne. Avec ce travail flexible, il est possible de gagner entre 10 et 16 $ de l’heure.

: son rôle est d’analyser la pertinence des informations d’une carte en réalisant des recherches en ligne. Avec ce travail flexible, il est possible de gagner entre 10 et 16 $ de l’heure. Le consultant marketing : les consultants en marketing en ligne se servent du SEO, des publicités et du contenu des utilisateurs pour attirer de nouveaux clients vers les petites entreprises.

Des avantages pour tous

En plus d’être avantageux pour les utilisateurs et les internautes. Le Local Guide Program est aussi un atout pour les entreprises. Grâce au programme, les prospects peuvent être mis en confiance. Et ce n’est pas tout !

Les local guides contribuent à renforcer la crédibilité des marques et leur permettent d’augmenter considérablement en visibilité. Ainsi, les entreprises pourront gagner de nouveaux clients qui se rendront dans leurs établissements en étant rassurés. De plus, les informations données par les guides permettent de se tenir informé de l’évolution de l’établissement.

En conclusion, devenir local guide pour le programme de Google Maps comporte de nombreux avantages. Les consommateurs peuvent bénéficier d’avis authentiques. Tandis que les guides participent au partage d’expériences vérifiées, ils mettent en confiance les internautes et ils donnent de la crédibilité aux entreprises. Le tout, en gagnant de nombreuses récompenses grâce à des points qui leur permettent de monter en niveau.