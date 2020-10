Notez cet Article

L’iPhone 12 devrait arrivé le mois prochain et nombreux sont les passionnés qui sont prêt à se ruer sur ce nouveau modèle. Mais il faudra bien toute les économies effectué durant ce passage du Covid pour se l’acheter. On s’attend, en effet, à un prix exorbitant. Alors pour ceux qui souhaitent acquérir un iPhone neuf sans se ruiner, l’iPhone 8, sorti en septembre 2017, et aujourd’hui trouvable à 269,90 €, est-il encore une option intéressante en 2020 ?

L’iPhone 8 est-il devenu obsolète ?

Du point de vue design, il faut bien avouer que l’iPhone 8 ne ressemble plus vraiment aux smartphone les plus modernes qui sortent aujourd’hui. Cela s’explique surtout par le fameux ratio screen-to-body (proportion qu’occupe l’écran par rapport à toute la face avant du smartphone) qui ne cesse d’augmenter. Il faut aussi noter que depuis 2017 les bords des smartphones sont de moins en moins visibles.

Les téléphones sont aussi de plus en plus grands, l’écran de 4,7 pouces de cet iPhone 8 est devenu bien petit pour les normes actuelles. On notera tout de même un écran de 5,5 pouces pour l’iPhone 8 Plus, disponible à 384,90 €. Pour autant, beaucoup de personne préfère les petits écrans, c’était d’ailleurs le cas du fondateur d’Apple, qui a résisté longtemps avant d’augmenter la taille de ses iPhones, il voulait qu’on puisse toujours se servir d’un smartphone avec une seule main. Si vous faites partie de ces gens alors ce défaut n’en est pas un pour vous.

Alors qu’à leur époque, ces téléphones étaient les appareils phares, même l’iPhone SE à faible coût dispose d’un processeur plus puissant que ces téléphones vieillissants.

iPhone 8 contre iPhone SE

Il faut bien admettre que l’iPhone SE est, lui aussi, assez abordable aujourd’hui. Les deux sont des smartphones fiables et de qualité mais l’iPhone SE est tout de même capable de faire plus que le premier.

L’iPhone SE ressemble à l’iPhone 8, mais son appareil photo et son processeur sont de meilleur qualité et ce sont des atouts importants sur un téléphone. L’avantage d’avoir un iPhone plus récent est aussi d’être sûr d’être éligible aux nouvelles mises à jour Apple plus longtemps. C’est là le principal problème des “anciens” iPhones.