Le comité social et économique (CSE) a pour rôle de représenter les intérêts des salariés dans les domaines économiques, sociaux et culturels de l’entreprise. Afin d’aider le CSE à mener à bien ses missions liées à la gestion des différentes activités sociales et culturelles mais également à gérer correctement sa communication et sa compatibilité, des logiciels informatiques ont été mis au point.

Ces logiciels pour CSE intègrent un grand nombre de fonctionnalités en vue de s’adapter aux divers services que le CSE peut proposer aux salariés.

Quelques fonctionnalités d’un logiciel CSE

La gestion des membres

Un logiciel CSE facilite la gestion des membres en stockant leurs informations, leurs postes, les enregistrements des adhésions, il permet également de gérer les élections du CSE, y compris les candidatures et les votes.

Le suivi des activités

Un logiciel CSE permet de suivre les activités sociales et culturelles, de même que la comptabilité, les avantages salariés, etc.

La centralisation des tâches

En vous faisant bénéficier d’une réduction sur les frais d’achat de licences des différentes applications (logiciel de comptabilité, site internet, solution newsletter, etc.) puisqu’il consiste en une solution tout-en-un, le logiciel CSE vous fait réaliser des économies non négligeables.

La centralisation de la communication

Faire passer une information à un salarié, effectuer un sondage, annoncer un évènement, avec un logiciel CSE, tout peut se faire au même endroit. Cette possibilité de centraliser les échanges permet d’améliorer la communication entre les membres du CSE et les employés. Les échanges sont plus fluides, les informations plus faciles à trouver, il en découle une communication plus efficace et une proximité avec les salariés.

Besoin d’un logiciel de gestion CSE ? Passez par des prestataires spécialisés comme Ekipea, Comiteo ou Leeto

Si vous gérez le Comité Social et Économique d’une entreprise, il sera plus facile pour vous d’en assurer la gestion à l’aide d’un logiciel dédié.

Dans ce domaine, des entreprises spécialisées ont su mettre au point des solutions adaptées et spécialement conçues pour optimiser la gestion d’un CSE. C’est le cas d’une société comme Ekipea qui propose une solution adaptée à toute taille d’entreprise, ou d’une plateforme comme Leeto dédiée uniquement à la gestion CSE ou encore Comiteo et sa solution CSE clé en main.