Un bureau bien ordonné, propre, harmonieux est une source de motivation et contribue à une meilleure productivité. A l’inverse, un bureau mal rangé, avec du mobilier choisi à la va-vite, sans aucune espèce de cohérence produit un effet décourageant.

On travaille mieux et plus volontiers lorsque l’on se sent à l’aise, dans un environnement agréable.

Voici quelques conseils pour créer un espace de travail plaisant et engageant.

Choisissez des équipements ergonomiques

Travailler devant un ordinateur toute la journée peut causer des troubles musculo-squelettiques (TMS) dus mauvaises postures que l’on adopte.

Ces mauvaises postures ont deux causes : un équipement non adapté et de mauvaises habitudes.

Concernant l’équipement, il est recommandé d’aménager son poste de travail avec du mobilier ergonomique. Ce mobilier comprend un siège de bureau adapté avec des accoudoirs, un bureau à hauteur réglable, un tapis de souris ergonomique et un repose–pieds.

Le mobilier ergonomique à lui seul ne suffit pas, il faut également prendre les bonnes habitudes en matière de posture :

Appuyer le dos contre le dossier du siège, en vous tenant bien droit, le regard à l’horizon.

Les pieds sur le repose-pieds, ni sur la pointe, ni jambes croisées.

Les avant-bras parallèles au sol.

La main tenant la souris dans le prolongement de l’avant-bras.

Ne lésinez pas sur les rangements

Un espace désordonné a une mauvaise influence sur le moral. Veillez donc à tenir votre bureau rangé, bien en ordre, avec le matériel de rangement nécessaire.

Vous pourrez avoir besoin d’un caisson de bureau, d’armoires, de bibliothèques, de classeurs, de casiers, etc. Equipez-vous du mobilier et matériel nécessaires afin que vos dossiers, documents et fournitures ne traînent pas et aient tous un emplacement où être disposés.

Vous pouvez trouver du très bon matériel d’occasion, bon marché et en bon état, veillez seulement à choisir des meubles qui iront bien ensemble, de sorte à avoir un espace harmonieux.

Préférez un emplacement lumineux

Dans la mesure du possible, installez votre espace de travail dans un endroit éclairé. La lumière naturelle a un effet positif sur l’humeur et la concentration. Si vous en avez la possibilité, placez votre bureau à côté d’une fenêtre, d’une verrière ou d’une baie vitrée afin de profiter des rayons du soleil.

Mettez de la verdure

Les plantes vertes contribuent également à la bonne humeur dans un bureau. Les couleurs qu’elles apportent, ce petit bout de « nature » dans votre bureau, instaurent une ambiance agréable et favorable à la productivité.

Gardez votre bureau propre

Enfin, veillez à toujours garder votre espace de travail propre et hygiénique. Faites du rangement chaque soir avant de partir, ne laissez pas traîner les feuilles inutiles, les cartons, les fournitures. Ne laissez pas non plus s’accumuler tasses de café ou de thé. Faites régulièrement un coup de propre afin de garder votre espace accueillant et convivial.