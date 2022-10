Si les documents numériques ont facilité la portabilité des données, ils ont également semé la confusion chez les utilisateurs car la plupart des documents numériques sont complexes, imprévisibles et dépendent de la plate-forme. Cependant, le format PDF a complètement redéfini le terme « documents numériques ».

En effet, avec le format PDF, vous n’avez pas besoin d’utiliser différents types de documents numériques pour stocker différents types de données. Que vous travailliez avec du texte, des polices, des images, des graphiques en 2D, des signatures numériques, du multimédia intégré ou un autre type de données, le format PDF est la seule solution pour tous vos besoins numériques.

Dans cet article, vous prendrez connaissance de ce que c’est un PDF, son utilité et ses avantages. Nous vous ferons également part du meilleur outil pour l’utilisation des PDF, qui n’est rien d’autre que PDFelement. Ce dernier vous permettra de manipuler de la manière la plus simple tous vos fichiers PDF, à savoir, éditer des fichiers PDF sur Mac, remplir des formulaires fiscaux PDF et même certifier des documents PDF avec une signature électronique.

Qu’est-ce que le PDF et à quoi sert-il ?

Le Portable Document Format (PDF) est un format de document développé par Adobe dans les années 1990. Il a été créé en tant que format de fichier universellement compatible basé sur le format PostScript, et il est depuis devenu une norme internationale de facto pour l’échange de documents et d’informations.

Le PDF est utilisé pour afficher des documents sous forme électronique indépendamment du logiciel, du matériel ou du système d’exploitation sur lequel ils sont visualisés. Le format de fichier PDF peut contenir du texte, des images, des hyperliens, des champs de formulaire, des médias enrichis, des signatures numériques, des pièces jointes, des métadonnées, des caractéristiques géospatiales et des objets 3D qui peuvent faire partie du document source.

Quels sont les avantages du PDF et pourquoi est-il préféré aux documents Word ?

Les fichiers PDF sont devenus l’un des formats de document les plus populaires. Les PDF sont désormais préférés aux documents Word et aux fichiers papier car ils sont simples à ouvrir et à organiser sur n’importe quel appareil. Ils sont populaires auprès des professionnels, des étudiants universitaires et même des lecteurs de romans passionnés qui préfèrent lire sur des tablettes ou des téléphones, et donc convertir Word en PDF. La facilité avec laquelle les fichiers PDF remplacent progressivement tous les autres formats de documents est due à leurs nombreux avantages. Si vous utilisez encore les anciennes méthodes, il est temps d’essayer les PDF. Voici cinq avantages de l’utilisation des PDF :

Sécurité : Comme les fichiers PDF peuvent être protégés par un mot de passe, de nombreuses industries et entreprises se sont tournées vers eux. Certaines données sensibles et importantes doivent être protégées des pirates et du personnel non autorisé, et les fichiers PDF vous permettent de le faire. En outre, vous pouvez accorder aux utilisateurs un accès restreint, ce qui signifie qu’ils ne peuvent que visualiser les fichiers, mais pas en modifier le contenu.

Multidimensionnel : Les PDF permettent d’incorporer différents types de contenus, tels que des images, des vidéos, des graphiques, des animations, des modèles 3D, etc. sans détruire le format du document. En outre, ils vous permettent de créer des présentations, des rapports et des portefeuilles, ce qui vous évite d’avoir à utiliser différents logiciels pour différentes tâches. Vous pouvez également rendre vos documents plus attrayants visuellement en ajoutant facilement des éléments visuels et en les convertissant en PDF interactifs.

Pratique : Le format PDF étant simple à afficher et à partager, il fonctionne bien sur tous les systèmes d’exploitation. La plupart des appareils intègrent même des applications permettant de visualiser les fichiers PDF. Pour ouvrir et modifier des fichiers PDF, nous vous recommandons d’utiliser un outil comme Wondershare PDFelement. Il s’agit d’un programme qui fonctionne bien et qui peut vous aider à profiter de tout ce que les fichiers PDF ont à offrir.

Compacité : L’avantage des PDF est qu’ils peuvent comprimer une quantité illimitée d’informations dans un fichier de petite taille, facile à partager ou à recevoir sans sacrifier la qualité. Ils prennent également moins de place sur votre disque dur et sont simples à partager. Il s’agit d’une fonctionnalité fantastique pour les industries et les entreprises qui doivent gérer des quantités massives de données au quotidien. Cliquez ici pour apprendre comment réduire facilement la taille de votre PDF.

Pourquoi choisir PDFelement ?

PDFelement simplifie la création, l’édition, le marquage et la conversion des fichiers PDF. La possibilité de générer des formulaires PDF complexes à partir de formulaires papier ou d’autres documents est un avantage considérable. Ainsi, la possibilité de modifier des blocs entiers de texte plutôt que de simples lignes est également utile, tout comme la possibilité de convertir un PDF en Word ou Excel. L’application semble être performante, stable et étonnamment simple à utiliser.

PDFelement est disponible pour plusieurs plateformes, notamment macOS, Windows et iOS. Vous pouvez donc utiliser le même outil PDF sur n’importe quel ordinateur ou appareil, même si vous devez acheter une nouvelle licence pour chaque plateforme sur laquelle vous comptez l’utiliser.

Quelles sont les principales fonctions de PDFelement ?

Conclusion

Un fichier PDF est l’équivalent le plus proche du papier pour votre ordinateur. Il est idéal pour les travaux universitaires, les formulaires administratifs et les manuels de formation. Cependant, PDFelement vous permet de faire plus que simplement lire des fichiers PDF.

Si vous devez modifier un PDF, PDFelement vous simplifiera la tâche ou le convertira en un document Word ou Excel, que vous pourrez ensuite modifier à l’aide d’applications qui vous sont plus familières. Vous pouvez créer de nouveaux PDF à partir de n’importe quel document papier ou informatique. Vous pouvez même créer un formulaire à remplir par vos clients en numérisant un formulaire papier ou en convertissant un document Microsoft Office.

Les fichiers PDF jouent-ils un rôle important dans votre vie ? Alors PDFelement est l’outil qu’il vous faut. Il est simple à utiliser, riche en fonctionnalités et d’un prix raisonnable.