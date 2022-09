La gestion et le fonctionnement d’une entreprise a beaucoup évolué avec le développement du numérique. La majeure partie de l’organisation d’une société se passe actuellement à travers l’informatique. Les data center et les réseaux informatiques sont au cœur du fonctionnement optimal d’une structure, d’où l’importance de la sécurité réseau en entreprise.

Dans cet article nous allons expliquer ce qu’on entend par sécurité réseau en entreprise, son importance et ce qu’elle apporte, et quelques exemples de solutions réseaux.

Qu’est-ce que la sécurité réseau en entreprise ?

Une grande partie des tâches au sein d’une entreprise se réalise à l’aide d’un système informatisé, constitué par un ensemble d’ordinateurs et périphériques reliés entre eux et permettant de communiquer, stocker et échanger des informations entre membres de cette structure. C’est ce que l’on appelle également le réseau d’entreprise.

Ce réseau est sujet à différents facteurs qui peuvent affaiblir sa sécurité : défaillances techniques, cybercriminalité ou erreurs de manipulation. Or, les données stockées et échangées dans le réseau sont confidentielles, elles doivent être sécurisées.

Cette sécurité réseau se met en place à plusieurs niveaux : juridique, organisationnel et technologique : à l’image du support Forcepoint qui s’appuie sur une compréhension des comportements humains.

L’importance de la sécurité réseau en entreprise

La sécurité réseau est importante car elle permet la protection des données du système et facilite le travail collaboratif.

Data center et réseaux

Un data center est une installation physique qui sert à héberger les données et les applications d’une entreprise. Il repose sur des routeurs, des pare-feux, des commutateurs, des serveurs et contrôleurs de distribution d’application et des systèmes de stockage.

Actuellement, les data center ont évolué, ils ont migré des espaces de stockage physiques vers les réseaux virtuels du cloud.

Un data center prend en charge les applications de productivité, la planification des ressources d’entreprise, les e-mail, le partage de fichiers, la gestion de relation client, le big data, etc.

Tout cela géré informatiquement, transitant par les réseaux de l’entreprise. Toutes ces données ne sont pas à l’abri d’une panne, d’une erreur ou d’une cyberattaque : voilà d’où vient l’importance de la sécurité réseau !

Cybersécurité

Parmi les risques auxquels sont constamment exposés les réseaux informatiques d’une entreprise il y a la cybercriminalité. C’est pour y faire face que les entreprises mettent en place des moyens permettant d’assurer la protection des données au sein de leur infrastructure numérique. C’est ce que l’on appelle la cybersécurité.

La cybersécurité assure la protection des systèmes d’informations contre les hackers et permet la gestion des données dans des conditions sécurisées.

Quelques solutions de sécurité réseaux

Plusieurs solutions se sont développées au fil des années pour assurer la sécurité des réseaux en entreprise, à divers niveaux.

Les solutions Cisco Meraki

Ce sont des solutions de gestion des réseaux de succursale et de périphérie : elles prennent en charge les WLAN, les appareils mobiles, les commutateurs, etc., sans passer par les architectures réseaux classiques : tout est centralisé dans le cloud.

Les solutions Fortinet

La structure de sécurité Fortinet propose une protection intégrée et automatisée concernant le cloud, les opérations de sécurité, l’analyse des nouvelles applications, les systèmes téléphoniques d’entreprise, etc.

Les réseaux Nomios

Ils sont spécialisés dans l’intégration des infrastructures de sécurité et réseaux. Nomios propose plusieurs offres adaptées aux besoins de chaque structure : audit et conseil, support, formation, services managés, et accompagnement longue durée.