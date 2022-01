Protéger son PC, son smartphone ou sa tablette avec un VPN gratuit semble judicieux, mais il y a quelques éléments à connaître au préalable. Nous expliquons également pourquoi, dans la plupart des cas, un service VPN payant est un meilleur choix.

La vie privée est une denrée précieuse en ligne de nos jours. Si vous avez déjà regardé un produit sur Amazon, pour découvrir ensuite des publicités pour ce produit partout où vous allez sur le Web, vous savez que votre activité est surveillée et suivie.

De plus en plus de personnes se sont tournées vers les VPN pour résoudre ces problèmes et d’autres. La technologie de cryptage qu’ils utilisent empêche les yeux indésirables de voir ce que vous faites et préserve la confidentialité de vos habitudes en ligne. Mais, pouvez-vous faire confiance à un VPN gratuit ?

Nous vous expliquons leurs limites et les pièges dont il faut se méfier.

Les VPN gratuits sont-ils bons ?

Il existe deux principaux types de VPN disponibles pour les consommateurs : gratuit et par abonnement. Le premier est évidemment tentant pour beaucoup de gens, car il n’y a rien de mieux que d’obtenir quelque chose gratuitement, mais il y a souvent des coûts cachés.

En dehors de ceux-ci, que nous aborderons sous peu, il existe généralement des restrictions qui rendent un VPN gratuit moins attrayant que les alternatives payantes. Il s’agit généralement d’allocations de données limitées, de vitesses plus lentes et d’une sélection plus restreinte de sites de serveurs parmi lesquels choisir.

Si vous espérez utiliser un VPN pour accéder à du contenu bloqué par région sur Netflix ou regarder BBC iPlayer à l’étranger, ces restrictions vous rendront la vie plutôt insatisfaisante.

Les VPN gratuits sont-ils sûrs à utiliser ?

Bien que certains VPN gratuits puissent être réputés et dignes de confiance, de nombreux rapports ont été publiés au fil des ans sur les VPN gratuits qui représentent une menace potentielle pour votre vie privée.

Certains services gratuits collectent vos données de navigation (ou votre adresse e-mail et autres données d’identification) et les revendent à des sociétés de publicité et de marketing.

Plus inquiétant encore, des logiciels malveillants ont également été découverts dans un certain nombre de paquets VPN gratuits, ce qui pourrait avoir des conséquences pires que de ne pas en utiliser du tout.

Dans certains cas, pour que le fournisseur vous offre un VPN « gratuit », il doit récupérer ses coûts. Et comme on le dit souvent, si un service est gratuit, c’est vous qui êtes le produit vendu.

Dois-je utiliser un VPN gratuit ?

Si vous prenez votre sécurité au sérieux, vous devriez utiliser un VPN sur votre PC, votre smartphone et votre tablette.

Bien que la variété gratuite puisse être tentante, et peut certainement être utilisée en cas de besoin, nous vous recommandons fortement de payer et d’obtenir une version complète et sécurisée à la place.

Les dangers des VPN et Proxies gratuits

Il peut être séduisant d’obtenir un service qui vous permet de regarder tous vos contenus préférés, de diffuser des sites Web en continu et de profiter de tous les avantages du Web sans demander de frais.

Cependant, vous vous doutez peut-être que le repas gratuit n’existe pas, et vous aurez raison. Les services gratuits ont en effet un coût élevé que vous ne remarquerez peut-être même pas au début.

Ils peuvent suivre et conserver toutes vos données

Bien sûr, certains services VPN gratuits sont très stricts quant à leur politique de journalisation. Mais comment distinguer les mauvais des bons ? C’est une question délicate !

Et à côté des services bénins qui se soucient réellement de la vie privée de leurs utilisateurs, il existe des services louches qui utilisent les données qu’ils obtiennent à leur propre profit.

Quel genre d’informations le service obtiendra-t-il ? Eh bien, tout ! Voici une courte liste des informations de base qu’un service VPN malhonnête peut collecter :

Votre véritable IP

Votre emplacement physique

Votre historique de navigation

Les sites Web et les services auxquels vous accédez

Les fichiers que vous téléchargez

L’exposition de ces données peut entraîner tout, des inconvénients mineurs aux gros ennuis. Vous pouvez soit voir la même publicité à plusieurs reprises, ce qui est supportable, à quelque chose d’aussi catastrophique que des agences vous repérant alors que vous utilisez un service interdit.

