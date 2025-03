Les tendances technologiques qui transforment le secteur de l’entreprise en 2025

Chaque année est marquée par des révolutions technologiques qui bouleversent littéralement le monde de l’entreprise. Même si le changement est progressif et difficilement mesurable d’une année à l’autre, il semble évident que les organisations font face à de nouveaux enjeux depuis les années 2000. Qu’en est-il en 2025? Comment les sociétés réussissent à s’adapter à un monde qui évoluent à une vitesse fulgurante? Quelles sont les tendances qui transforment peu à peu leurs différents processus? Focus sur un microcosme régulièrement remué par l’arrivée d’outils toujours plus innovants.

Réduction du bilan carbone : un enjeu majeur enfin mesurable

Ces dernières années, le changement climatique est au cœur de toutes les préoccupations. De ce fait, les nouvelles technologies ont permis l’émergence d’outils capables de mesurer le bilan carbone des entreprises. Cette initiative a pour but de prévenir les excès et de pousser les organisations à optimiser leurs processus pour les rendre moins énergivores.

A ce jour, une des méthodes les plus utilisées est le bilan d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES). Il sert à mesurer avec précision l’empreinte carbone et d’identifier les principaux leviers de progrès. Il se base sur l’analyse de trois catégories, aussi nommées “scopes”:

Scope 1: Etude des gaz à effet de serre produits directement par la société (comme par exemple la combustion des carburants des véhicules ou des processus de production. )

Scope 2: L’analyse de l’énergie consommée de manière indirecte (comme l’électricité qu’elle achète à un prestataire).

Scope 3: Le calcul des émissions indirectes (comme le déplacement des employés vers le lieu de travail, le transport des marchandises etc).

Avec cette prise de conscience fine des principales sources de GES, les organisations ont enfin la possibilité de devenir plus éco-responsables à travers des actions ciblées.

Intelligence artificielle et augmentation du potentiel

Les IA sont aujourd’hui partout. Et leur potentiel est sans limites. Bien qu’en cours d’évolution et loin de nous avoir montré tout ce dont elles étaient capables, elles nous permettent déjà de faire de grandes avancées. Il est possible de leur confier des tâches répétitives, de leur demander des comptes rendus ou encore des conseils personnalisés. Elles agissent comme de véritables assistantes au service des entreprises pour un prix complètement dérisoire.

Des employés écoutés plus que jamais

Avec l’aide de l’IA, les employés sont aussi confrontés à une amélioration de leurs conditions de travail : exit les tâches répétitives et fastidieuses! Ils peuvent désormais se concentrer sur des affaires bien plus importantes et épanouissantes.

Mais ce n’est pas tout, les technologies telles que les clouds et les MDM permettent aux employés de travailler de manière plus flexible, dans des environnements plus adaptés tout en restant connectés et productifs. C’est un élan majeur vers un travail hybride, plus respectueux des besoins primordiaux et enjeux familiaux de chacun.

Automatisation des process d’entreprise

De nombreux logiciels BPA ont vu le jour et aident les entrepreneurs à être plus productif en s’épargnant les tâches chronophages et trop répétitives. C’est le cas, par exemple, des Chatbot ou des emails automatiques. Mais cela ne s’arrête pas là. Avec la centralisation des données, tous les services d’une entreprise peuvent gagner beaucoup de temps. Les employés peuvent avoir accès à leur propre profil et accéder à des données en quelques clics. La comptabilité peut distribuer les salaires de manière automatique. Les managers peuvent faire des suggestions à plusieurs collaborateurs simultanément sur la même plateforme…

Mais ce n’est pas tout, le suivi client est, lui aussi, fluidifié, améliorant ainsi son expérience. Ses commandes peuvent être passées et envoyées automatiquement. Les contenus qui lui sont transmis sont 100% adaptés à son profil avec des campagnes personnalisées. Bref, avec l’automatisation, tout le monde y trouve son compte!

Sécurisation des données et blockchain

Enfin, la sécurité a toujours été un enjeu majeur pour les entreprises. Et là aussi, le progrès technologique a permis de créer des systèmes très avancés permettant la protection des données personnelles. Avec la blockchain, les paiements et transferts d’argent sont chiffrés. Les données personnelles sont difficilement modifiables. Les bases de données sont décentralisées rendant le piratage beaucoup plus difficile. En somme, l’utilisateur est protégé sur plusieurs plans lors de son processus de paiement, évitant ainsi les fraudes et les usurpations d’identité.