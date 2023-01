La qualité des fichiers vidéo a considérablement évoluée ces dernières années, augmentant ainsi la taille des fichiers vidéo. Ainsi, une vidéo UHD 4K d’une minute pèse environ 320 Mo contre 149 Mo en HD (1080p), 105 Mo en 720p et seulement 26 Mo en 480p. À cause de la limite imposée par les réseaux sociaux ou les sites de vidéo à la demande (VOD), il est le plus souvent nécessaire de compresser la vidéo pour respecter la taille limite. La compression vidéo n’est cependant pas sans conséquence sur la qualité de la vidéo ; appliquer un taux de compression trop élevé sur une vidéo dégraderait sa qualité. Il est donc recommandé d’utiliser un compresseur vidéo MP4 qui détermine le meilleur taux de compression pour votre vidéo.

Il existe de nombreux compresseurs de vidéo MP4 gratuit que ce soit en ligne ou hors ligne. Mais la plupart de ces outils gratuits produisent une qualité vidéo très faible. Quelques compresseurs MP4 professionnels tels que Aiseesoft Convertisseur Vidéo Ultime automatise la compression vidéo en déterminant le meilleur taux de compression. De cette façon, la compression vidéo se fait sans quasiment sans perte de qualité. Dans la suite de cet article, nous verrons les meilleurs compresseurs vidéo pour PC et mobile.

1 – Compresseur MP4 pour Windows et Mac : Aiseesoft Convertisseur Vidéo Ultime

Le compresseur de fichier vidéo fait partie de nombreux outils proposés par Aiseesoft Convertisseur Vidéo Ultime. Ce compresseur vidéo permet de réduire la taille d’une vidéo tout en conservant la qualité de la vidéo originale. Le convertisseur MP4 applique automatiquement le meilleur taux de compression en laissant de même le choix à l’utilisateur d’ajuster la taille de la vidéo et la résolution manuellement. Vous pouvez par ailleurs changer le format de la vidéo et voir un aperçu avant de passer à la compression.

Ce compresseur MP4 prend en charge tous les formats de codage vidéo, y compris H.265/HEVC, H.264, Xvid, VP8, VP9 permettant ainsi de convertir les vidéos vers plus de 1000 formats tels que le MP4, AVCHD, AVI, MOV, MPEG, WMV, MP3, FLAC, WMA, etc.

D’ailleurs, ce programme vous permet aussi d’éditer les fichiers vidéo et audio, comme couper une vidéo MP4, AVI, FLV, etc.,, faire pivoter une vidéo, ajouter ou supprimer le filigrane, rogner une vidéo, etc.

Fonctionnalités :

Prise en charge des vidéos 4K, 5K et 8K

Excellente vitesse de conversion

Prise en charge des formats vidéo courants

Possibilité d’ajuster les paramètres avancés et de changer le format vidéo

Éditer une vidéo avant compression

Disponible pour Windows et Mac

Inconvénients :

Limite sur la durée des vidéos en version d’essai

2 – Compresseur vidéo en ligne : Clideo

Clideo est une application Web qui fournit des outils simples pour compresser, convertir et éditer des fichiers vidéo en ligne. Ce compresseur MP4 en ligne prend en charge les formats vidéo courants. Le compresseur vidéo MP4 Clideo détermine les meilleurs paramètres de compression pour votre vidéo et vous permet de la prévisualiser avant de la compresser. Ce compresseur vidéo en ligne gratuit permet d’importer des fichiers d’une taille maximale de 500 Mo. Vous pouvez importer les vidéos à partir de Google Drive et Dropbox.

Fonctionnalités :

Prise en charge des formats vidéo populaires

Interface conviviale

Aperçu de la vidéo avant la compression

Compression rapide

Application web et iOS

Inconvénients :

Limite de la taille des fichiers à 500 Mo

Compression lente

3 – Compresseur MP4 pour Android : Video Compressor-Video to MP4

Video Compressor est une application Android, facile à utiliser et totalement gratuite pour compresser, convertir et découper des fichiers vidéo. À l’aide de ce compresseur MP4, vous pouvez convertir des vidéos en MP4 et compresser de grosses vidéos pour économiser beaucoup d’espace sur votre appareil Android. Avec Video Cutter, vous pouvez extraire les clips préférés de vos vidéos. Avec la fonction convertisseur, vous pouvez convertir toutes les vidéos non prises en charge telles que WMV, MOV, FLV et autres en MP4 qui est totalement pris en charge par Android avec la sauvegarde de la qualité d’origine.

Fonctionnalités :

Compresser des fichiers vidéo de toute taille, y compris des vidéos 4K, 2K, Full HD, etc. sans aucune limitation ni frais

Prise en charge différentes tailles de vidéo, notamment 720p, 640p, 576p, 480p, 360p, 240p et 144p

Compresser de gros fichiers vidéo sans perdre en qualité (presque comme l’original)

Possibilité de sélectionner l’intervalle (temps de début et temps de fin) dans la vidéo que vous devez compresser

Modifier la fréquence d’images

Inconvénients :

Enregistrement requis

Pas d’importation en lot

Certaines fonctions comme le couper ne fonctionnent pas normalement

4 – Compresseur MP4 pour iOS : Video Compressor – Reduce size

Si vous vous souciez de partager une grande vidéo sur iPhone ou iPad, cette application vous sera plus utile. Ce compresseur vidéo iPhone compresse votre vidéo de grande taille en petite taille sans perte de qualité de la vidéo. Ainsi, vous pouvez désormais partager des vidéos par e-mail ou par messagerie. Cette application est très facile à utiliser. Importez simplement votre vidéo dans la galerie et compressez-la en vidéo finale en quelques minutes. Ce compresseur MP4 iPhone offre un excellent taux de compression, jusqu’à 80 % pour certaines vidéos.

Fonctionnalités :

Réduire la taille de plus de 80 % de la taille d’origine de la vidéo HD.

Optimisé pour la meilleure qualité vidéo possible

3 types de compression : vidéos de qualité basse, VGA et 720p

La vidéo compressée est stockée dans l’album photo.

Possibilité de supprimer la vidéo originale pour économiser de l’espace de stockage

Pas de métadonnées, pas de filigrane et pas de limite de temps

Inconvénients :

Publicité gênante

Conclusion

Dans cet article, nous présenter les compresseurs vidéo MP4 pour Windows, Mac, iPhone et Android. Les compresseurs vidéo sont importants non seulement pour réduire la taille des vidéos, mais aussi pour rendre les vidéos compatibles avec certains lecteurs vidéo et applications. Si vous êtes sur Windows ou Mac, Aiseesoft Convertisseur Vidéo Ultime peut vous être d’une grande utilité pour réduire la taille de vos fichiers vidéo.