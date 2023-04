Les objets personnalisés pour promouvoir votre entreprise

Pour une entreprise, la promotion est essentielle. Si personne ne vous connaît, personne ne pourra acheter vos produits ou vos services. Seulement voilà, lorsqu’on est une petite entreprise aux moyens limités, il n’est pas évident de financer une campagne de marketing digne de ce nom.

Cependant, ce n’est pas une fatalité. Que la plupart des campagnes publicitaires requièrent un budget conséquent, certes, mais il y a d’autres moyens de promouvoir votre entreprise. Rien ne vous oblige à vous adresser à une agence de communication pour mettre en avant votre marque auprès de votre public cible.

Un des moyens, efficace, et pourtant négligé, est l’utilisation d’objets publicitaires personnalisés et autres goodies. Nous vous en disons plus dans cet article à propos de ces outils trop souvent sous-estimés malgré un potentiel réellement intéressant.

Les objets personnalisés : c’est quoi ?

Un objet personnalisé est un article professionnel sur lequel vous pouvez faire imprimer le logo de votre entreprise, son nom ou un message de votre choix. C’est une catégorie extrêmement large de produits, allant des stylos aux sacs en passant par les t-shirts et les mugs. Différentes formes, différentes tailles, différents matériaux. Vous avez l’embarras du choix. A vous de choisir les goodies les plus adaptés pour en faire cadeau à vos clients, prospects, collaborateurs ou employés afin de donner de la visibilité à votre entreprise.

Les avantages des objets personnalisés

On pourrait répertorier une longue liste des avantages qu’offre l’utilisation des objets personnalisés pour promouvoir votre business tant ils sont nombreux mais nous nous contenterons ici de quelques exemples.

Pour commencer, lorsque vous offrez un tote bag ou un chapeau à vos clients ou vos employés, vous leur offrez un cadeau pratique, utile. Il ne s’agit pas d’un produit qui ne servira pas, au contraire, il est fonctionnel. Il sera probablement utilisé par la personne qui l’a reçu, et permettra donc d’offrir une exposition de votre marque aux personnes qui le verront.

Ensuite, ces goodies possèdent l’avantage d’être des produits souvent durables. Or, leur durabilité est un facteur important pour vous. En effet, plus longtemps il durera, plus il sera utilisé, et plus il permettra d’afficher le logo ou le nom de votre entreprise. Si vous offrez par exemple un porte-clés à l’un de vos clients, avec le nom de votre entreprise imprimé dessus, aussi longtemps qu’il s’en servira, il vous apportera une visibilité auprès de l’entourage de l’utilisateur. C’est donc un investissement à long terme pour vous.

Par ailleurs, détail qui a toute son importance, le faible coût de ces objets. Nous sommes loin des tarifs demandés par une agence de marketing ici. Les goodies sont des produits économiques, à un prix très abordable, qui vous donnent l’occasion de pouvoir investir dans cet outil marketing même en étant une entreprise aux moyens modestes.

Enfin, un objet personnalisé est un facteur de fidélisation de la clientèle. Bien sûr, pour optimiser ce facteur, il faut offrir des objets de qualité, qui procureront une expérience agréable à leurs utilisateurs. Une utilisation qui procure de la satisfaction augmente vos chances de fidéliser vos clients et d’espérer les voir revenir auprès de votre entreprise.

Comment choisir vos goodies ?

Les goodies doivent être choisis avec soin pour optimiser l’image que vous renverrez de votre entreprise. Ils doivent être de qualité, utiles, durables et ne pas avoir un impact négatif sur l’environnement. Pensez à être suffisamment original pour vous démarquer de la concurrence.

Enfin, choisissez le motif à imprimer avec minutie. Le nom, ou le message, doit être clair, concis, lisible et attrayant. L’objet doit bien évidemment être pertinent au vu du public cible, ne vous empressez pas d’offrir n’importe quel objet s’il n’est pas adapté aux prospects que vous espérez toucher.