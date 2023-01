Une image vous plaît mais pas l’arrière-plan ? Vous aimeriez retirer le fond d’une photo pour éventuellement le remplacer par un autre ? Il existe plusieurs méthodes pour cela. Conserver le sujet de l’image et en supprimer le fond peut s’effectuer à l’aide de logiciels de retouches manuels ou d’outils en ligne basés sur l’apprentissage automatique.

Les méthodes manuelles nécessitent généralement plus de temps et d’habileté pour obtenir des résultats précis, tandis que les méthodes automatisées peuvent être plus rapides mais limitées par leur algorithme.

Il convient de choisir la méthode la plus adaptée à vos besoins et vos compétences.

Les méthodes manuelles pour retirer le fond d’une image

Les logiciels de retouche sont la manière la plus courante pour supprimer le fond d’une photo. Ils sont équipés d’outils de sélection puissants qui permettent de cibler avec précision le sujet de de retirer le fond.

Les résultats peuvent être excellents, mais ils dépendent du savoir-faire de l’utilisateur. Ces logiciels demandent du temps et de l’habileté mais offrent plus de contrôle et un résultat plus personnalisé.

Les méthodes automatisées

Il existe également des outils automatisés basés sur un algorithme qui apprend à reconnaître le sujet et supprimer le fond de l’image. Ils sont entraînés sur des milliers d’images à différencier le sujet et ses caractéristiques de l’arrière-plan à retirer.

Ces outils sont généralement assez simples à utiliser. Les résultats varient toutefois en fonction de la qualité de l’image et la complexité du sujet. Lorsque l’image présente des bords flous, des détails similaires au fond, etc., il est difficile à l’outil de distinguer entre la partie à conserver et celle à supprimer.

Quel site pour supprimer le fond d’une image ?

De nombreux sites de suppression de fond d’image sont disponibles sur la toile.Parmi les plus populaires, on peut citer remove.bg qui est gratuit jusqu’à 100 téléchargements par mois. Il y a aussi Background Burner qui lui est gratuit jusqu’à 5 images par mois et supporte les formats jpeg et png (comme remove.bg). Il y a aussi le site DeepArt qui est gratuit pour une utilisation personnelle ou bien encore le populaire Adobe.