Le récapitulatif

Meilleur dans l’ensemble : Détecteur de métaux Bounty Hunter Tracker IV : Ce détecteur de métaux robuste offre une détection de trésor formidable même dans des conditions extrêmes.

: Ce détecteur de métaux robuste offre une détection de trésor formidable même dans des conditions extrêmes. Meilleur dans les recherches aquatiques : Détecteur de métaux Garrett AT Pro : Offre une immersion complète sous l’eau pour trouver des trésors perdus qui ont coulé avec des navires des siècles passés.

: Offre une immersion complète sous l’eau pour trouver des trésors perdus qui ont coulé avec des navires des siècles passés. Le plus populaire : Détecteur de métaux Fisher F22 : Si ce sont des conditions difficiles qui retiennent votre trésor, le détecteur de métaux résistant aux intempéries Fisher F22 de qualité professionnelle est un choix fantastique.

: Si ce sont des conditions difficiles qui retiennent votre trésor, le détecteur de métaux résistant aux intempéries Fisher F22 de qualité professionnelle est un choix fantastique. Idéal pour les enfants : Détecteur de métaux Bounty Hunter Junior : Ce détecteur axé sur les enfants peut aider à localiser des objets de la taille d’une pièce de monnaie jusqu’à 5 pouces de profondeur.

: Ce détecteur axé sur les enfants peut aider à localiser des objets de la taille d’une pièce de monnaie jusqu’à 5 pouces de profondeur. Meilleur pour la plage : Fisher F75 : Comprend un mode de discrimination à double filtre unique qui est bien adapté à la recherche dans des zones de déchets.

: Comprend un mode de discrimination à double filtre unique qui est bien adapté à la recherche dans des zones de déchets. Meilleures caractéristiques : Garrett Ace 300 : Comprend une bague « son de l’argent » pour vous dire de manière précise si l’objet sélectionné vaut la peine de sortir la pelle.

: Comprend une bague « son de l’argent » pour vous dire de manière précise si l’objet sélectionné vaut la peine de sortir la pelle. Meilleur pour l’or : Fisher Gold Bug : Idéalement adapté aux recherches d’or en utilisant un mode discriminatoire qui recherche sélectivement un seul type de métal.

: Idéalement adapté aux recherches d’or en utilisant un mode discriminatoire qui recherche sélectivement un seul type de métal. Meilleure folie : XP Deus : Offre une bobine de 11 pouces pour couvrir plus de terrain dans l’espoir de trouver quelque chose de précieux et de rare.

: Offre une bobine de 11 pouces pour couvrir plus de terrain dans l’espoir de trouver quelque chose de précieux et de rare. Meilleure étanchéité : Garrett 1140900 Pro-Pointer : Ce détecteur de métaux peut vous aider à trouver un trésor, que ce soit sous terre ou sous la mer.

Les meilleurs détecteurs de métaux offrent une grande portée et une grande précision, et peut-être plus important encore, sont vraiment conviviaux et faciles à utiliser. Ils ne coûtent pas une fortune et représentent un bon rapport qualité-prix en fonction de leur ensemble de fonctionnalités et de leur conception, donc même si vous ne découvrez pas un trésor de pirate, vous n’aurez pas l’impression d’avoir gaspillé votre argent.

Ainsi le meilleur choix sera le détecteur facile à utiliser et qui vous permet de vous concentrer sur les matériaux que vous cherchez spécifiquement.

Description des meilleurs détecteurs de métaux

Meilleur dans l’ensemble : Détecteur de métaux Bounty Hunter TK4 Tracker IV

Bien qu’il existe de nombreux détecteurs de métaux bon marché, le Bounty Hunter TK4 Tracker IV est le choix idéal pour les personnes soucieuses de leur portefeuille. Ce détecteur de métaux robuste offre une détection de trésor formidable même dans des conditions extrêmes. Capable de détecter des cibles de la taille d’une pièce de monnaie jusqu’à 20 cm de profondeur et des objets cibles plus grands jusqu’à 60 cm de profondeur. Il peut détecter l’or, l’argent, le laiton, l’aluminium, le fer et l’acier. L’affichage non numérique permet de réduire les coûts, tandis que l’interface de bouton facile à utiliser vous aide à manipuler les commandes de détection de profondeur, de puissance et de sensibilité.

De plus, l’inclusion d’un mode de discrimination peut aider à concentrer la recherche sur un type de détection spécifique, mais vous pouvez facilement passer à l’option de détection tout métal pour élargir votre portée. Enfin, la bobine de recherche de 8 tonnes est submersible en eau peu profonde, la tige réglable permet un meilleur positionnement en fonction de la taille de l’utilisateur et l’accoudoir rembourré permet des recherches confortables.

Meilleur dans les recherches aquatiques : Détecteur de métaux Garrett AT Pro

Vous cherchez à optimiser votre chasse au trésor ? Jetez donc un œil au détecteur de métaux Garrett AT Pro, qui offre une immersion complète sous l’eau pour trouver des trésors perdus qui ont coulé depuis des siècles. Capable de toutes les fonctionnalités jusqu’à 3 mètres d’eau, le Garrett fonctionne mieux au large, mais permet toujours de rechercher des récifs et d’autres zones peu profondes où il est facile de déposer des bijoux et d’autres objets en métal précieux.

Pesant un poids raisonnable de 1.5kg environ, sa plage télescopique fonctionne de 1m à 1.30m de longueur complètement étendue. Le vrai plus est l’écran AT Pro et son ID de cible numérique qui va de 0 à 99. Le nombre augmente progressivement à mesure que l’AT Pro détermine si un objet vaut la peine d’être déterré et maintient un nombre inférieur lorsqu’il vous recommande de changer de cible.

Le plus populaire : Détecteur de métaux résistant aux intempéries Fisher F22

Si ce sont des conditions difficiles qui retiennent votre trésor, le détecteur de métaux résistant aux intempéries Fisher F22 de qualité professionnelle est un choix fantastique. Pesant 2kg, le Fisher F22 offre une excellente option de recherche de bijoux, pièces de monnaie et autres artefacts perdus. Doté de deux piles AA pour des heures de recherche, le F22 peut détecter des objets jusqu’à 20cm de profondeur sous une surface. Le F22 offrira également une lecture de la profondeur sous la surface de l’objet détecté, afin que l’utilisateur ait une meilleure idée de la profondeur à laquelle il doit creuser

La bobine de recherche étanche contribue à rendre le F22 idéal pour la plage ou les conditions pluvieuses. L’ID cible visuel et numérique à neuf segments permet d’identifier ce qui se trouve sous la surface avant même de saisir la pelle. De plus, la capacité de recherche à quatre modes indique si un objet est un artefact, un bijou, une pièce de monnaie ou un objet personnalisé inconnu. Malheureusement, sa résistance à l’eau ne rend pas le F22 complètement étanche, ce qui signifie que vous ne pouvez pas l’immerger complètement dans l’eau, mais c’est un bon compromis pour un détecteur de métaux avec un ensemble de fonctionnalités que l’on ne trouve généralement que dans des options beaucoup plus chères.

Idéal pour les enfants : Détecteur de métaux junior Bounty Hunter BHJS

La détection de métaux ne devrait pas être réservée aux adultes. Laissez les enfants entrer en action en achetant un détecteur de métaux junior Bounty Hunter BHJS. Ce détecteur axé sur les enfants peut aider à localiser des objets de la taille d’une pièce de monnaie jusqu’à 15 cm de profondeur et des objets plus gros jusqu’à 1 mètre sous la surface. Pesant 1 demi-kilo, le BHJS est conçu pour être utilisé par les enfants âgés de 6 à 12 ans. L’interface facile à contrôler offre un ensemble de fonctionnalités de base, y compris des commandes de sensibilité pour la détection de profondeur.

Le BHJS est idéal pour détecter la présence de plusieurs métaux, notamment l’or, l’argent, le laiton, l’aluminium et l’acier dans l’espoir que votre enfant soit le prochain chasseur de trésors de renommée mondiale. L’ajout d’un équilibre au sol prédéfini lui offre la possibilité d’utiliser différents types de sols et de contenus minéraux tout en découvrant facilement des objets cachés.

Idéal pour la plage : détecteur de métaux Fisher F75

Conçu de manière ergonomique pour être utilisé pendant des heures, le Fisher F75 offre aux chasseurs de trésors amateurs et professionnels leur meilleure chance de trouver fortune sur la plage. Alimenté par deux piles AA, le F75 peut supporter jusqu’à 40 heures d’utilisation. Une housse de pluie et des bobines de recherche étanches protègent également l’appareil de la brume océanique et des vagues errantes.

Le F75 comprend un mode de discrimination à double filtre unique qui est bien adapté à la recherche de zones riches en déchets, comme la plage, car il tente de faire la distinction entre les déchets et les objets de valeur. Compte tenu de sa sensibilité dans les recherches, le F75 est idéal pour les utilisateurs expérimentés de détecteurs de métaux qui peuvent rapidement distinguer les objets sans valeur, des trésors. Malgré sa complexité, le F75 place la barre très haut en termes de performances pour la chasse à la plage.

Meilleures caractéristiques : Garrett Ace 300

Pesant près de 3 kilos, le détecteur de métaux Garrett Ace 300 est un autre choix exceptionnel pour les petits chasseurs de trésors et les amateurs occasionnels. Idéal pour les utilisateurs avancés grâce à son excellente détection des pièces de monnaie et des bijoux, le Garrett offre une détection de profondeur d’environ 30 cm pour les petits objets. Contrôlé via trois pavés tactiles distincts (Power, Pinpoint et Accept/Reject) et trois interrupteurs à bascule distincts (Mode, Sensitivity et Discrimination), l’Ace 300 offre de nombreuses possibilités de régler votre détecteur de métaux pour trouver exactement ce que vous recherchez.

Les cinq modes de discrimination au total sont faciles à sélectionner et peuvent vous aider à rechercher tous les objets métalliques généraux ou à rechercher spécifiquement des bijoux, des reliques, des pièces de monnaie ou des objets métalliques personnalisés. De plus, l’Ace 300 offre une méthodologie simple pour déterminer si vous devez creuser pour un objet. Il a même une tonalité décibel qui comprend une sonnerie « son d’argent » pour vous dire de manière décisive si l’objet sélectionné vaut la peine de sortir la pelle. Au-delà de la détection, l’Ace 300 est alimenté par un jeu de quatre piles AA offrant entre 20 et 40 heures d’utilisation.

Meilleur pour l’or : Fisher Gold Bug

Bien que tout le monde ne puisse pas être un pirate en quête de trésors, l’achat du détecteur de métaux Fisher Gold Bug peut vous aider à découvrir l’or qui se cache sous la surface. Le Fisher est idéal pour les recherches d’or en utilisant un mode discriminatoire qui recherche sélectivement un seul type de métal. Le Fisher se démarque également par sa capacité à trouver des objets dans une position fixe sans agiter le détecteur de métaux d’avant en arrière, comme c’est souvent le cas avec les modèles concurrents. Cette méthode de découverte non traditionnelle aide à la recherche d’emplacements précis et conduit finalement à trouver un trésor avec un haut niveau de précision.

Des prises casque doubles ¼ et ⅛ pouces sont intégrées pour éliminer les bruits extérieurs et améliorer votre capacité à entendre le bip du détecteur de métaux lorsqu’il trouve de l’or ou d’autres métaux rares. Alimenté par une seule batterie de 9 volts, le Gold Bug peut effectuer jusqu’à 25 heures de recherche continue.

Meilleure folie : XP Deus

Si c’est un trésor enfoui que vous voulez trouver, le détecteur de métaux XP Deus et le casque d’écoute WS5 sont fait pour vous. Le XP Deus propose une bobine de 30 cm environ pour couvrir plus de terrain dans l’espoir de trouver quelque chose de précieux et de rare. Il vous suffit de choisir l’une des quatre fréquences distinctes et de commencer votre quête sous la surface. Les critiques en ligne mettent en évidence la capacité du XP Deus à découvrir et à localiser des objets qu’aucun autre détecteur de métaux n’est capable de réaliser.

Avec un poids ultra-léger de 1kg environ, le XP Deus est idéal pour les longues sessions de recherche. En plus de pouvoir télécharger des mises à jour logicielles via le PC, la bobine de l’appareil est également submersible dans l’eau. Il peut aussi facilement se replier pour un rangement simple.

Les écouteurs WS5 inclus sont un véritable ensemble remarquable pour détecter les bruits de détection discriminants. Comme son détecteur de métaux attaché, les écouteurs sont entièrement résistants aux intempéries et fonctionnent pour aider à isoler le bruit quel que soit l’environnement extérieur.

Meilleure étanchéité : Détecteur de métaux étanche Garrett 1140900 Pro-Pointer AT

Le Garrett Pro-Pointer est un détecteur de métaux étanche tout-terrain qui peut trouver du métal, que ce soit sous terre ou sous la mer. Il est étanche et très sensible, ce qui lui permet de détecter de petites cibles. Vous pouvez également effectuer un nouveau réglage en appuyant sur un bouton afin de réduire le champ de détection pour déceler des cibles plus grandes. Il existe au total trois niveaux de sensibilité qui peuvent fonctionner dans une variété d’environnements, y compris le sol minéralisé et le sable de plage humide. En prime, le détecteur dispose d’une lampe de poche pour les réglages de faible luminosité, et la couleur orange vif ajoute à la visibilité sous l’eau.

Verdict final

Le Bounty Hunter TK4 est le meilleur détecteur de métaux polyvalent (et certainement l’un des plus populaires) actuellement disponible, avec un ensemble de fonctionnalités exceptionnelles et une conception robuste à un prix très raisonnable. Pour une option imperméable impressionnante pour vous accompagner à la plage, pensez à AT Pro de Garret.

Source: lifewire.com