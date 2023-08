Les meilleures méthodes d'un logiciel d'estimation immobilière

Vous avez des projets immobiliers et cherchez un logiciel d’estimation immobilière ? Vous êtes un promoteur, un agent immobilier et voulez optimiser votre temps et votre analyse ? Ce type d’outil est effectivement un moyen à employer pour évaluer la valeur marchande d’un bien. Il fournit des données dans une marge approximative et cela permet de situer l’objet en question dans sa catégorie. Les critères du bien sont listés et sa valeur déterminée. Mais le logiciel d’estimation immobilière sonde également le marché local et autres aspects relatifs à la propriété. Plusieurs méthodes existent pour parvenir à des résultats. Découvrez les meilleures méthodes qui permettent à un logiciel de faire des estimations immobilières.

La méthode par sol et construction au cœur d’un logiciel d’estimation immobilière

Dans ce type de programmation, le logiciel d’estimation immobilière va s’attacher à déterminer quelle est la valeur du terrain. Il relève les mesures de la surface habitable et de la surface pondérée pour faire son calcul. Un comparatif entre le terrain nu et libre est réalisé. Le logiciel d’estimation immobilière intègre des données relatives aux transactions régionales pour fournir ses résultats. Puis, une opération relative à l’abattement lié à l’occupation est effectuée. La soustraction entre ces deux paramètres permet d’obtenir le prix relatif du terrain. Il est à noter que cette méthode de calcul est celle qui est utilisée par les services de notariat. Elle a ainsi une place d’excellence.

Le logiciel d’estimation immobilière dynamise la méthode de la récupération foncière

Le choix de cette analyse est très employé par les promoteurs immobiliers et les lotisseurs. Le logiciel d’estimation immobilière rétablit la diversité des coûts en lien avec une opération immobilière. En se basant sur des facteurs perçus comme réels, l’algorithme établit une relation pertinente entre une demande potentielle et une offre ciblée. Cette méthode ne s’appuie donc pas sur un historique de ce qui a déjà été réalisé de semblable auparavant. Elle tend au contraire à anticiper des situations immobilières et s’oppose en cela à la méthode précédente.

La méthode par valeur de rendement

Également appelée méthode par capitalisation, cette vision de l’immobilier intégrée à un logiciel d’estimation immobilière fait un comparatif. Il s’opère entre le revenu généré et le taux de capitalisation. Ce taux de rendement est pris ici en compte en fonction des fluctuations de l’investissement. Mais cette façon d’appréhender l’immobilier ne peut se faire dans le cas de surfaces de construction entièrement dépourvues de biens.

La méthode appelée professionnelle versus logiciel d’estimation immobilière

Cette autre typologie établit son calcul en se référant à des recommandations issues du code du commerce. Cela est applicable sur certains sites particuliers tels que ;

Les théâtres

Les cliniques

Les cinémas

Les hôtels

Dans ce concept sont mis à jour ;

la valeur d’un fond de commerce

la valeur vénale

la valeur locative des murs

Avec la facilité accordée aujourd’hui par les logiciels d’estimation immobilière, plus besoin de faire soi-même des calculs ! Il suffit de paramétrer ses choix et l’informatique recherche les données sélectionnées à votre place.