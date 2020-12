Notez cet Article

Que nous souhaitions nous promener en forêt, en montagne ou que nous ayons besoin d’éclairage pour bricoler ou nous déplacer ponctuellement dans notre jardin ou dans une rue sombre, nous avons souvent la nécessité de posséder une lampe d’appoint.

Celles-ci existent depuis de très nombreuses années mais force est de constater que leur technologie a sensiblement évolué. C’est notamment le cas des batteries ou des ampoules qui ne correspondent en rien à ce qui existait il y a une vingtaine d’années.

Il existe de nombreux fabricants de lampes portables mais il y a une marque dont le rapport qualité prix est à souligner largement ; il s’agit des lampes de la marque OLIGHT dont nous allons parler maintenant et pour laquelle nous allons comparer plusieurs produits. Dans un premier temps nous comparerons les lampes torches avant de nous pencher précisément sur les différentes lampes frontales.

Quelles sont les différentes lampes torches ?

Traditionnellement les lampes, appelées précédemment lampes de poches, étaient de forme carrée puis progressivement sont apparues les lampes torches plus allongées. La marque OLIGHT en présente plusieurs modèles dont nous allons parler maintenant.





1 – La Lampe OLIGHT SEEKER 2 Pro

Véritable lampe de professionnels, cette lampe de poche est équipée de trois LED de très haute performance, ce qui lui permet d’éclairer jusqu’à une distance de 250 mètres au maximum ; elle produit aussi une puissance maximale de 3200 lumens.

S’agissant de la batterie, celle-ci est conçue par la marque OLIGHT elle-même qui lui permet d’être compatible avec la lampe de manière optimale. Huit petites LED indiquent de façon tout à fait claire le niveau d’électricité restant pour fonctionner. Il est important de préciser que l’autonomie maximale est de 288 heures ce qui laisse vraiment beaucoup de temps entre les recharges.

Cette lampe est alimentée par un câble magnétique et un dock qui sont bien évidemment fournis lors de l’achat. Ce dock si vous le placez près d’une prise facilitera la recharge et pourra tout au moins permettre de ranger la lampe sans risque de l’abimer.

Enfin, il est important de préciser que la poignée de la lampe est fabriquée en silicone ce qui offre un confort et une sensitivité bien plus souple.

Cette lampe est étanche jusqu’à 2 mètres et peut résister à des chutes de plus d’un mètre cinquante. Son poids exact est de 265 grammes.

S’agissant du prix, ce produit de qualité peut être trouvé aux alentours de 168 euros.

2 – La Lampe OLIGHT Warrior X Pro

Cette lampe est recommandée pour les chasseurs mais également pour les forces de l’ordre. En effet, elle possède un côté solide qui s’adapte aux activités citées précédemment.

Grâce à sa batterie rechargeable elle produit une puissance maximale de 2250 lumens et éclaire à une distance de 600 mètres au maximum. Le niveau de batterie est indiqué à l’utilisateur par une vibration lorsqu’il est temps de recharger.

Cette lampe dont la lentille est fabriquée en verre trempé de 3 mm et qui est fabriquée en aluminium est plus rustique que la précédente ce qui lui permet de résister à des chutes de 5 mètres.

Cette OLIGHT Warrior X Pro qui pèse 218 grammes peut se trouver aux environs de 156 euros.

3 – La Lampe OLIGHT S2R Baton

Pour les plus petits budgets, il est également possible de s’équiper de manière qualitative.

Cette nouvelle lampe de 98,5 grammes que vous pouvez trouver aux alentours de 74 euros, produit une puissance de 1150 Lumens avec une portée de 135 mètres, ce qui reste très correct (plus d’un terrain de football).

Grâce au chargeur USB magnétique, il devient possible de recharger votre lampe avec votre ordinateur mais également dans votre voiture par exemple ce qui peut être très utile.

Cette OLIGHT S2R Baton a une autonomie de 60 jours en fonction de l’utilisation choisie au regard des 5 niveaux de puissance intégrés. En fonction, du niveau de charge restant le voyant allumé aura une couleur différente (du vert au rouge à partir de 15 % de batterie restante).

4 – La Lampe OLIGHT I5T

Nous sommes ici en présence d’une mini lampe torche.

Elle est alimentée par une seule pile ce qui lui permet de développer une puissance de 300 lumens. Il ne sera possible de ne voir que jusqu’à 60 mètres mais son faible coût (aux alentours de 36 euros) pourra en faire un ustensile d’appoint ou même une première lampe pour des enfants. Cette seconde hypothèse d’autant plus que le faible poids (105 grammes) sera adapté aux plus jeunes d’entre nous.

Plusieurs niveaux d’éclairage existent et la variation de la luminosité peut se réaliser grâce à un interrupteur que l’on peut trouver sur le talon de la lampe. Il reste cependant essentiel de rappeler que cette OLIGHT I5T est équipée d’une ampoule LED de haute performance et d’une lentille optique de qualité.



Il existe bien évidemment d’autres modèles de lampes torches dont certaines sont encore plus puissantes (a X7R possède une puissance de 12000 lumens, se charge plus rapidement mais a également un prix avoisinant les 300 euros) et d’autres meilleur marché. Les quatre présentées ci-dessus apparaissent comme étant celles qui peuvent s’adapter de manière la plus efficiente à un large public.

Même si elles n’ont pas forcément la même puissance les lampes frontales n’en demeurent pas moins de qualité et surtout ont une réelle utilité en fonction des situations dans lesquelles elles peuvent être utilisées.



Quelles sont les meilleures lampes frontales ?

Les lampes frontales sont différentes des précédentes. En effet, comme leur nom l’indique elles sont positionnées sur le front et n’ont de fait pas à être tenues à la main. On peut estimer que le risque de chute est donc très largement amoindri.

Elles sont donc accrochées de manière tout à fait sécurisée à un bandeau frontal. Elles peuvent cependant également être utilisées de manière manuelle même s’il est évident que ce n’est pas leur fonction première.

1 – La Lampe OLIGHT H2 R NOVA

Avec une puissance maximale de 2300 lumens cette lampe frontale peut permettre de voir jusqu’à une distance de 153 mètres ce qui est déjà très intéressant.

La diminution de son niveau de batterie se réalise grâce à un clignotement par minute en cas de faiblesse et deux clignotements si la batterie est complètement vide. Au maximum la batterie peut durer 45 jours et celle-ci est rechargeable grâce au système de rechargement magnétique fabriqué par OLIGHT.

Bien que cela ne devrait pas lui arriver, la OLIGHT H2 R NOVA résiste à des chutes d’un mètre cinquante ; elle est également résistante à l’eau.

Vous pourrez trouver cette lampe aux alentours de 90 euros, ce qui en fait un excellent rapport entre la qualité et le prix.

2 – La Lampe OLIGHT Perun Torche frontale

Cette OLIGHT Perun peut également être utilisée à la main et en lampe frontale.

Elle est alimentée quant à elle par une batterie de 3500 mah ce qui lui permet une sortie maximale de 2000 lumens. Sa portée est donc plus faible que la H2 R Nova puisqu’il faudra se contenter de 120 mètres.

Cette lame que vous trouverez aux alentours de 100 euros est équipée d’une tête à angle droit, d’un clip de poche en acier inoxydable et également d’une base magnétique. Il sera ainsi possible, et c’est sa grande particularité, de la fixer sur le corps, au sac à dos, enfin sur tout composant en acier.

Cette OLIGHT Perun pèse 120 grammes, est étanche et est testée pour résister à des chutes de 1,5 mètres.

3 – La Lampe OLIGHT Perun 2 Torche frontale

Si vous acceptez d’ajouter une vingtaine d’euros, vous pouvez bénéficier de la version 2 de l’OLIGHT Perun.

Celle-ci a une puissance maximale de 2500 lumens ce qui lui offre une portée de 166 mètres soit sensiblement plus que sa petite sœur.

4 – La Lampe OLIGHT Perun mini frontale

Cette petite lampe frontale est une lampe multifonction avec des ampoules LED sur les côtés, ce qui permet d’orienter la luminosité de façon tout à fait simple et efficace.

Sa portée est plus faible, mais pas si faible que cela pour une mini torche : cette portée est de 100 mètres en développant jusqu’à 1000 lumens.

Cette petite lampe ne pèse que 52 grammes. Sa batterie se recharge avec le fameux chargeur magnétique.

De plus le talon magnétique permet à la lampe d’être fixée sur de nombreux supports pour peu que ceux-ci soient recouverts d’une surface métallique.

Cette mini lampe frontale peut se trouver pour la somme d’environ 78 euros.





En conclusion sur les meilleures lampes OLIGHT

Il est tout à fait évident qu’au regard des produits présentés, la marque OLIGHT offre la possibilité d’acquérir des produits de grande qualité qui permettront de répondre à vos besoins en fonction de ceux-ci.

Vous pourrez faire votre choix en fonction de la puissance dont vous avez besoin pour vos activités nocturnes. Mais si vous avez des activités professionnelles ou sportives qui vous mettent en mouvement et qui de fait comprennent un risque de chute pour la lampe choisie, vous devrez faire attention aux tests de résistance aux chutes ou aux capacités à résister à l’eau.

En toutes hypothèses, en fonction de la multitude d’offres vous pourrez forcément trouver votre bonheur et le produit qui vous satisfera le mieux.

Et peut être que vous vous intéresserez à un produit un peu plus originale : l’open 2 Stylo.

Ce stylo léger de 38 grammes peut remplir deux fonctions : celle de stylo mais aussi celle de petite lampe d’appoint qui pourra être utilisée pour lire la nuit sans aucune difficulté.

C’est une lampe de 120 lumens qui possède une autonomie de 10 heures. Ce stylo se recharge à l’aide d’un câble USB en moins d’une heure.

Vous le voyez vous avez vraiment de nombreuses possibilités pour vous équiper pour des activités nocturnes, nombreuses surtout l’hiver ou le soleil se couche très tôt.