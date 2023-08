Il est connu que l’utilisateur de Google, lorsqu’il tape une requête sur le moteur de recherche, va rarement dépasser la première, la deuxième et encore moins la troisième page de résultats de recherche. Autant dire qu’il est crucial pour une entreprise de bien se positionner dans les résultats des moteurs de recherche si elle veut s’installer solidement sur internet.

C’est justement là le rôle des agences SEO : optimiser le site d’une entreprise pour les moteurs de recherche. C’est de ce positionnement optimal que découlent l’augmentation de son trafic, de ses conversions et de son chiffre d’affaires.

Vous comprenez donc l’engouement des entreprises de toutes tailles pour les agences SEO et le nombre grandissant de ces agences à travers l’Hexagone. Comme il est difficile de choisir la bonne agence SEO lorsque l’on ne connaît pas forcément le domaine, nous vous proposons dans cet article une petite liste d’agences dont certaines comptent parmi les meilleures de France, bien que ce terme puisse être subjectif en l’espèce.

1 – Première Page

Première Page est une agence SEO ayant pour objectif de positionner les sites internet des clients sur les mots clés stratégiques en vue d’augmenter le trafic vers leurs sites web.

C’est une agence axée sur le SEO technique, le netlinking et l’éditorial. Elle propose des accompagnements SEO complets, all inclusive et prend totalement en charge les actions liées au référencement.

Avec Première Page, vous aurez droit à un rapport SEO mensuel, les KPI Data Studio mensuels et un chef de projet dédié à votre site disponible 5 jours sur 7.

Parmi les différentes prestations proposées par l’agence Première Page, on peut citer l’accompagnement opérationnel, la fourniture de solutions, la production de contenus ou encore la maintenance.

Les atouts de Première Page

Ce qui attire les clients chez l’agence SEO Première Page est avant tout sa formule SEO adaptée aux différents budgets. Avec des forfaits mensuels et un nombre de crédits permettant de mettre en œuvre les leviers de référencement après audit.

Il y a également le fait qu’elle dispose d’une expertise technique, ce qui n’est pas toujours le cas lorsque l’on observe certaines agences qui se contentent des conseils de base. Référencement naturel, SEO technique, référencement local, SEO international.

Enfin, on peut également citer l’accompagnement SEO global que propose l’agence pour chaque entreprise qui collabore avec elle. Un chef de projet est alloué à chaque entreprise cliente.

2 – SEO.fr

L’agence SEO.fr, créée en 1998, est l’une des plus anciennes agences de référencement naturel en France. Depuis 25 ans, elle s’attelle à optimiser la visibilité des entreprises sur le web. Elle accompagne petites et grandes entreprises dans leurs stratégies de présence en ligne en apportant une solution adaptée à chaque projet.

Parmi les nombreux services proposés par SEO.fr :

SEO : référencement naturel

: référencement naturel SEA : référencement payant

: référencement payant Gestion et animation des réseaux sociaux

Social Ads : facebook, instagram, etc.

Analytics : analyse des canaux d’acquisition

Optimisation de l’expérience utilisateur

Création et refonte de sites vitrines et e-commerce

Netlinking

Formations….

Les atouts de SEO.fr

L’atout majeur de l’agence SEO.fr est d’abord son expérience due à son ancienneté dans le domaine. 25 ans passés à optimiser les positionnements des entreprises clientes sur les moteurs de recherche avec 3500 clients depuis sa création. Des chiffres tout simplement énormes.

Cette expérience se voit sur les résultats puisqu’on enregistre en moyenne 78% de hausse de trafic. Le moins que l’on puisse dire est que les clients sont satisfaits du travail de l’agence avec 92% de retours positifs. De grands noms comme Hermès, Bjorg ou encore Renault leur ont fait confiance.

Comme précisé plus haut, le champ d’action de SEO.fr est vraiment large, allant de la création de sites aux formations certifiantes en passant par le SEO et SEA.

3 – Eskimoz

Depuis 2010, l’agence de référencement naturel Eskimoz met son expertise au service des petites et grandes entreprises ayant besoin de marquer leur présence en ligne.

Elle propose ses prestations en stratégie numérique parmi lesquelles :

Audits SEO

SEO technique (on-site / off-site et web performances)

Consulting SEO et gestion de projet

et gestion de projet Notoriété et e-réputation

Rédaction SEO

Formation rédaction web

Référencement payant

Audits de concurrence

Audits sémantique et éditorial

Les atouts de Eskimoz

Eskimoz a su se faire un nom dans le SEO français mais également au-delà des frontières. Avec plus de 2000 clients répartis sur 90 pays, c’est une agence qui sait répondre aux demandes des clients avec précision.

Les consultants SEO de l’agence Eskimoz peuvent se référer à une équipe interne de data engineers afin de baser leurs décisions sur l’analyse de données.

L’agence Eskimoz est présente dans 5 pays et peut couvrir tous les continents grâce à ses 12 langues parlées en interne. 200 consultants se démènent pour assurer le meilleur ROI possible aux clients.

En bref

Il est compliqué d’identifier avec précision les meilleures agences SEO en France. Cependant, en se fiant à certains critères, vous pouvez aisément trouver l’agence qui convient à votre entreprise.

Il est tout de même à noter que les deux dernières agences citées font partie des plus populaires en France en se basant sur les mots clés agence SEO France sur Google.