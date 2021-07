Construire un CV est une étape cruciale lorsque l’on recherche un emploi. Il est notre vitrine professionnelle, celle qui donnera envie aux recruteurs de vouloir nous connaître davantage ou non. Pour cette raison, il doit être soigné et comporter un maximum d’informations essentielles sans être trop chargé de contenus superflus.

Mais, il n’est pas toujours évident de savoir ce qui doit être mis et ce qui ne doit pas être mentionné… D’autant que nous ne sommes pas dans la tête de celui qui recherche un employé.

Heureusement, il y a des choses qui sont assez universelles et qui peuvent grandement vous faciliter d’ans l’élaboration d’un CV pertinent et bien en forme.

Voici donc les infos indispensables que l’on doit voir dans votre curriculum vitae afin d’espérer obtenir un entretien d’embauche.

Le job pour lequel vous postulez

Pour montrer que vous vous intéressez tout particulièrement à cette offre d’emploi, il faut que votre CV contienne l’intitulé du job auquel vous postulez. Avoir un CV unique pour toutes vos offres d’emploi montre aux recruteurs que vous ne l’avez pas soigné comme il se doit. C’est déjà un point négatif pour vous qui pourrait en rebuter plus d’un !

Par exemple, si vous postulez pour travailler dans un cabinet de comptabilité, mettez au début de votre CV la mention de l’emploi que vous voulez obtenir comme « aide comptable » « employé dans un cabinet de comptabilité » …

Des informations générales vous concernant

Votre CV doit contenir :

Votre adresse afin que l’employeur sache où se trouve votre domicile. La distance par rapport au lieu de travail est un critère qui est souvent analysé par les recruteurs car cela donne un à priori sur l’éventuelle ponctualité ou non ainsi que de possibles frais de déplacement qui seraient à sa charge.

afin que l’employeur sache où se trouve votre domicile. La distance par rapport au lieu de travail est un critère qui est souvent analysé par les recruteurs car cela donne un à priori sur l’éventuelle ponctualité ou non ainsi que de possibles frais de déplacement qui seraient à sa charge. Votre nom et prénom ainsi qu’une adresse e-mail et un numéro de téléphone afin que l’on puisse vous recontacter pour un éventuel entretien. Veillez à avoir une adresse mail suffisamment professionnelle. Évitez à tous prix les adresses mails de vos 12ans comme « bouboudu67@hotmail.fr »…

afin que l’on puisse vous recontacter pour un éventuel entretien. Veillez à avoir une adresse mail suffisamment professionnelle. Évitez à tous prix les adresses mails de vos 12ans comme « bouboudu67@hotmail.fr »… La mention de votre permis de conduire si vous en avez un. Aussi, vous pouvez préciser que vous êtes véhiculé.

si vous en avez un. Aussi, vous pouvez préciser que vous êtes véhiculé. Vos qualité de manière générale . Sérieux, motivé, aimant les voyages… Essayez d’adapter les caractéristiques que vous citez au travail pour lequel vous posez votre candidature. Toujours pour reprendre l’exemple du comptable, mettez en avant le fait que vous êtes patient et méticuleux plutôt que le fait que vous êtes sociable et extraverti.

. Sérieux, motivé, aimant les voyages… Essayez d’adapter les caractéristiques que vous citez au travail pour lequel vous posez votre candidature. Toujours pour reprendre l’exemple du comptable, mettez en avant le fait que vous êtes patient et méticuleux plutôt que le fait que vous êtes sociable et extraverti. Les langues que vous parlez en précisant le niveau que vous avez pour chacune d’elles.

Un récapitulatif de votre parcours scolaire et professionnel

Lorsque vous faites un CV, vous devez absolument citer TOUTES vos expériences professionnelles. Cela montrera à votre employeur que vous avez fait beaucoup de choses et que vous êtes quelqu’un d’actif depuis le plus jeune âge. N’hésitez pas à parler de votre stage de troisième, de vos petits jobs d’été… Concernant le parcours scolaire, notez que les dates ne doivent pas être cités dans l’ordre chronologique. On doit mentionner les expériences de la plus récente à la plus ancienne.

Adapter vos hobbies en fonction de l’offre

La partie des hobbies est très importante. Elle n’y paraît pas mais elle va informer le recruteur sur votre personnalité et vos goûts. Il est donc impératif d’adapter votre discours à celui que voudrait entendre votre futur patron. Pour un job de comptabilité, mentionnez votre amour des maths, des perles, ou toute autre activité qui mettront en valeur votre sens de la patience et de la logique. En revanche, évitez toujours de mentionner que vous aimez sortir faire la fête ou des choses qui pourraient jouer en votre défaveur.

Enfin, faut-il mettre une photo sur votre CV ?

Pendant de nombreuses années, on nous a dit qu’il fallait absolument une photo pour que l’employeur puisse vous voir et savoir si vous pouvez correspondre au job. Hors, il s’avère que cela fait de plus en plus polémique car ces derniers sont accusés de faire une sélection « au faciès » ce qui peut être très mal vu. Dans tous les cas, sachez qu’il n’est absolument pas obligatoire de mettre une photo.