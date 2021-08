Nous entrons dans la deuxième décennie du 21e siècle. C’est le bon moment pour abandonner les méthodes d’apprentissage traditionnelles et intégrer les technologies modernes et l’apprentissage mixte dans les programmes d’éducation et de formation. Pour améliorer les résultats scolaires, il existe de nombreuses stratégies et technologies e-learning qui peuvent être utilisées dans tous les contextes éducatifs, du milieu universitaire au milieu professionnel. Il existe de nombreuses façons dont les Environnements Numériques de Travail (ENT) peuvent être créés.

Qu’est-ce qu’un Environnement Numérique de Travail (ENT) exactement ?

Les espaces numériques de travail (ENT) sont des plateformes en ligne qui peuvent être utilisées pour enseigner. Cela inclut tous les environnements d’apprentissage en ligne, y compris les sites de lecture et de ressources, qui peuvent être utilisés comme cours complémentaires.

Les collèges et lycées de France utilisent de plus en plus les ENT, qui se généralisent. Ces ENT, comme l’ENT Toutatice, permettent aux élèves et parents d’élèves de consulter les notes et bulletins scolaires directement sur le site web ou l’application mobile de l’ENT. La communication est facilitée avec les professeurs et le personnel enseignant. Les informations sont plus facilement accessibles en ligne.

L’apprentissage numérique e-learning

L’apprentissage numérique n’était pas si avancé technologiquement il y a quelques années. Bien que les vidéos aient toujours leur place dans le processus d’apprentissage, le e-learning est désormais en mesure d’offrir une meilleure façon de délivrer les objectifs d’apprentissage.

Voici quelques-uns des avantages des applications logicielles e-Learning actuelles :

Les éducateurs disposent d’informations en temps réel sur la réussite de l’étudiant.

Les élèves communiquent entre eux et avec leurs enseignants.

Les étudiants peuvent personnaliser leur programme de cours.

Les étudiants peuvent travailler de n’importe quel endroit où ils peuvent accéder au site web – certaines plateformes d’apprentissage ont des capacités hors ligne.

Il est crucial de penser à l’environnement d’apprentissage (ou environnement d’apprentissage virtuel) dans lequel l’e-learning est mené. L’environnement d’apprentissage englobe à la fois les éléments physiques de l’espace et les aspects virtuels de la plateforme en ligne.

Un hub virtuel pour les systèmes de gestion de l’apprentissage

Pour que les responsables disposent d’une solution d’apprentissage en ligne durable et pérenne, les éléments clés sont la mobilité, la flexibilité et l’évolutivité. L’apprentissage nécessite que les apprenants aient accès aux bonnes ressources à leur convenance, et à l’endroit de leur choix. Ils veulent également un contenu attrayant et mémorable. Les applications mobiles et l’intégration avec d’autres solutions sont essentielles pour permettre aux systèmes de gestion de l’apprentissage de s’intégrer aux outils existants, de rationaliser les flux de travail et de fournir des programmes de formation efficaces et organisés. En outre, les ENT et espaces de e-learning doivent présenter les caractéristiques suivantes :

Une compétition amicale encourage une plus grande conformité et conduit à transformer davantage de modules et de leçons en jeux en ligne offrant des badges et d’autres récompenses.

Vidéoconférence. Le contact en face à face est essentiel pour les apprenants avec les enseignants et les superviseurs.

Réseaux sociaux. Un espace de e-learning doit inclure des forums et des tableaux de messages afin que les apprenants puissent échanger des idées entre eux. L’expérience d’apprentissage est améliorée par le partage de notes de cours, la collaboration sur des projets et même des discussions virtuelles.

Le suivi des compétences et des certifications. L’apprentissage de nouvelles compétences, l’élargissement de l’expertise et l’obtention de certifications peuvent aider les apprenants à se sentir confiants et motivés tout au long de leur carrière.

Les espaces numériques de travail sont également capables d’intégrer plusieurs types de médias et méthodes d’enseignement afin d’atteindre des apprenants issus de milieux divers. L’apprentissage en ligne est également un espace puissant pour l’IA, l’apprentissage automatique et le microlearning.

Le microlearning est un autre moyen de créer un environnement unique. Il s’agit de décomposer et de diversifier le contenu en modules plus petits. Les modules permettent aux étudiants de se déplacer dans le sujet et d’établir leurs propres connexions. L’objectif de chaque module doit être clair et concis.

L’apprentissage collaboratif : le pouvoir de la collaboration

Les environnements virtuels ne peuvent pas remplacer l’interaction humaine. Les meilleurs environnements d’apprentissage en ligne ont une touche humaine. Vous pouvez avoir un enseignant/animateur présent dans la classe, ainsi que des chats en ligne avec des mentors, des pairs ou une immersion dans des classes virtuelles ou des cours en réalité augmentée. L’apprentissage en ligne est plus efficace lorsqu’il y a collaboration. Les étudiants qui peuvent être “l’arrière” de la classe peuvent participer à des petits groupes et à des discussions de forum.

L’apprentissage centré sur l’étudiant donne aux étudiants plus de contrôle sur la façon dont ils apprennent et sur ce qu’ils apprennent. Il s’est avéré être plus efficace pour les étudiants et avoir des résultats positifs. C’est plus que la simple attribution de modules aux apprenants. Cela aide les étudiants à développer une appréciation pour l’apprentissage et pas seulement le processus de cocher des cases.

Encourager une atmosphère où le feedback est bienvenu et encouragé. Pour maintenir l’engagement des étudiants, les outils de notation automatique doivent être utilisés. Les étudiants doivent être encouragés à participer aux discussions sur les chats et les forums et à répondre rapidement aux commentaires et aux questions. L’apprentissage virtuel offre la possibilité de corriger les erreurs en cours de route. Il est possible de répéter les concepts difficiles et de corriger les malentendus avant qu’ils ne s’incrustent.

Environnements d’apprentissage pour les apprenants

La technologie est en constante évolution, et les approches d’apprentissage changeront pour engager les apprenants modernes. À l’avenir, les espaces numériques de travail seront en mesure d’offrir ce qui suit :

Les élèves peuvent observer et réaliser des expériences dans des laboratoires scientifiques virtuels.

Vous pouvez créer des environnements virtuels de sciences humaines comme des musées ou des sites archéologiques.

Les employés peuvent accéder à des espaces de formation d’entreprise virtuels où ils peuvent apprendre de nouvelles technologies, participer à des réunions et lire des documents.

Gardez un œil sur l’avenir lorsque vous construisez un ENT. Il y a toujours de nouvelles innovations. Des plateformes flexibles et interopérables permettront d’intégrer facilement les nouvelles technologies dès qu’elles seront disponibles. Cela vous permettra d’étendre et de faire évoluer vos programmes au fil du temps et de les améliorer.