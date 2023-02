Il y a les vidéoprojecteurs traditionnels, que l’on a généralement connus en salle de classe, pratiques pour diffuser des images en grand format mais quelque peu encombrants. Et il y a les vidéoprojecteurs portables. Cette nouvelle génération de vidéoprojecteurs peut aussi bien servir dans un cadre professionnel que pour une utilisation personnelle.

Dans cet article, nous allons exposer les avantages d’un vidéoprojecteur portable et les critères à prendre en compte lors de son achat.

Qu’est-ce qu’un vidéoprojecteur portable ?

Un vidéoprojecteur portable est un appareil électronique qui projette une image ou une vidéo sur un écran, un mur ou une surface plane. Il est léger, compact et facilement transportable. Il est souvent alimenté par une alimentation électrique ou une batterie rechargeable.

Il existe différentes gammes de vidéoprojecteurs portables avec des tailles, des résolutions d’image et des luminosités qui varient. Il peut être utilisé pour une présentation professionnelle lors d’une réunion ou pour un usage personnel.

Les avantages d’un vidéoprojecteur

La portabilité

Un vidéoprojecteur est léger et compact. Il n’est pas encombrant comme un vidéo projecteur traditionnel et est relativement facile à transporter. Cette portabilité le rend idéal pour les présentations professionnelles, notamment lorsqu’il s’agit de séminaires externes aux locaux de l’entreprise.

Il s’avère également pratique pour l’enseignement. Il est en effet aisé de le transporter de classe en classe, même à différents étages, afin que plusieurs classes puissent y avoir accès sans une grande perte de temps en termes de déplacement.

La qualité d’image

Les vidéoprojecteurs portables offrent une qualité d’image et de son de plus en plus élevée. Les utilisateurs peuvent mieux profiter du contenu, même pour ceux qui sont éloignés dans la salle, que ce soit une diffusion d’images ou de vidéos.

La polyvalence

L’un des autres aspects avantageux d’un vidéoprojecteur portable est sa polyvalence. On peut l’utiliser dans un cadre professionnel : conférence, présentation, bilan, etc., tout comme on peut l’utiliser dans le cadre privé : photos, vidéos, lecture de documents, etc.

Comment choisir un vidéoprojecteur portable ?

Il y a plusieurs critères à prendre en compte lors du choix d’un vidéoprojecteur portable :

La taille : vous devez pouvoir transporter facilement votre vidéoprojecteur portable, pensez donc à choisir un modèle assez compact et léger.

La résolution de l’image : plus la résolution est élevée, plus la qualité de l’image sera au rendez-vous. Il existe divers modèles de vidéoprojecteurs portables au niveau des résolutions, cela peut aller de 480p à 1080p, voire plus pour certains modèles.

La luminosité : l’appareil projette une image sur un mur ou une surface plane. Parfois, lors de certaines conférences ou de séances de classe, il n’est pas possible d’obtenir un environnement assez sombre pour que l’image apparaisse clairement. D’où l’importance d’opter pour un videoprojecteur avec une forte luminosité. Il est recommandé de choisir un appareil avec une luminosité de 1000 lumens ou plus.

La connectique : veillez à opter pour un vidéoprojecteur doté au minimum d’une prise HDMI et d’un port USB. Vous pourrez avoir besoin de le connecter avec des appareils différents tels qu’un ordinateur, une tablette, un smartphone, etc.