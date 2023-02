Lorsque vous envisagez d’acheter un ordinateur, un grand choix s’offre vous en matière de taille d’écran. Vous pouvez trouver des ordinateurs dotés d’un écran de 13 pouces, notamment les ordinateurs ultra-portables, et des écrans de 30 pouces pour les moniteurs de bureau.

L’une des tailles les plus courantes pour les ordinateurs de bureau est sûrement l’écran de 22 pouces.

Observons ensemble dans cet article les avantages d’un écran 22 pouces.

Confort visuel

Un écran de 22 pouces offre un meilleur confort visuel qu’un écran plus petit. Il permet ainsi de réduire la fatigue oculaire mais également de travailler de manière plus fluide avec moins de besoins de zoom ou de changement de pages.

Qualité d’image

En général, un écran plus grand offre une meilleure résolution. C’est cette résolution plus élevée qui permet de profiter d’une qualité d’image et de vidéo plus nette et plus détaillée. Le travail sur des images de haute résolution s’en trouve alors facilité.

Productivité

Un écran de 22 pouces permet d’afficher plusieurs fenêtres ou programmes simultanément. Ceci contribue grandement à améliorer la productivité en donnant la possibilité de travailler sur plusieurs tâches en même temps sans besoin de basculer constamment d’une fenêtre à l’autre ou d’un programme à l’autre.

Espace de travail

Avec un écran 22 pouces, vous pouvez assez facilement gérer votre espace de travail tout en disposant d’un écran suffisamment grand pour travailler confortablement.

Si vous disposez d’un espace de travail réduit, il sera plus difficile d’installer un écran plus grand comme un moniteur de 28 ou 30 pouces. 22 pouces est une taille moyenne, ni trop grande pour que l’écran ne soit pas encombrant, ni trop petite.

En bref, un écran de 22 pouces est une solution pratique et efficace pour celui qui souhaite investir dans un écran afin de travailler efficacement et confortablement.

Bien évidemment, tout cela dépend des besoins de l’utilisateur et de son usage. Pour celui qui a besoin d’un pc facile à transporter par exemple, un écran plus petit sera mieux adapté. Pour celui qui dispose d’assez d’espace sur son bureau, un écran plus grand peut s’avérer plus utile.