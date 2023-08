Les avantages du portage salarial pour les freelances

Avez-vous déjà entendu parler de la nouvelle forme de travail du portage salarial ? Cette dernière s’est nettement démocratisée ces dernières années, notamment grâce aux nombreux avantages qu’elle offre aux salariés portés. Ce statut est un véritable compromis entre l’indépendance et le salariat. C’est pourquoi elle comporte des bénéfices pour le freelance au niveau de la protection sociale, des démarches administratives, de la flexibilité des missions, et même de la formation continue. On vous dit tout dans cet article.

Définition concise du portage salarial

Le portage salarial est une forme d’emploi caractérisée par une relation contractuelle tripartite qui inclut un consultant porté, une société de portage et une entreprise cliente. Ainsi, les professionnels indépendants peuvent réaliser des missions pour leurs clients (en négociant leurs prix et les conditions de leurs services) tout en bénéficiant du statut du salarié et de sa protection sociale. Le salarié porté signe un contrat de travail (CDI ou CDD) avec la société de portage de son choix.

Le statut de salarié, pour une protection sociale renforcée

Étant donné que le freelance peut exercer sa profession d’indépendant tout en bénéficiant des mêmes avantages sociaux qu’un salarié, il a droit à la couverture sociale du régime général de la sécurité sociale. Et ce n’est pas tout ! Avec le portage salarial, il est possible d’obtenir le remboursement des frais médicaux en cas de maladie, d’accéder au versement des indemnités journalières lors d’un arrêt de travail, de bénéficier du versement d’une pension de retraite selon ses cotisations. De plus, le consultant porté peut recevoir une allocation chômage s’il perd son emploi.

La gestion des démarches administratives facilitée

L’un des autres avantages qu’on peut avoir grâce au portage salarial est la facilité de la gestion des tâches administratives. En effet, les démarches administratives (fiscalité, comptabilité…) sont totalement prises en charge par la société de portage choisie. Cela permet aux freelances de se concentrer uniquement sur leur activité. Grâce à cette forme de travail, vous pourrez donc déléguer différentes formalités administratives à votre entreprise de portage, telles que :

La rédaction des contrats de travail ou des contrats de prestations.

La facturation de vos services.

Le versement des cotisations sociales.

Plus de liberté et de sécurité

Avec ce statut, vous pourrez exercer en tant que freelance tout en profitant des avantages du salariat. Cela signifie que vous serez toujours libre de choisir vos missions, vos tarifs, vos horaires et votre lieu de travail. Avec cette flexibilité, vient s’ajouter la sécurité dont vous bénéficierez (couverture santé, chômage, retraite, formation…). De plus, vous aurez droit à un bulletin de paie, ce qui permet de demander certaines aides sociales.

Bénéficiez d’une formation continue

Pour finir, il faut savoir que les consultants portés peuvent bénéficier de la formation continue au même titre que les salariés. Les formations sont adaptées à leur situation et ils ont la possibilité de se faire accompagner par leur société de portage durant le processus. Voici des exemples de dispositifs d’accès à la formation continue :

Plan de développement des compétences.

CPF.

En résumé, avec la forme d’emploi du portage salarial, le freelance obtiendra énormément d’avantages, tant d’un point de vue sécuritaire qu’administratif. Avec l’aide d’une société de portage, il pourra travailler de manière autonome tout en bénéficiant d’un contrat de travail et des bénéfices qui en découlent.