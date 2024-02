Les avantages de passer aux produits reconditionnés

Alors que les smartphones et tablettes font partie du quotidien des consommateurs, les offres se sont diversifiées afin de répondre aux besoins des clients, notamment d’un point de vue économique et écologique.

N’ayant pas tous les moyens de régulièrement changer d’appareil, les clients disposent d’une solution alternative qui leur permet de s’y retrouver financièrement tout en participant à la préservation de l’environnement. Cette solution est le reconditionnement. Encore méconnu ou incompris par une large partie du grand public, le reconditionnement se présente comme le moyen d’augmenter la durabilité des appareils électroniques et de réduire les effets néfastes sur l’écologie dus à la production et au transport des appareils neufs.

Qu’est-ce qu’un appareil reconditionné ?

Un appareil reconditionné est un appareil qui a déjà été utilisé, il n’est pas neuf, mais il a été pris en charge par une entreprise spécialisée pour être remis en état. Le processus de reconditionnement, comme nous le verrons plus bas, passe généralement par une succession d’étapes : son état est vérifié, il est réparé, nettoyé et ses composants peuvent être mis à niveau afin de le rapprocher le plus possible de l’état d’un appareil neuf.

Les avantages d’un produit reconditionné

Il y a de nombreux intérêts à s’orienter vers l’achat d’un téléphone, tablette ou tout autre appareil électronique reconditionné dont le plus évident est d’ordre économique. Un appareil reconditionné coûte moins cher que le même appareil en version neuve. Le client peut ainsi profiter des modèles récents sans avoir à en payer le prix fort ni lésiner sur la qualité en optant pour un téléphone d’occasion.

Mais cela ne s’arrête pas au prix. Il y a aussi l’aspect écologique. Le reconditionnement permet d’augmenter la durabilité du produit, ce qui signifie diminuer indirectement la production de nouveaux appareils et donc réduire les conséquences écologiques néfastes dues à cette nouvelle fabrication.

Cependant, il convient de s’assurer que le reconditionnement s’effectue dans le cadre d’un circuit court. C’est ce que garantissent certaines plateformes spécialisées comme quelbonplan.fr. Cette marketplace est un bon exemple de reconditionnement écologique puisqu’il assure ne collaborer qu’avec des professionnels français répondant à un certain nombre de critères tels qu’un établissement immatriculé en France, un cahier des charges spécifique portant sur la qualité des produits, un stockage des produits sur le territoire national ou encore un service après-vente situé en France.

Les étapes du reconditionnement

Reconditionner un téléphone ou une tablette va bien au-delà de la simple réparation d’un téléphone cassé. Voici les principales étapes par lesquelles passe l’appareil en général en vue d’être reconditionné :

Vérification et nettoyage

L’appareil commence par subir une minutieuse inspection afin de repérer tout dysfonctionnement ou dommage. Ensuite, il a droit à un nettoyage en profondeur pour retirer les saletés et les résidus.

Réparation

Lorsque des composants défectueux ont été identifiés lors de l’inspection, ceux-ci sont réparés ou remplacés. Batterie, boutons, écran, ou toute autre pièce endommagée peut être remplacée si nécessaire.

Réinitialisation

Quand le téléphone est réparé, les experts passent au logiciel. Celui-ci est réinitialisé aux paramètres d’usine afin de procéder à l’effacement des données personnelles qui y étaient stockées.

Tests

A cette étape, l’appareil est réparé, réinitialisé, il manque à vérifier son fonctionnement. Pour cela, il subit une batterie de tests rigoureux dont des tests de qualité d’appel, de connectivité réseau, de performances, etc.

Emballage

Une fois les tests de qualité réussis, le téléphone ou la tablette est emballé et se voit apposer une certification de reconditionnement. Il est prêt à être vendu à un nouvel utilisateur.