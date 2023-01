La question est tentante. A l’heure de Google Translate et DeepL, on peut en effet s’interroger sur l’intérêt de recourir à une agence de traduction. N’est-ce pas plus simple de taper son texte sur un outil de traduction et obtenir le résultat en quelques secondes ?

Il est vrai que c’est rapide. Il est vrai aussi que c’est moins coûteux qu’un traducteur professionnel. Mais sont-ce là les seuls critères que vous recherchez lorsque vous avez un document important à traduire : la rapidité et un prix bas ?

Le problème des outils de traduction automatique

La traduction doit refléter le plus pertinemment possible le sens exprimé dans le document original. Les outils de traduction automatique, même les plus modernes, ne sont pas encore capables de comprendre toutes les subtilités d’une langue, ni le contexte d’un texte.

Un traducteur automatique n’a pas une connaissance approfondie d’une langue et de sa culture. Il ne détectera pas toujours les figures de style, les expressions au sens figuré ou encore un proverbe.

Les avantages d’une agence de traduction

Une agence de traduction emploie des traducteurs professionnels ayant une compréhension profonde de la langue. Ils produisent des traductions précises et fluides.

De plus, une agence peut avoir des traducteurs spécialisés par domaine : commerce, médecine, technologie, etc.

Elle peut aussi disposer de plusieurs départements pour affiner encore plus le travail de traduction comme la révision, la relecture, la mise en page ou encore une présentation professionnelle.

Une agence propose souvent une livraison rapide de ses commandes et offre une garantie de qualité pour rassurer ses clients.

Il existe même des agences qui proposent des services de traduction automatique post-éditée.

Si vous êtes à la recherche d’une traduction de qualité à Lyon, vous pouvez faire appel à une agence de traduction professionnelle.

