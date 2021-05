De plus en plus de personnes souhaitent acquérir un bracelet connecté, le plus souvent pour faire du sport mais également pour le look moderne qu’il peut avoir le plus souvent. Mais de quelle manière faut-il faire pour choisir le bracelet qui vous conviendra le plus ?

Nous allons vous donner 7 conseils pour bien choisir votre bracelet connecté.

Regarder l’autonomie du bracelet

Si vous ne voulez pas passer votre temps à recharger votre bracelet après chaque activité sportive, il est important de regarder dans la fiche produits du bracelet quelle est la durée de fonctionnement du bracelet et de sa batterie.

Attention à la taille de l’écran

Un bracelet connecté est un accessoire high-tech ayant pour objectif de pouvoir donner des informations diverses à son utilisateur. Il est donc nécessaire que l’écran soit suffisamment grand pour pouvoir être lisible par l’ensemble des personnes, y compris celles qui ont des petits ou grands problèmes de vue.

Soyez vigilent sur le prix

Il existe des bracelets connectés à tous les prix aussi faites bien attention, en fonction de votre budget, à ne pas dépenser d’argent pour des fonctionnalités dont vous n’aurez pas forcément besoin. Faites néanmoins attention à ne pas choisir un produit trop bon marché qui risque de vous décevoir dans un second temps. Les conseils que vous trouverez dans certaines boutiques pourront, dans ce cadre vous être d’une très grande utilité.

Vérifiez les fonctionnalités du bracelet

Les bracelets connectés sont de diverses qualités aussi de par les fonctionnalités qu’ils peuvent contenir. En effet, les plus simples ne serviront que de podomètre lorsque d’autres plus élaborés pourront mesurer les battements de cœur, la tension artérielle. Si vous dépensez au-delà de 200 euros vous trouverez aussi des bracelets qui pourront vous alerter sur vos progrès ou sur les efforts qu’il vous reste à réaliser pour respecter les objectifs que vous vous êtes fixés.



En fait le choix en fonction des fonctionnalités du bracelet se fera en réfléchissant bien à ce qui est attendu du bracelet connecté que l’on envisage d’acquérir.

Attention à la taille du bracelet

Attention au moment de l’achat du bracelet connecté à la taille de celui-ci, si vous l’achetez sur Internet et que vous n’êtes pas en mesure de l’essayer de ce fait. Prenez, s’il le faut un mètre de couturière pour mesurer la circonférence de votre poignet. Il serait dommage de devoir renvoyer le bracelet trop grand ou le bracelet trop petit.

Vérifiez la présence d’un GPS

Si vous souhaitez faire de la course à pied ou de la randonnée avec votre bracelet connecté, il sera peut-être utile que celui-ci soit constitué d’un GPS. Cela permettra de mesurer avec précision la distance parcourue mais également d’enregistrer le trajet exact.

Si vous refaites celui-ci vous pourrez vos progrès facilement en comparant les temps des deux trajets.

Avez-vous vraiment besoin d’un bracelet connecté ?

Enfin dernier conseil à suivre : se poser la question de savoir si on a l’utilité de posséder un bracelet connecté. Au regard des prix pratiqués pourquoi s’en priver. Au pire, il donnera l’heure et servira de podomètre ce qui est déjà quelque chose de bien lorsque l’on sait que l’organisation mondiale de la santé préconise de faire 10000 pas par jour.

Maintenant que vous savez de quelle manière faire votre choix, il ne vous reste plus qu’à vous rendre sur le web ou, Yonis Shop vous propose une large gamme de bracelets connectés. En vous baladant sur le site vous trouverez des descriptions précises des produits présentés et vous pourrez les apercevoir en photo ce qui facilitera forcément votre choix.